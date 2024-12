Cum arată casa lui Fuego. Paul Surugiu a fost nevoit să transforme piscina în dressing pentru a-și pune cele peste 500 de costume

Fuego, pe numele lui adevărat Paul Surugiu, s-a mutat în urmă cu mai mulți ani într-o vilă de lângă București, în satul Bălteni din județul Ilfov. Artistul în vârstă de 48 de ani a ales un loc liniștit, înconjurat de natură, cu acces la lac, o grădină mare și o bucătărie de vară.

Cum arată casa lui Fuego

Fuego și-a construit casa visurilor la marginea Bucureștiului, fugind de aglomerația și gălăgia Capitalei. Deși are un loc de vis, artistul recunoaște să nu stă pea mult pe acasă și asta datorită programului încărcat și al concertelor pe care le susține prin toate colțurile țării.

Paul Surugiu a avut grijă ca întreaga lui casă să fie aranjată și decorată după placul lui și a făcut câteva schimbări impresionante. Acesta deține o piscină interioară pe care a transformat-o într-un dressing spațios. Și asta pentru că are o colecție de peste 500 de costume de scenă, majoritatea creații unicat ale unor designeri celebri.

„Am acasă peste 500 de costume de scenă, jumătate din ele nu pot să le mai port, pentru că, în ani, m-am mai împlinit. Am desființat piscina din casă și am făcut dressing. Am nenumărate costume pe care nu mai pot să le port, dar, în timp, vreau să devină o expoziție permanentă. Asta la 70 de ani, când o să am fundația mea și o să am și un muzeu cu toate creațiile mele, cu toate distincțiile, cu toate discurile de aur și cu toate costumele populare pe care le-am strâns în 30 de ani, cu colecția mea de pictură”, a povestit Fuego în podcastul „Povești de film” cu Mara Bănică.

Cum se înțelege artistul cu vecinii săi

Fuego a precizat că are foarte multe costume realizate de Doina Levintza și Alexandru Ciucu, precum și de Maria Miu.

„Nu mai am unde să pun nimic. Sunt costume făcută de Doina Levintza, lucrate de mână, de scenă făcute. Designerul Casei regale, Alexandru Ciucu, păi numai el mi-a făcut 30 de costume până acum de scenă, Maria Miu, una dintre cele mai mari creatoare și scenografe din România, mi-a făcut zeci de costume și ea”, a mai zis Fuego în podcastul Marei Bănică.

Vila lui Paul Surugiu are o grădină mare cu gazon, fiind înconjurată de un ponton și un gard natural de papură și stuf, oferindu-i artisutlui intimitatea și liniștea pe care și le dorea.

De asemenea, locuința este bine securizată, cu un gard înalt și camere de supraveghere, iar relația artistului cu vecinii este una deosebit de cordială.

„Este un băiat tare cumsecade. Nu are obiceiul să vină des la magazine, are pe cineva care îi face cumpărăturile, dar dacă te întâlnești cu el, vorbește cu toată lumea”, a povestit o localnică pentru Libertatea.

„E ardeleanul nostru, vorbește frumos și cântă și mai frumos”, a zis o altă vecină.

