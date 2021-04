Tily Niculae (35 de ani) a dezvăluit în mediul online că fiul ei, Radu (1 an), a suferit o arsură de gradul 2. Actrița și soțul ei, Dragoș Popescu, mai au o fiică, Sofia, în vârstă de 9 ani. Micuțul se afla în grija bunicii lui, mama lui Tily, când „într-o fracțiune de secundă” oala cu ciorbă fierbinte de pe aragaz a căzut.

Fiul lui Tily Niculae a suferit o arsură de gradul 2. „Radu se recuperează foarte bine”

Fiul lui Tily se juca cu butoanele de la aragaz, mama ei fiind pentru doar un moment întoarsă cu spatele la el. „Săptămâna trecută am zis că mi se oprește RESPIRAȚIA când am auzit-o pe mama: «Vino ACASĂ, ACUM!» (…)

Până îți vezi copilul, când primești o asemenea veste, simți cum îți cedează INIMA! Arsură de gradul 2 pe mâna stângă. Dumnezeu a fost lângă copilul nostru și lichidul fierbinte nu i-a căzut pe față sau pe ochi. Atenția voastră la story-urile mele m-a ajutat să acționez rapid și să ajung la spital.

Acolo, medicii m-au liniștit și mi-au zis ce trebuie să fac pas cu pas. Toata săptămâna, la fiecare schimbare de pansament, mă rugam și imploram să nu îl infectez printr-o atingere nepotrivită, dar mai ales să nu îl rănesc pe zona arsă”, a dezvăluit Tily pe Instagram.

„Fiind pandemie, nu m-am putut «plimba» pentru schimbarea pansamentelor prin spital. Am fost nevoită să fac acest lucru singură! Când vedeam cum i se lipește pansamentul de carne simțeam cum îmi vine să urlu. Plângeam în casă și mă gândeam la tragedia reală a altor mame!”, a mai scris actrița la story.

„Simt că pot zâmbi din nou. Pansamentele nu se mai lipesc și astfel este un proces blând. Răducu, pufosul meu iubit, este incredibil de înțelegător. Nu am crezut că poate exista într-un pui atât de mic asemenea forță interioară. (…)

Rana nu s-a infectat. Radu se recuperează foarte bine, iar eu simt cum încep să îmi regăsesc forța. De astăzi nu va mai purta bandaj și va avea timp de două luni doar un gel pentru tratamentul plăgilor. Timp de 60 de zile”, a încheiat Tily.

Cum a fost anul 2020 pentru Tily Niculae și familia ei

„Anul acesta a fost ca un roller coaster emoțional, din momentul când am născut și m-am simțit a nimănui! Nu am cum să uit vreodată cum am fost lăsată pe trotuar singură.

Prima săptămână din STAREA DE URGENȚĂ. Cu panica-n suflet, dar cu determinarea să îmi aduc cel de al doilea copil, mult dorit, VISAT, sănătos, la noi ACASĂ! Nu voi uita cum în acest AN i s-a furat Sofiei copilăria.

A făcut eforturi mari să ajungă la această adaptare forțată în cele 3 luni cât a fost închisă într-un apartament. Am militat mult pentru adaptarea la contexte provocatoare. Mie îmi este ușor. Posibil și datorită meseriei.

Însă, ea, un copil de 9 ani, a simțit cum i-a fugit lumea. Mama e numai UNA! Am încercat și sper că mi-a reușit așa cum o văd astăzi, că am pus o cărămidă importantă la «fundația» ei.

Se numește REZILIENȚĂ emoțională. Chiar dacă nu i-am fost suficient, ceea ce este NORMAL, știu 100% că am reușit să fie în continuare în siguranță în primul rând cu ea, apoi cu mine, noi, restul oamenilor”, scria Tily în mediul online, în decembrie 2020.

