Cum arată iubita ispitei Marcel Andrei de la Insula Iubirii. S-au cunoscut după încheierea filmărilor

Marcel Andrei este una dintre cele mai urmărite ispite din cel mai nou sezon Insula Iubirii. S-a făcut remarcat încă de la început și s-a arătat interesat de Maria, iubita lui Dani. Însă, bărbatul nu s-a întors acasă cu concurenta, iar acum formează un cuplu cu o altă tânără, cu care se mândrește în mediul online.

Cine este iubita lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii

Marcel Andrei s-a făcut rapid remarcat la Insula Iubirii și și-a arătat interesul față de Maria, iubita lui Dani. Acesta chiar spunea că este gelos în momentul în care concurenta vorbea și cu alte ispite. Deși toată lumea se aștepta ca cei doi să ajungă să plece împreună din emisiune, se pare că lucrurile nu au stat chiar așa, iar bărbatul are, în prezent, o altă iubită.

Ispita a cunoscut-o pe actuala lui parteneră la scurt timp după ce a plecat din Thailanda. Marcel pare că s-a îndrăgostit de Armina, o tânără brunetă cu care se mândrește pe rețelele de socializare.

Din luna mai de când s-au cunoscut, cei doi par a fi de nedespărțit, iar Marcel Andrei postează mereu imagini și clipuri pe pagina sa de Instagram, iar în descriere notează că tânăra este iubita lui.

Armina Grigoraș este din TImișoara și este agent imobiliar.

Citește și: Filmarea cu Bianca Mitroi în timp ce îi distrugea maşina iubitului ei, Robert Braia de la Insula Iubirii, după ce a aflat că i-a aruncat motanii de la etaj / VIDEO

Citește și: Mama Cristinei Rotaru, reacție dură după ce a văzut sărutul dintre ginerele ei, Andrei și ispita Diandra la Insula Iubirii: „Dezamăgire totală”

Deși sunt împreună doar de câteva luni, Marcel și iubita sa au călătorit împreună în Italia și Dubai, dar și în Tenerife, iar fata deja ar fi cunoscut-o pe mama ispitei de la Insula Iubirii.

Ispita masculină a lucrat în armată

Marcel Andrei are 31 de ani și și-a primit porecla „Maluma” pe Insula Iubirii. Acesta a plecat în Thailanda hotărât să testeze iubirea concurenților. Doar că, pe parcurs, acesta a arătat un interes aparte față de Maria.

Ispita masculină a lucrat cinci ani în armată, dar pe parcurs și-a dat seama că nu i se potrivește acea viață și și-a ales un alt drum în viață. Astfel s-a mutat pentru o perioadă în Anglia, după care s-a mutat în Tenerife.

Citește și: Cum arăta Diandra Doris Moga, ispita de la Insula Iubirii, înainte de intervenţiile estetice. Era roşcată cu părul scurt

Citește și: Lista completă a interdicțiilor impuse de Daiana lui Rareș la Insula Iubirii: „Exagerează enorm”

În prezent, Marcel locuiește acolo și lucrează ca barman și chelner într-un restaurant de lux. Pe lângă aceste ocupații, el este și antrenor personal.

„Sunt plecat de acasă de la 15 ani. Părinții mei lucrau amândoi ca gardieni publici, dar salariul nu le mai era suficient, așa că mama mea a plecat prima, urmată de tatăl meu, iar în cele din urmă au divorțat. De la 15 ani am rămas singur. Am tatuaje care îmi spun povestea: sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un tatuaj cu un soldat, deoarece am lucrat cinci ani în armată. Mi-am făcut aceste tatuaje pentru a simți că sunt aproape de familie, deși eram mereu departe”, a povestit Marcel Andrei la Insula Iubirii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Armina Grigoraș, iubita lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News