Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are

Karmen Minune face echipă cu hairstylista Olga Barcari la Asia Express 2025. Cântăreața s-a lansat în industria muzicală la vârsta de 18 ani, este divorțată și are o fetiță pe nume Sofia.

Karmen Minune are 27 de ani, este cântăreață și participă la Asia Express 2025 cu haistylista Olga Barcari. Deși este cunoscută drept Karmen, Karmen Minune sau Karmen Simionescu, numele ei din buletin este Silvia Claudia Simionescu.

Karmen s-a născut pe 13 decembrie 1997 și este fiica cea mare a manelistului Adrian Minune. Artista are doi frați mai mici, Adriana și Adrian Junior.

S-a confruntat cu rasismul

Karmen s-a lansat pe piața muzicală la 18 ani, cu single-ul „Domino”, care are peste 26 de milioane de vizualizări pe YouTube. Odată cu valul de popularitate care a urmat, Karmen s-a confruntat și cu o serie de comentarii rasiste.

„A fost o perioadă când primeam foarte multe comentarii la adresa mea și mă deranjau extrem de tare. Asta cu țiganii, cu «ciorile», «ciorile tot ciori rămân». Nu prea înțelegeam. Nimeni nu mi-a explicat că vor veni și lucruri bune și lucrurile rele. Cum poți să înțelegi când citești un mesaj care-ți spune: «Moarte țiganilor». De ce moarte țiganilor, ce ți-au făcut ție țiganii? Cu atât mai mult, ce ți-am făcut eu? Fiecare pădure are uscăturile ei, că ești român, țigan, ungur, grec, ce ești. Nu putem să generalizăm”, a povestit Karmen în 2024, în podcastul Ilincăi Vandici.

Karmen a mers la o grădiniță și școală privată până în clasa a patra. Apoi, solista a urmat Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, pe care l-a încheiat cu media 7,38 la Bacalaureat. Ulterior, Karmen a urmat facultatea de Actorie.

De ce a divorțat Karmen Minune de Bogdan Căplescu

În anul 2019, Karmen s-a căsătorit cu Bogdan Căplescu, însă căsnicia lor s-a încheiat în 2024. Potrivit Cancan.ro, motivul ar fi fost gelozia lui Bogdan și nemulțumirea acestuia că era văzut doar drept „soțul lui Karmen” sau „ginerele lui Adrian Minune”.

„Suntem două persoane care s-au iubit extraordinar de tare, doar că nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu am altă explicație decât faptul că suntem construiți total diferit și atât”, spunea Karmen în octombrie 2024, în podcastul lui Bursucu’.

Karmen a experimentat depresia post-natală după nașterea fiicei sale

Karmen și Bogdan au împreună o fetiță pe nume Sofia, acum în vârstă de 6 ani. În trecut, Karmen a povestit că s-a confruntat cu depresia post-natală.

„Am încercat pe cât posibil să nu arăt copilului ceea ce simțeam. Mă închideam foarte des în cameră. Mi-era greu să accept că am nevoie de ajutor. (…) Nu simțeam că fac parte din locul în care eram. Înainte de naștere m-am și mutat în casă nouă. Aveam un amalgam de frustrări că nu pot să le fac pe toate, că nu fac față. Voiam să ies din povestea aia cu copilul meu în brațe. Foarte dureros și foarte lung traseul până să îmi revin. Am conștientizat că aveam o problemă și că familia nu mă putea ajuta, ci un specialist”, a spus Karmen, în podcastul Ilincăi Vandici.

Foto: Instagram/@karmen; Antena 1

