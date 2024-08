Dana Rogoz, emoționată să vadă casa de la Viscri aproape gata: „Am ales o sobă superbă de fontă pentru camera copiilor” / Foto

Dana Rogoz s-a emoționat zilele trecută văzând cât de mult au avansat renovările casei sale de la Viscri. Actrița și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au cumpărat proprietatea cu ocazia aniversării de opt ani de căsnicie, acum patru ani. Construcția prinde în sfârșit contur, iar cuplul se află deja în etapa alegerii finisajelor.

Dana Rogoz, emoționată să vadă casa de la Viscri aproape gata

Dana Rogoz (38 de ani) și Radu Dragomir (57 de ani) și-au cumpărat casa de la Viscri în 2020. Timp de patru ani, Dana, Radu și copiii lor, Vlad Luca (10 ani) și Lia Elena (4 ani), au locuit în curtea casei, într-o autorulotă, căci proprietatea a avut nevoie de renovări serioase.

Casa era o contrucție cu specific local, una săsească, într-o stare avansată de degradare, dar pe care Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au propus s-o restaureze. Și iată că le-a ieșit!

„Ieri am ajuns la Viscri și de atunci parcă timpul curge în alt ritm. Am fost pur și simplu emoționată când am văzut cum au avansat renovările. V-am mai zis că am găsit o echipă de meșteri extraordinari de muncitori și dedicați. O să fie un vis! E deja!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

„Am ales o sobă superbă de fontă pentru camera copiilor”

În ciuda renovărilor care avansează cu pași repezi, familia încă nu poate locui în casa de la Viscri. În schimb, Dana, Radu, Vlad și Lia au o mulțime de activități distractive în preajma casei. În paralel, actrița și regizorul sunt în plin proces de alegere a finisajelor locuinței.

„Azi ne-am trezit în rulota parcată în curtea casei (încă nu putem locui în casă, mai trebuie să avem puțină răbdare), iar apoi am luat micul dejun. Ne-am plimbat cu bicicleta („bicibuzul” pe care încăpem toți 4), am jucat badminton, apoi am mers către un magazin de antichități din județul Harghita, de unde ne-am ales o sobă superbă de fontă pentru camera mică a copiilor. În camerele mari vom avea sobe care se vor monta chiar zilele acestea! Mai e foarte puțin, dacă deja discutăm despre mobile și baterii la baie, nu?”, a mai scris actrița pe rețelele sociale.

Satul Viscri, înscris în patrimoniul mondial UNESCO

Satul Viscri figurează încă din anul 1999 în patrimoniul mondial UNESCO, în lista cu sate săsești cu biserici fortificate din Transilvania. În același sat, Regele Charles al III-lea și-a cumpărat o casă în anul 2006. „Casa albastră”, care are șapte camere duble cu baie, o sufragerie, un living și o bucătărie, a funcționat până în 2021 ca pensiune.

O perioadă îndelungată de timp, Regele Charles al III-lea a revenit an de an pe meleagurile românești pentru a se relaxa și a se bucura de frumusețea împrejurimilor.

