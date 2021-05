În cadrul rubricii lor din emisiunea Teo Show, găzduită de Teo Trandafir (52 de ani), Raluca Bădulescu (46 de ani) și Cătălin Botezatu (54 de ani) au criticat una dintre ținutele purtate recent de Anca Serea. În imagine, prezentatoarea TV poartă o rochie albastră cu imprimeu geometric și o pereche de sandale nude. Fotografia o găsiți mai jos!

Anca Serea, aspru criticată de Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu: „Prea băbuță”

Nici Raluca, nici Cătălin nu au fost plăcut surprinși de una dintre ultimele ținute purtate de Anca Serea. Deși îi apreciază fizicul suplu, frumusețea și familia, designerii au criticat-o dur pentru outfitul purtat.

„Arată identic acum ca la 20 de ani. Ea, în loc să valorifice, să fructifice treaba asta, că o ajută fizicul, etc. și are și atâția copii. Bravo lor, să le trăiască. Sunt superbi copiii. Ea se îmbracă în zona asta [a bustului]. Are sânii foarte mari, lucru care e de bine. Este și foarte subțirică în rest și îmbracă gemenii, înfașă gemenii [sânii]”, a spus Raluca.

Cătălin a completat: „Acum nu o certăm că nu are decolteu, nu. Dar acuma este prea băbuță”. „Și restul corpului pare meschin pe toculețele alea”, a adăugat Raluca. „Pentru că nu are talia [marcată]. Lungimea rochiei este una incertă, urâtă și nefericită. Și săndăluțele alea sunt nefericite rău”, a mai spus Cătălin.

„Nu e bine. Am urmărit-o pe Instagram și are ținute 80% nefericite”, a încheiat Raluca. Anca este mama a 6 copii, dar asta nu a împiedicat-o niciodată să aibă grijă de ea. Alături de artistul Adi Sînă (43 de ani), Anca are patru copii, Noah (7 ani), Ava (5 ani), Moise (3 ani) și Leah (1 an).

În trecut, Anca a fost căsătorită cu omul de afaceri Filip Poplingher, care, în urma luptei cu leucemia, s-a stins din viață la doar 36 de ani. Din mariajul cu acesta, Anca mai are doi copii, un fiu și o fiică, David (18 ani) și Sara (13 ani).

Ce regim alimentar respectă?

„Am două mese pe zi, evit carnea și dulciurile și încerc să le înlocuiesc cu legume, fructe și diverse semințe. Merg la sală, iar masajul este singurul lux pe care mi-l permit cu regularitate de mai bine de opt ani!”, spunea Anca Serea în 2019.

„Câteva feliuțe de ananas crud mă ajută să evit problemele cu digestia. În plus, ananasul stimulează arderea grăsimilor și mă ajută să mă mențin în formă. Consum lămâi în cantități industriale.

Îmi place să mănânc citrice și lămâia nu-mi lipsește. Minim 2-3 lămâi pe zi. Fie le storc, le mănânc cu tot cu coajă sau le pun în apă caldă”, a mai spus prezentatoarea TV, potrivit VIVA!.

Foto: Instagram