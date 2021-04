Actorul Denis Ștefan (44 de ani) și soția lui, „bebelușa” Cristina Ștefan (29 de ani), vor deveni părinți pentru a doua oară. Perechea mai are împreună o fiică, Delia, în vârstă de 7 ani. În mediul online, Cristina a oferit de curând mai multe detalii despre a doua sarcină.

Când va naște Cristina Ștefan și cum se menține în formă în timpul sarcinii

Denis și Cristina încă nu știu sexul bebelușului lor. „După Paște am ecografia și-atunci o să știm 100% [sexul bebelușului]”, a mărturisit dansatoarea. „În septembrie o să nasc, în prima jumătate a lunii”, a completat.

Dansatoarea a luat în primele 4 luni de sarcină 4 kg. „Am luat 4 kg până acum, 4 luni – 4 kg, sunt în grafic și așa o să rămân, în grafic. Chiar dacă poftesc, nu mănânc tot frigiderul. Am grijă de mine, dar și de bebe să fie foarte sănătos.

Încerc, pe cât posibil, să am o alimentație sănătoasă în perioada asta. Mănânc într-adevăr tot ce poftesc, dar în cantități destul de mici. Am grijă să consum zilnic fructe, fibre, carne.

Asta e o chestie genetică [silueta], cel puțin până la vârsta asta așa s-a dovedit. Nu știu, după 30 de ani, poate lucrurile se pot schimba. Secretul meu este că mănânc puțin și des. Din toate, absolut tot ce-mi doresc, tot ce poftesc. Puțin și des, ăsta e secretul meu”, a mai spus Cristina.

S-a gândit la numele celui de-al doilea copil

„Bebelușa” va continua să apară la Cronică până în iunie. „Eu merg doar la Cronică și îmi este suficient [ca efort fizic]. Exerciții fizice încă nu am făcut acasă. Nu am starea necesară. În iunie voi încheia încă un sezon la Cronică”, a mai spus.

Cristina are deja lista cu numele celui de-al doilea copil. „Da, m-am gândit la nume. Am o listă foarte scurtă și pentru fetiță și pentru băiețel. Aștept ecografia și după o să alegem foarte rapid”, a dezvăluit.

„Nu am vergeturi, nu am făcut nici la prima sarcină. Am grijă să mă dau cu ulei de argan, să-mi hidratez foarte bine pielea. (…) Prima naștere a fost prin cezariană, cred că și a doua va fi tot prin cezariană, în funcție de ce spune și medicul”, a încheiat Cristina.

Denis și Cristina formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții fiicei lor, Delia.

Cristina a întregit echipa Cronicii Cârcotașilor în anul 2008, când s-a alăturat emisiunii TV în calitate de „bebelușă”. În afara acestui job, Cristina era managerul unui magazin de haine din București.

„Nu mai merg la magazin din luna martie. Am hotărât împreună cu doctorul meu. La magazin era mult mai solicitat, stat în picioare ore multe, naveta, pentru că drumul este foarte lung. Acum fac doar emisiunea”, a mai spus Cristina în mediul online.

