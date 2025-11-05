Asia Express 4 noiembrie 2025. Cine a câștigat penultima amuletă a competiției

Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au început în forță următoarea zi din etapa nouă a sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, când s-au prezentat la jocul pentru amuletă. Doar cele două echipe au luptat pentru premiul de 1.000 de euro și cartonașe cu eroi.

Cine a câștigat amuleta la Asia Express, 4 noiembrie

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au primit șansa de a participa la jocul pentru amuletă din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, după ce au ajuns primii la Irina Fodor. Echipa actorilor a fost urmată de Dan Alexa și Gabi Tamaș, iar competiția a fost una aprigă.

Alrxandru Ion s-a blocat la misiunea ce presupunea să poarte o pălărie cu o panglică și să se folosească de ea pentru a da jos două bețe de pe suporturi.

După ce au reușit să ducă la final prima probă, echipele au trecut la următoarea. Vedetele au fost nevoite să rezolve câteva ecuații pentru a face rost de patru cercuri pe care le-au aruncat pe coarnele unui taur fals.

„Facem tot ce e de făcut să-i batem pe prietenii noștri fotbaliști!”, a spus Alexandru Ion înainte de a începe jocul pentru amuletă.

Deși au prins un avantaj uriaș la prima probă, Dan Alexa și Gabi Tamaș au întâmpinat probleme la aruncarea cercurilor. În cele din urmă, fotbaliștii au fost cei care au reușit să arunce patru cercuri pe coarnele taurului, actorii pierzând la o diferență de două cercuri.

Olga Barcari, în lacrimi

După cursa solo, Olga Barcari a acumulat multă oboseală și stres, astfel că a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a-și reveni, fix înainte de a pleca în misiune.

În cele din urmă concurenta și colega ei, Karmen Simionescu, au reușit să plece pe traseu, însă ultimele zile și-au pus amprenta asupra Olgăi.

Tânăra a avut o reacție nervoasă când și-a dat seama că nu știu în ce direcție trebuie să meargă pentru a ajunge la un parc.

„Eu nu mai vreau, m-am săturat, nu mai pot, nu mai vreau (…) Eu nu mai vreau, m-am săturat să mă milogesc la toată lumea. Și răcită, și cu durerile de stomac (…) Nu cedez, dar nu mai pot, merg”, a afirmat Olga plângând.

Într-un final, concurentele au reușit să ajungă în parc, dar au avut de urcat multe scări până au ajuns la locul unde se afla cutia cu cifru pe care trebuiau să o găsească.

Anda Adam, probleme de sănătate

Și Anda Adam s-a confruntat cu probleme de sănătate în această ediție a Asia Express 2025. Înainte de a pleca în misiune artista spunea că nu se simte prea bine, iar proba nu a fost deloc una favorabilă pentru ea.

Concurenta a continuat să facă probele alături de soțul ei, însă după ce a urcat câteva scări, a obosit. Dar a refuzat să renunțe și a luptat până a ajuns la Irina Fodor.

„Aveai senzația că urci o piramidă, și cu rucsacul în spate 20 de kilograme (…) Îmi bătea atât de tare inima. Cred că aveam pulsul mare (…) A fost ceva extenuant, nu am înțeles nimic (…) Noi nu mai puteam să respirăm”, a afirmat Anda Adam.

Sursă foto: PR, Instagram

