Robbie Williams susține că a fost bântuit de fantoma unei cântărețe celebre

Artistul a declarat că a fost bânuit de spiritul lui Elliot în timp ce a locuit într-o casă închiriată de la actorul Dan Aykroyd, cunoscut pentru filmul „Vânătorii de fantome”.

Williams spune că s-a simțit îngrozit încă din clipa în care a intrat în casa care odată i-a aparținut lui Cass Elliot care a murit din cauza unui infarct.

Acesta a închiriat casa din Los Angeles timp de trei luni, în urmă cu 18 ani și spune că „era complet și cu siguranță bânuită”.

Vedeta a povestit cum, în momentul în care s-a mutat acolo, i-a spus spiritului pe care l-a simțit: „Știu că ești aici și îți voi respecta spațiul. Te rog să îl respecți și tu pe al meu întrucât îmi este frică de tine”.

„Prietenul meu cu care locuiam acolo a coborât. Tocmai făcuse un duș și era alb. Am spus, Ce s-a întâmplat? Iar el a zis: Tocmai am avut o conversație cu cineva care nu este acolo”, a mai spus Robbie citat de The Mirror.

Într-o seară, când piesa „California Dreamin”, cântată de Elliot, s-a auzit la televizor, atmosfera din cameră s-a schimbat și „a fost o liniște pe care nu o mai experimentasem până atunci și de atunci”, și-a amintit starul.

Cățelul lui Robbie Williams, Sid, a început să scâncească și a refuzat să mai stea în cameră.

Mai mult, cântărețul a spus că atunci când s-a mutat de acolo, persoanele angajate să îl ajute cu mutarea au refuzat să mai intre în casă „din cauza bătrânei care stă pe scaun”.

Aykroyd a declarat anterior că acea casă este bântuită și l-a inspirat să scrie filmul „Vânătorii de fantome” în 1984, în care de asemenea a jucat.

„Sunt sigur că este Mama Cass (nr.r. Cass Elliot). Ai sentimentul că este o fantomă mare. Am avut câteva experiențe. Am văzut lucruri mutându-se dintr-un loc în altul și uși deschzându-se și închizându-se”, a afirmat Aykroyd.

Cine a fost Cass Elliot

Cass Elliot, cunoscută și sub numele de Mama Cass a făcut parte din trupa „the Mamas & the Papas”. După ce trupa s-a despărțit, aceasta a lansat alte cinci albume solo.

În 1998, a fost inclusă postmortem în Rock and Roll Hall of Fame pentru munca depusă cu trupa the Mamas & the Papas. Printre piesele cunoscute ale trupei se numără „California Dreamin”, „Monday Monday” și „Dedicated To The One I Love”.

Pe 29 iulie, Cass Elliot a murit în somn, din cauza unui infarct.

Sursă foto: Shutterstock, Hepta

