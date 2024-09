Dana Rogoz, aniversare emoționantă de 39 de ani. Cum au surprins-o Adela Popescu și fratele din Olanda: „A fost copleșitor”

Dana Rogoz a împlinit 39 de ani joi, 26 septembrie, și a dezvăluit câteva detalii despre anul care a trecut, dar și despre ceea ce își dorește de la următorul. Cu sinceritatea caracteristică, actrița a vorbit despre cele mai frumoase cadouri primite, despre cele mai mari realizări, dar și despre loviturile primite de la viață în ultimul an.

Dana Rogoz, surprinsă de Adela Popescu și de fratele din Olanda, de ziua ei de naștere

Dana Rogoz a avut parte de o aniversare de 39 de ani emoționantă, începută alături de soț și de copiii ei, Vlad și Lia. Au urmat două surprize, una de la prietena ei, Adela Popescu, iar cealaltă de la unul dintre frații ei, stabilit în Olanda. Seara a prins-o pe scenă, jucând în piesa „Masacrul”, iar cadourile le-a deschis când a ajuns acasă. Tot atunci și-a adunat și gândurile și a vorbit deschis despre ultimul an din viața ei.

„Ziua mea de naștere a fost anul acesta foarte emoționantă. Sau, altfel spus, am plâns de mai multe ori pe parcursul zilei. Mă rog, de fapt am început să plâng de cu o zi înainte. Nu știu cum să vă spun, dar ultimul an a fost unul extrem pentru mine. A fost un an cu mari reușite profesionale, căci scurtmetrajul meu a călătorit mult de tot – și o mai face încă – pe la festivaluri internaționale. A fost și anul în care am renovat și salvat de la prăbușire casa de la Viscri!

Dar a fost și anul unor lovituri ale vieții, care au creat răni a căror coajă mult prea fragilă s-a tot rupt, generând o durere surdă aproape continuă. Poate că anul care urmează va fi cel al vindecării, al armoniei, al seninătății”, a scris Dana Rogoz în mediul online.

„A fost copleșitor. Iar am plâns, ce să fac?!”

În continuarea descrierii, Dana a povestit cât de ocupată a fost de ziua ei de naștere. Ocupată, desigur, cu lucruri care i-au făcut o imensă plăcere. S-a trezit în urările de „La mulți ani!” ale copiilor ei, s-a întâlnit cu Adela Popescu și cu fratele ei din Olanda, a jucat pe scena teatrului și a fost răsfățată cu tort și cu câteva cadouri „alese cu atât de mare grijă și iubire” pentru ea.

„Primele emoții ale zilei de ieri au venit de la copiii mei, care mi-au urat „La mulți ani” cu cele mai dulci glasuri adormite. Apoi, Adela mi-a făcut o surpriză și a trecut, neprogramat, pe la mine, iar gestul ei mi-a adus o mare bucurie. La fel și cel al unuia dintre frații mei, care a făcut mari eforturi să plece de la job-ul său din Olanda și să se întoarcă pentru prima oară în țară de la plecarea sa, chiar de ziua mea.

Iar pe seară am jucat spectacolul «Masacrul» și la aplauzele de la final spectatorii mai întâi au început să-mi strige câte o urare, ca mai apoi să înceapă să îmi cante cu toții „La mulți ani”. A fost copleșitor. Iar am plâns, ce să fac?! Și apoi am ajuns acasă, unde ai mei mă așteptau cu tort și cu cadourile alese cu atât de mare grijă și iubire”, a mai povestit Dana Rogoz, pe Instagram.

La toate acestea s-au adăugat o mulțime de mesaje și telefoane extrem de emoționante care au făcut-o pe Dana Rogoz să se simtă foarte iubită și recunoscătoare. „39 – sunt pregătită!”, a încheiat actrița.

Dana Rogoz nu simte trecerea anilor: „Doar cumperi alte lumânări.”

Vara aceasta, la Fresh by Unica, Dana ne-a dezvăluit cum se raportează la trecerea anilor. Actrița nu are temeri în ceea ce o privește, că s-ar putea schimba în vreun fel, fizic sau emoțional, ci mai degrabă de cum se va schimba viața din jurul ei.

„40? De la o anumită vârstă încolo mi se pare că doar cumperi alte lumânări. Dar tu ești deja format. E doar un proces de îmbătrâine care e absolut normal, dar tu mi se pare că nu te mai schimbi atât de mult. Adică simți că ai și zona aia în continuare, știi, cu petreceri, în același timp o înțelegi foarte bine și pe colega de 50 plus, adică te vezi deja acolo”, a spus actrița, pentru Unica.ro.

Dana este mulțumită și recunoscătoate pentru tot ceea ce a realizat până la această vârstă, atât profesional, cât și personal, așadar nu simte niciun fel de presiune odată cu trecerea anilor.

„Mi se pare că am împlinit destul de multe lucruri până la acest prag. În același timp, am fost tot timpul un om care s-a pregătit și pentru chestii nasoale. Adică știu că înaintarea mea în vârstă mea o să vină cu multe pierderi și situații care sunt inevitabile în viața unui om. Mi-e teamă de trecerea anilor și de ce aduce această trecere. Nu neapărat în ceea ce mă privește, ci în ceea ce-i privește și pe restul”, a mai spus actrița, la Fresh by Unica.

Dana Rogoz, invitată la Fresh by Unica

Am mai vorbit cu actrița și despre ce sacrificii a făcut pentru a-și consolida cariera, despre relația cu soțul ei, regizorul Radu Dragomir, dar și despre ce fel de mamă este. Urmărește interviul mai jos!

