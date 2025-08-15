15 august – Sfânta Maria Mare. Tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci în această zi sfântă. Astăzi, creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Ziua este marcată de numeroase tradiții și obiceiuri păstrate cu sfințenie de-a lungul generațiilor, iar credincioșii respectă o serie de interdicții, considerate aducătoare de ghinion dacă sunt încălcate.

În această zi sfântă, bisericile sunt pline de credincioși veniți să se roage și să aprindă lumânări pentru sănătate și iertarea păcatelor, iar în multe zone ale țării au loc pelerinaje închinate Maicii Domnului. Sărbătoarea este totodată un prilej de reunire a familiilor și de respectare a obiceiurilor transmise din străbuni, fiecare gest având o semnificație aparte.

De-a lungul timpului, ziua de 15 august a fost însoțită de numeroase tradiții, superstiții și obiceiuri, păstrate cu sfințenie în satele românești. Multe dintre acestea au rădăcini adânci în credința creștină și în cultura populară, fiind respectate și astăzi de credincioși. În această zi, oamenii îmbină rugăciunea cu gesturile simbolice, pentru a aduce belșug în gospodării și binecuvântare în viețile lor, astfel iată care sut tradițiile și obiceiurile din vechi strămoși.

În Transilvania, de Sfânta Maria, femeile măritate păstrează un vechi obicei: încă de la primele ore ale dimineții, duc la biserică fructe din prima recoltă de struguri și prune, pentru a fi binecuvântate de preoți, iar apoi sunt împărțite credincioșilor. Fetele nemăritate aduc flori culese din grădină, pe care le așază la icoane, cu credința că astfel familiile lor vor fi ferite de boli și necazuri.

De asemenea, această zi este una de rugăciune specială pentru femeile însărcinate, care se adresează Maicii Domnului pentru ocrotire și pentru nașterea unor copii sănătoși. Tradiția îi include și pe cei trecuți la cele veșnice, motiv pentru care dimineața de 15 august este dedicată tămâierii mormintelor.

Ce nu ai voie să faci în această zi sfântă

Tradițiile populare spun însă că sărbătoarea trebuie respectată cu sfințenie, iar unele activități sunt strict interzise. Iată ce nu este bine să faci astăzi, pentru a te bucura de binecuvântare și noroc:

Nu se face muncă grea în gospodărie – ziua este considerată una de sărbătoare și trebuie respectată prin odihnă și rugăciune, nu prin treburile zilnice.

– ziua este considerată una de sărbătoare și trebuie respectată prin odihnă și rugăciune, nu prin treburile zilnice. Nu se spală rufe și nu se calcă – aceste activități sunt văzute ca profanare a unei zile sfinte.

– aceste activități sunt văzute ca profanare a unei zile sfinte. Nu se coase și nu se tricotează – firele răsucite simbolizează încurcarea norocului și a sănătății.

– firele răsucite simbolizează încurcarea norocului și a sănătății. Nu se aprind focuri în câmp sau în gospodărie – există credința că focul în această zi poate atrage ghinion și nenorociri.

– există credința că focul în această zi poate atrage ghinion și nenorociri. Nu se poartă haine negre sau cernite – negrul este asociat cu doliul, iar sărbătoarea este una a bucuriei și a luminii.

– negrul este asociat cu doliul, iar sărbătoarea este una a bucuriei și a luminii. Nu se ceartă și nu se poartă ranchiună – se spune că Maica Domnului îi protejează doar pe cei cu suflet curat în această zi.

– se spune că Maica Domnului îi protejează doar pe cei cu suflet curat în această zi. Nu se consumă fructe înainte de a fi binecuvântate – în special strugurii și prunele, care se duc la biserică pentru sfințire înainte de a fi gustate.

– în special strugurii și prunele, care se duc la biserică pentru sfințire înainte de a fi gustate. Nu se fac planuri de călătorie lungă – tradiția spune că plecările în această zi pot aduce obstacole pe drum.

Respectarea acestor tradiții și obiceiuri nu este doar o formă de credință, ci și o legătură vie cu rădăcinile și valorile transmise din generație în generație. Ținând cont de ele, credincioșii cred că își atrag ocrotirea Maicii Domnului, ferindu-se de necazuri și păstrând pacea în familie. Astfel, ziua de Sfânta Maria Mare rămâne nu doar un prilej de sărbătoare, ci și un moment de reculegere, mulțumire și întărire a sufletului.

