Cum arată casa în care locuiește Tzancă Uraganu. Palatul din Ploiești are sală de sport și de biliard: „Aici erau două case”

Tzancă Uraganu a făcut turul locuinței sale din Ploiești pe TikTok. Casa interpretului de manele ar avea o suprafață de 600 de mp și este încă în curs de renovare.

Cum arată casa în care locuiește Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, a deschis ușa „palatului” său din Ploiești pentru urmăritorii lui de pe TikTok. Vila manelistului are două etaje și este amenajată în culori contrastante, cu accente aurii.

Parterul dispune de un hol spațios, bucătărie open space, living și zonă de luat masa. Solistul a optat pentru faianță cu aspect de marmură, o bucătărie albă cu mânere aurii, canapea și fotolii verde-pădure și accente metalice aurii, draperii verde închis, masă cu aspect de marmură și scaune alb murdar cu accente aurii.

„Aici erau două case.”

Parterul este iluminat de două candelabre și de mai multe lumini încastrate în tavan. Scara către cele două etaje are balustradă de sticlă cu finisaje aurii. La primul etaj se află dormitorul matrimonial, o baie cu duș și o sală pentru sport și, totodată, biliard. Locuința interpretului este încă în curs de renovare.

„Încă nu este gata chiar tot. Sunt în renovare. Amprenta (suprafața construită la sol – n.red.) are aproape 200 de metri, cu două etaje. Și dormitorul mai trebuie renovat. Aici erau două case. Am cumpărat prima dată doar jumătate de casă, iar la o lună distanță am cumpărat și cealaltă jumătate și am spart pereții dintre ele”, a spus Tzancă Uraganu, în mediul online.

Casa din Pipera a lui Tzancă Uraganu, prădată de hoți în 2023

În anul 2023, casa lui Tzancă Uraganu dintr-un complex dotat cu sisteme de supraveghere din Pipera a fost prădată de hoți. Patru persoane au intrat atunci în casa manelistului și au furat în jur de 6.000 de euro și un ceas din aur alb.

