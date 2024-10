Motivele care au determinat-o pe Dana Rogoz să meargă la terapie: „Era ceva foarte acut” / Exclusiv

Dana Rogoz a păstrat întotdeauna un echilibru între momentele frumoase și cele mai puțin frumoase pe care le-a împărtășit, de-a lungul timpului, comunității sale online. Actrița în vârstă de 38 de ani vrea să reflecte o imagine cât mai apropiată de realitate în mediul online, dar, totodată, să fie o sursă de inspirație și energie bună pentru cei care o apreciază. În luna mai a anului acesta, Dana a dezvăluit pe rețelele sociale că a decis să reia ședințele de terapie după o perioadă grea din viața ei. Invitată la Fresh by Unica, actrița ne-a spus de ce a considerat important să dezvăluie acest lucru, dar și care a fost experiența ei cu terapia până la acest moment.

Motivele care au determinat-o pe Dana Rogoz să meargă la terapie

Dana Rogoz a apelat la terapie la un an după ce a născut primul copil. Actrița are un fiu, Vlad Luca, și o fiică, Lia Elena, din mariajul cu regizorul Radu Dragomir. La 10 săptămâni de la nașterea lui Vlad, Dana și-a pierdut tatăl. Abia intrată într-o nouă etapă a vieții sale și din dorința de a-și proteja fiul de suferința ei, actrița nu și-a dat voie să simtă durere.

„Am compensat cu tot ce a presupus maternitatea și am ignorat acea durere. Ajunsesem ca la un an după moartea tatălui, eu de fapt să nu fi trăit deloc perioada de doliu care e firească, e sănătoasă. Era o situație în care pur și simplu trebuia să-mi spui un cuvânt sau să văd un obiect și să fie de nestăpânit durerea. Era ceva foarte, foarte acut”, a spus Dana Rogoz, la Fresh by Unica.

Dana Rogoz a simțit că nu avea timp să-și vindece rănile și, intuitiv, își ignora toate emoțiile negative. „Aveam în fiecare noapte coșmaruri. Aveam nevoie de această igienă a minții. Am tot avut nevoie de acest loc, această cale de a mă cunoaște”, ne-a spus.

Dana Rogoz: „Așa îmi dau șansa să fiu o mamă puțin mai bună”

Actrița a ajuns și la concluzia că terapia este o oportunitate pentru ea să fie un părinte mai bun. Copiii rareori fac ce le spui, însă imită foarte mult din comportamentul mamei și tatălui. Atunci când părintele nu e bine cu el, copilul simte acest lucru și împrumută din obiceiurile acestuia, dar și din suferința lui, lucru pe care Dana Rogoz și-a dorit să-l evite.

„Mi-am dat seama că așa îmi dau șansa să fiu o mamă puțin mai bună. Un copil e oglinda ta. Tu ai senzația că știi cum vrei sau cum nu vrei să fii. Dar cred că e sănătos, cel puțin așa am simțit, să trec prin genul acesta de terapie, să trec prin procesul acesta de autocunoaștere, cu bune și cu rele și cu tot ce mai e prin mine, ca să nu le pun pe umerii lui, respectiv ei”, a spus Dana Rogoz, pentru Unica.ro.

O perioadă de timp, actrița n-a mai simțit nevoia să meargă regulat la terapie. Sigur că, la fel ca în viața oricărui om, și în a ei mai apăreau provocări, dar se simțea suficient de puternică să le depășească singură sau cu ajutorul unor ședințe sporadice de terapie. De un timp, Dana a reluat ședințele regulate după ce a avut un an solicitant. După luarea acestei decizii, actrița a vorbit despre ea și pe rețelele sociale, pentru a normaliza mersul la terapie.

Dana Rogoz: „Trebuie să găsești un om căruia să-i poți spune lucruri pe care uneori nici ție nu ți le spui”

„Am vrut să normalizez această conversație despre terapie. Noi suntem generația a căror părinți n-ar fi apelat niciodată. «Dar cine? Dar cum? Dar nu-s nebun/ă?» Probabil că ne-a fost mai greu să facem pasul acesta, să cerem ajutor. Dar văd că lucrurile încep să se schimbe, să se normalizeze. Nu e nimic.

Probabil că alții au un duhovnic. La un moment dat, trebuie să-ți găseșți un om căruia să-i poți spune lucruri pe care uneori nici ție nu ți le spui noaptea. Trebuie să-ți găsești calea asta de căutare a sinelui și de reorganizare a minții”, a mai spus Dana Rogoz, la Fresh by Unica.

Dana Rogoz nu simte trecerea anilor: „Doar cumperi alte lumânări”

Dana Rogoz va împlini 39 de ani pe 26 octombrie și ne-a dezvăluit cum se raportează la trecerea anilor. Actrița nu are temeri în ceea ce o privește, că s-ar putea schimba în vreun fel, fizic sau emoțional, ci mai degrabă de cum se va schimba viața din jurul ei.

„40? De la o anumită vârstă încolo mi se pare că doar cumperi alte lumânări. Dar tu ești deja format. E doar un proces de îmbătrâine care e absolut normal, dar tu mi se pare că nu te mai schimbi atât de mult. Adică simți că ai și zona aia în continuare, știi, cu petreceri, în același timp o înțelegi foarte bine și pe colega de 50 plus, adică te vezi deja acolo”, a spus actrița, pentru Unica.ro.

Dana este satisfăcută și recunoscătoate pentru tot ceea ce a realizat până la această vârstă, atât profesional, cât și personal, așadar nu simte niciun fel de presiune odată cu trecerea anilor.

„Mi se pare că am împlinit destul de multe lucruri până la acest prag. În același timp, am fost tot timpul un om care s-a pregătit și pentru chestii nasoale. Adică știu că înaintarea mea în vârstă mea o să vină cu multe pierderi și situații care sunt inevitabile în viața unui om. Mi-e teamă de trecerea anilor și de ce aduce această trecere. Nu neapărat în ceea ce mă privește, ci în ceea ce-i privește și pe restul”, a mai spus actrița, la Fresh by Unica.

Dana Rogoz, invitată la Fresh by Unica

Am mai vorbit cu actrița și despre ce sacrificii a făcut pentru a-și consolida cariera, despre relația cu soțul ei, dar și despre ce fel de mamă este. Urmărește interviul mai jos!

Foto: Instagram/@danarogoz

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

