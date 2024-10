Dana Rogoz, prima noapte alături de soț și copii, în casa de la Viscri: „De la o ruină, avem acum un loc în care putem dormi”. Cum au mobilat locuința

Dana Rogoz a înnoptat cu soțul ei, regizorul Radu Dragomir, și copiii lor, Vlad și Lia, pentru prima oară în casa de la Viscri. Actrița a împărtășit imagini noi din locuința pe care ea și soțul ei au cumpărat-o în urmă cu mai bine de patru ani. Fațada a fost restaurată la forma inițială și două dintre camere sunt finalizate. Vezi imaginile în galeria foto de mai jos!

Cum au mobilat Dana Rogoz și Radu Dragomir casa de la Viscri

Dana Rogoz (39 de ani) și Radu Dragomir (57 de ani) și-au cumpărat casa de la Viscri în 2020, cu ocazia aniversării a opt ani de căsnicie. Timp de patru ani, actrița, regizorul și copiii lor, Vlad Luca (10 ani) și Lia Elena (4 ani), au putut locui doar în curtea casei, într-o autorulotă, căci proprietatea a avut nevoie de renovări serioase.

Weekendul trecut, Dana, Radu și copiii lor au înnoptat pentru prima oară în casa de la Viscri. Actrița a împărtășit în mediul online imagini noi atât cu fațada restaurată, cât și cu interiorul camerelor finalizate.

„Am făcut focul în sobă pentru prima oară!”

„Nu am făcut nicio modificare acestui Reel. Pur și simplu am vrut să adaug videourile integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să vă descriu ce sentiment! Avem două camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi!

De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casa noastră, în patul nostru! Într-o cameră mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani! Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casa de fum, pentru prima oară! (râde) Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric.

„Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat.”

Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luam parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!! Aceasta este doar prima parte, urmează și o partea a II-a, căci nu mi-au intrat toate într-un singur reel. Dar se simte cam cât de mare e bucuria pentru noi?”, a scris Dana Rogoz în mediul online.

Când Dana Rogoz și Radu Dragomir au cumpărat casa de la Viscri, aceasta era o contrucție cu specific local, una săsească, într-o stare avansată de degradare, dar pe care și-au propus s-o restaureze. Iată că le-a ieșit! Dana și Radu mai au de lucrat, însă două dintre camere sunt finalizate, a lor și a copiilor, ceea ce i-a bucurat nespus pe toți patru.

„Reacțiile familiei mele sunt de neprețuit”, a mai scris Dana Rogoz, pe Instagram.

Satul Viscri, înscris în patrimoniul mondial UNESCO

Satul Viscri figurează încă din anul 1999 în patrimoniul mondial UNESCO, în lista cu sate săsești cu biserici fortificate din Transilvania. În același sat, Regele Charles al III-lea și-a cumpărat o casă în anul 2006. „Casa albastră”, care are șapte camere duble cu baie, o sufragerie, un living și o bucătărie, a funcționat până în 2021 ca pensiune.

O perioadă îndelungată de timp, Regele Charles al III-lea a revenit an de an pe meleagurile românești pentru a se relaxa și a se bucura de frumusețea împrejurimilor.

Foto: Instagram/@danarogoz

