Adina Halas are în prezent 65 de kilograme, la o înălțime de 1,75. Spune despre ea că este „o femeie cu forme” și că îi și place acest lucru. Se cântărește doar o dată la două-trei luni și iubește antrenamentele fizice intense.

Adina Halas a spus care este secretul siluetei sale

„Fac antrenamente foarte grele care mă mențin foarte bine psihic. Acum fac CrossFit [antrenament intens cu greutăți]. Am mai făcut și prin 2017, după care am făcut o pauză cam un an, pentru că îmi pusesem implanturile și o perioadă nu am mai ridicat greutăți atât de mari.

Încet-încet, m-am întors acum spre antrenamentele grele, pentru că îmi plac cel mai mult și mă solicită cel mai mult. Mă antrenez cu o prietenă care e sportivă. Ne știm de mult timp și ascult toate sfaturile ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 13)

Sunt de părere că, mai ales după 30 de ani, femeile au nevoie să ridice greutăți. Am ținut nenumărate diete, am făcut nenumărate lucruri de-a lungul anilor, știu exact ce funcționează și ce nu în cazul meu.

Am observat că, în momentul în care faci antrenamente lungi cardio, slăbești, însă acest lucru nu se vede atât de frumos pe corp. Când ridici și greutăți, pielea se așază foarte frumos pe o musculatură frumos definită”, a dezvăluit Adina Halas pentru Click!.

„Multă lume crede că pentru a slăbi trebuie să se înfometeze, asta este contra productiv. Am trecut și eu prin asta și nu aș recomanda-o nimănui. Cea mai bună combinație este cea între sport, o dietă bine pusă la punct care să nu te înfometeze și să îți dea toți nutrieții necesari și odihnă! Trebuie să existe cele 7-8 ore de somn și o bună hidratare”, a completat Adina.

Citește și:

Maria Constantin a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a pus implanturi mamare

Anca Serea, aspru criticată de Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu: „Nu o certăm”

Alex Rodriguez, „șocat” să o vadă pe Jennifer Lopez în brațele actorului Ben Affleck, fostul ei logodnic

Care este meniul ei zilnic

„Dimineața mănânc o omletă cu legume și niște pâine prăjită, la prânz un somon cu orez și o salată de rucola și sparanghel sau o bucată de carne făcută la cuptor sau la grătar, cu cușcuș, orez, salată sau broccoli.

După cină adaug și o sursă de proteină cu mai puțini carbohidrați, o combinație de legume chinezești sau thailandeze trase în tigaie și-mi mai completez ori a patra masă ori a treia cu niște caseină și lapte de migdale.

Caseina este tot proteină. Nu mai am poftă de dulce pentru că îi dau organismului tot ceea ce are nevoie, iar atunci când organismul meu simte după antrenamente să îmi ceară carbohidrați, mă duc în zona fructelor, a untului de arahide.

Am trei sau patru mese pe zi, depinde și de drumurile pe care le am de făcut. Nu ronțăi între mese și beau cel puțin 2 litri și jumătate de apă pe zi”, a încheiat Adina Halas.

Foto: Instagram