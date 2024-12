Elwira și Mihai Petre sărbătoresc aniversarea de 12 ani a fiicei mari: „Ne-ai făcut mai buni”. Catinca Petre vrea să devină cântăreață

Elwira și Mihai Petre sărbătoresc astăzi, 12 decembrie, aniversarea de 12 ani a fiicei lor mari, Catinca Petre. Cuplul a scris câteva rânduri emoționante în mediul online, cu ocazia acestei zile speciale din viața lor și a fiicei lor.

Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 12 ani

Catinca Petre s-a născut pe 12 decembrie 2012, ceea ce înseamnă că astăzi împlinește frumoasa vârstă de 12 ani. Catinca a moștenit pasiunea pentru domeniul artistic de la părinții ei, Elwira (42 de ani) și Mihai Petre (45 de ani), și este pe zi ce trece din ce în ce mai frumoasă. Foștii campioni naționali la dans sportiv au scris câteva rânduri pline de emoție pe rețelele sociale, cu ocazia aniversării Catincăi.

„Catinca s-a născut pe 12.12.2012, iar astăzi împlinește 12 ani. Țin minte și acum prima ta respirație și pe doamna doctor care a spus «este o puternică». Și-l mai țin minte pe tatăl tău care plângea de fericire. De atunci nimic nu a mai fost la fel, pentru că tu ne-ai făcut mai buni. Și chiar dacă nu mai pot să te duc în brațe, te port în inima mea în fiecare secundă a vieții mele și voi fi îngerul tău păzitor mereu! Te iubesc la infinit, fetița mea mică”, a scris Elwira Petre pe Instagram.

„La mulți ani, Catinca! Țin minte perfect o zi de 12.12.12 cu multă zăpadă… Era mult peste gard, iar emoțiile erau peste capacitatea mea de a le conține. Ai apărut, am plâns de fericire împreună cu mama ta și de atunci totul a avut un sens mult mai clar. Să fii sănătoasă, fericită și să îți urmezi visurile! Te iubesc!”, a fost mesajul lui Mihai Petre.

Spre deosebire de părinții ei, care au ales dansul, Catinca Petre este mult mai atrasă de muzică. În descrierea de pe contul de Instagram, Catinca se prezintă „jumătate româncă, jumătate poloneză” și „tânără cântăreață”.

Cum își cresc Elwira și Mihai Petre cei doi copii

Juratul de la „Te cunosc de undeva!” și soția lui mai au o fiică, Ariana, în vârstă de 6 ani. Într-un interviu pentru Unica.ro, coregraful ne-a spus care i se pare cea mai mare provocare în rolul de părinte, dar și cum gestionează timpul pe care fetele lui îl petrec în fața ecranelor.

Mihai Petre ne-a spus că cea mai mare provocare a lui în acest moment în rolul de tată este aceeași ca în relația de cuplu.

„Să-l asculți, să înțelegi că e un alt om și să nu proiectezi personalitatea, obiceiurile neapărat, educația ta direct asupra lui. Deși e aproape imposibil. Dar trebuie să-l asculți și să ai grijă și să te raportezi la context, la altă perioadă, la altă societate. Cred că dragostea ține loc de orice. Adică asta nu se demodează niciodată. Nu e niciodată nepotrivită în vreun context. Deci eu cred că asta e, da, iubirea, dragostea și manifestarea ei. Mie îmi place să o manifest cu copiii mei. Adică să le spun, să simtă, să le pup, să le iau în brațe, să manifest. Asta mă face pe mine fericit și cred că este și foarte sănătos pentru copii”, ne-a mărturisit Mihai Petre.

Cum gestionează coregrafii timpul pe care fetele lor îl petrec în fața ecranelor

În ceea ce privește timpul pe care-l petrec în fața ecranelor, Catinca și Ariana au un program strict. Doar Catinca are telefon, pentru moment, și are acces la el doar acasă, nu și la școală. În plus, Mihai și Elwira Petre își educă fiicele prin exemplul propriu și nu petrec timp pe telefonul mobil în dormitor.

„Nu cărăm device-uri în dormitor. La început pare ciudat, dar se simt diferențele astea. Adică e fantastic să-ți creezi un mediu mai sănătos”, a mai spus Mihai Petre, pentru Unica.ro.

Totodată, familia Petre se menține mereu activă, fie în sala de dans, fie în natură. „Le scoatem afară cât mai mult. Suntem focusați pe un trai cât se poate de natural”, ne-a dezvăluit coregraful.

Fetița cea mare are un cont de social media, dar acesta este gestionat de părinții ei. „N-ai ce face. Că nici nu poți pune frâne din-astea. Îți dai seama, creezi alte frustrări. Dar cred că prin educație, explicând copilului și prin puterea exemplului, așa gestionăm”, a explicat Mihai Petre.

