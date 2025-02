Andreea Bostănică, primele dezvăluiri despre iubit: „Nu e din România, nici din țările arabe”. De cât timp sunt împreună și ce diferență de vârstă este între ei

Andreea Bostănică a confirmat că formează un cuplu. Declarațiile vin după mai multe luni în care despre tânăra de 20 de ani s-a speculat că ar fi într-o relație cu un bărbat arab. „Regina TikTok-ului” a dezvăluit că iubitul ei nu este nici arab, dar nici din România, deși locuiește în țara noastră. Influencerița a dezvăluit și ce vârstă are iubitul ei, dar și de cât timp sunt împreună.

Andreea Bostănică, primele dezvăluiri despre iubit

Andreea Bostănică a făcut primele dezvăluiri despre iubitul ei. Bărbatul nu vorbește limba română, dar nu este nici de origine arabă, așa cum s-a speculat în presă până la acest moment. Zvonurile au pornit de la vacanțele frecvente ale TikTok-eriței în Emiratele Arabe Unite.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostănică, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.

„Mama l-a cunoscut.”

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Bostănică a spus cum se înțeleg mama și iubitul ei, dar și cu câți ani este bărbatul mai mare decât ea.

„Nu e TikTok-er, nu are social media. Are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de trei ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni”, a mai spus tânăra de 20 de ani, pentru sursa citată.

Tot la Pro TV, Andreea Bostănică a dezvăluit că numele ei este, de fapt, Bostanica, dar că nu o deranjează faptul că oamenii îl pronunță greșit.

Ce avere are Andreea Bostănică la doar 20 de ani

Andreea Bostănică susține că muncește de la vârsta de 12 ani. Astfel, la doar 20 de ani, cântăreața și creatoarea de conținut online a reușit să-și cumpere casa visurilor. Anul trecut, Andreea susținea că deține trei apartamente și un penthouse în Chișinău și un apartament în București. În prezent este neclar dacă toate acestea încă îi aparțin. În plus, influencerița ar conduce un automobil Mercedes Brabus, în valoare de peste 100.000 de euro.

Tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” se întreține din cariera online, unde are o comunitate de peste 10 milioane de urmăritori, pe YouTube, Instagram și TikTok. Andreea s-a lansat în muzică în august 2021, cu piesa „Diamantele”. Apoi, în mai 2023, artista a lansat o nouă piesă, „Obsesie”, foarte apreciată de fanii ei. Cel mai recent, TikTok-erița a lansat piesa „Supergirl”, alături de Havana și Yaar.

Foto: Instagram; Captură YouTube

