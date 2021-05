Larisa Udilă a fost testată pozitiv cu COVID-19 pe 21 aprilie 2021. Fosta concurentă „Bravo, ai stil!” este însărcinată cu primul ei copil, un fiu. Modelul formează de 7 ani un cuplu cu jucătorul de fotbal Alexandru Ogică.

Părinții Larisei Udilă, internați în spital după infecția cu noul coronavirus

Modelul s-a vindecat și a vorbit recent despre starea de sănătate a părinților ei, care au fost și ei infectați cu noul coronavirus. „Părinții mei sunt foarte ok acum, adică mult mai bine.

Au fost internați în spital pentru că, din păcate, tata a avut insuficiență respiratorie și a avut nevoie de oxigen. Exact ca toată lumea care are COVID-19 și se panichează, cea mai mare frică a fost să nu ajungem la spital. (…) Nu este așa.

Dacă ar fi să repet experiența COVID-19, vă spun din inimă că din prima zi în care aș vedea că mă simt rău sau oricare altă persoană dragă mie se simte rău, în secunda doi m-aș interna în spital pentru că nu ai cum să ai grijă de tine acasă și să scapi de acest virus nenorocit, în cazul în care el îți afectează plămânii.

Tata a ajuns la spital cu saturație destul de mică. Nu foarte mică, e drept, pentru că m-am speriat și am chemat salvarea, dar nu putea să respire. Se ridica în fund și nu putea, îi ieșeau ochii din cap.

M-am speriat foarte tare. Am crezut că-mi stă inima în loc. De-asta de ziua mea am fost doar eu și Ogi. De Paște la fel, ei au fost în spital. Au fost niște sărbători triste, dar nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut cu bine peste. (…)

Și lui Ogi i-a fost foarte rău. Trei zile a făcut febră. Nu știam cu ce să-i mai scad febra. A fost foarte rău”, a dezvăluit Larisa în mediul online.

Larisa Udilă, emoții la analizele din timpul sarcinii

„Nu mă așteptam niciodată. Ce să mă lovească pe mine? Eu super puternică merg la morfologie și când colo mi-a spus o chestie care pe mine m-a dărâmat foarte tare. Mi-e și foarte greu să vorbesc despre asta pentru că m-a marcat extraordinar de tare și nu credeam că mi se întâmplă mie.

Există un lichid în ceafă, se numește translucență nucală, este foarte important pentru bebeluș. Atunci când faci morfologia sunt trei vectori care trebuie urmăriți, dacă nu mă înșel, nasul bebelușului, ceva la plămâni și translucența nucală.

Medicul mi-a zis că translucența nucală este mărită și că dacă trece de 3 este un risc foarte mare de sindrom down. Dacă este 1.9, 1.8, nu e niciun fel de problemă. Aveam 2.3 și medicul mi-a spus că este mare.

Că nu vrea să mă mintă și că trebuie să-mi fac analize în continuare. (…) Am ieșit din cabinet, am închis ușa și mergeam pe hol, spre Ogi al meu, și pur și simplu încercam să nu plâng ca să nu se sperie pentru că știam cât de mult își dorește și el bebelușul.

Am ajuns la el și am bufnit într-un plâns.. am crezut că mi s-a sfârșit toată lumea. (…) Eu, în plânsul meu, i-am explicat lui Ogi. El a încercat să mă întărească pentru că m-a văzut extrem de dărâmată. (…)

Am făcut toate analizele apoi. Am optat pentru un test care se trimite în America. A ieșit perfect. La două zile am făcut și petrecerea de dezvăluire a sexului”, spunea Larisa la începutul lunii martie. Modelul are termenul pe 13 august.

Foto: Instagram