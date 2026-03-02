Când vor fi virate alocațiile pentru copii. Calendarul plăților pentru martie 2026

Data la care vor fi plătite alocațiile pentru copii în martie 2026 rămâne un subiect de interes major pentru părinți, mai ales în contextul în care sumele acordate rămân neschimbate pentru al doilea an consecutiv. Autoritățile au stabilit deja calendarul pentru luna martie, iar diferențele dintre modalitățile de plată influențează momentul în care banii ajung efectiv la beneficiari.

Calendarul plăților pentru alocațiile din martie 2026

Instituțiile responsabile au anunțat că alocațiile virate pe card vor ajunge la beneficiari fie vineri, 6 martie 2026, fie cel târziu luni, 9 martie 2026. Pentru familiile care primesc alocația prin mandat poștal, distribuirea se va face în intervalul 9–13 martie 2026, în funcție de programul de livrare al Poștei Române. Diferențele dintre cele două modalități de plată sunt similare celor din anii precedenți, însă interesul este cu atât mai mare cu cât sumele rămân înghețate.

Reglementările în vigoare stabilesc că alocațiile pentru copii rămân la nivelul din 2025, fără nicio indexare. Astfel, în 2026 se acordă:

719 lei pe lună pentru copiii până la doi ani, respectiv până la trei ani în cazul copiilor cu handicap.

292 lei pe lună pentru copiii cu vârsta între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale.

719 lei pe lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

Aceste valori sunt identice cu cele din anul anterior, în ciuda prevederilor legale care impun indexarea anuală automată cu rata medie a inflației.

De ce rămân alocațiile înghețate pentru al doilea an consecutiv

Blocarea majorărilor are la bază două acte normative adoptate în anii anteriori. Indexarea pentru 2025 a fost suspendată prin Ordonanța de Urgență 156/2024, cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu. Pentru anul 2026, creșterea a fost anulată prin articolul XXV din Legea 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”, care menține alocațiile la nivelul din decembrie 2025. În practică, acest lucru înseamnă că sumele rămân la nivelul din decembrie 2024.

Decizia a generat nemulțumiri în rândul părinților și al organizațiilor care militează pentru drepturile copiilor, având în vedere creșterea costurilor de trai și faptul că alocația reprezintă pentru multe familii un sprijin esențial.

Impactul asupra familiilor și a bugetelor personale

Înghețarea alocațiilor în contextul inflației ridicate reduce puterea de cumpărare a familiilor, în special a celor cu venituri mici. Pentru părinți, data exactă a plății devine cu atât mai importantă, deoarece banii sunt adesea folosiți pentru cheltuieli urgente: hrană, îmbrăcăminte, rechizite sau transport.

În acest context, calendarul plăților din martie 2026 oferă o minimă predictibilitate, însă nu compensează lipsa indexării. Familiile continuă să se adapteze unui buget tot mai presat, în timp ce dezbaterea privind actualizarea alocațiilor rămâne deschisă în spațiul public.

