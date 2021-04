Invitată în podcastul Lorenei Buhnici (39 de ani), Lili Sandu (41 de ani) a vorbit despre pasiunea ei pentru nutriție. Actrița a dezvăluit că o problemă de sănătate a determinat-o să se documenteze în această direcție, nutriția devenind ulterior una dintre pasiunile ei.

Timp de 7 ani, Lili a locuit în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. De ceva timp, însă, Lili a revenit în România. De mai bine de 5 ani, actrița formează un cuplu cu modelul Silviu Țolu (28 de ani), alături de care are un fiu, Thomas Jay Cristian, născut în august 2020. Perechea s-a logodit în vara anului 2019.

Ce a determinat-o pe Lili Sandu să studieze nutriția. „A început cu o problemă de sănătate”

„Totul a început cu o problemă de sănătate. Atunci îți dai seama că trebuie să reglezi ceva la tine, începi să te documentezi și, ușor-ușor, începe să-ți placă. Să fie mai mult decât un hobby, să fie o pasiune. Asta s-a întâmplat cu mine”, a dezvăluit Lili.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Înainte să plec din România [în Los Angeles], probabil din cauza stresului, din cauza nopților nedormite, concerte și așa mai departe, am avut o dereglare hormonală puternică. Analizele îmi arătau că eu nu voi mai putea face copii.

Eram într-o pre-menopauză. Aveam până în 30 de ani, 29. Asta a coincis cu perioada în care eu am plecat. Los Angeles este kilometrul zero în ceea ce privește nutriția. Nu cred că există un loc atât de ofertant cum este el.

Am cunoscut un doctor care m-a pus pe o dietă vegană. Mi-a fost foarte greu, dar repet, acolo aveam ce să mănânc și gustos. Sunt supermarketuri întregi în care te servești cu totul vegan și gustos. Așa au început acele căutări. Mi-am dat seama că era ceva și la nivel psihologic, la nivel spiritual. Așa am început vindecarea”, a continuat.

Citește și:

Cum a revenit Lili Sandu la greutatea de dinaintea sarcinii. A luat 24 de kg în timpul acesteia

Lili Sandu, dezvăluiri emoționante după nașterea fiului ei: „A fost un haos psihologic”

Lili Sandu, siluetă impecabilă la 6 luni de la naștere. S-a fotografiat în costum de baie

După revenirea în România, actrița a renunțat la veganism. „Nu am rămas vegană, după ce m-am întors în România mi-a fost foarte greu, dar cei 7 ani au fost stricți. Citeam orice etichetă apoi. (…)

Am început încet. Am introdus ouă, brânză de capră, acum pot să spun că mănânc carne. Am mâncat carne în timpul sarcinii. Mi-aducea mama carne de la țară, curată.

La început, în momentul în care ai o problemă de sănătate, trebuie un pic să faci militărie cu organismul pentru că îți dictează creierul: «Ce, nu-mi dai zahăr?».

Eu aveam și o dependență de zahăr. Dacă îmi cumpăram un tort, până nu îl mâncam…, nu exista să iau de două ori și după să mă opresc. Acum pot să-mi păstrez un echilibru”, a mai spus actrița.

Foto: Instagram; Captură YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro