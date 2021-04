Alina Pușcaș a dezvăluit recent în mediul online că s-a vaccinat anti-COVID-19. În luna iunie a anului trecut, Alina a fost infectată cu noul coronavirus. Prezentatoarea TV s-a testat după ce a aflat că artistul Marcel Pavel, la vremea aceea concurent în emisiunea Te cunosc de undeva, pe care ea o moderează, a fost internat în spital cu COVID-19.

„Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat, pentru că nu ai nicio vină”, a declarat Alina, la vremea aceea.

După două săptămâni petrecute în izolare în spitalul militar mobil din incinta „Ana Aslan”, Alina s-a vindecat și a revenit acasă. Soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, și copiii lor, Alexandru (5 ani), Melissa (2 ani) și Iris (1 an), nu au fost infectați.

Alina Pușcaș s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome are vedeta după rapel

În luna martie, în mediul online, Alina mărturisea despre vaccin: „Sincer, nu mi-aș dori să mă vaccinez, dar, din ce observ, asta va fi probabil singura variantă prin care voi mai putea călători vreodată undeva în afara țării. Dar deocamdată nu l-am făcut”.

Pe 26 aprilie, Alina a avut rapelul. „Astăzi am de făcut rapelul. Sunt puțin stresată pentru că știu că marea majoritate dezvoltă ceva reacții la rapel și curând plecăm iar din țară. Înainte de rapel trebuie să fac testul PCR pentru plecarea din țară. Dacă l-aș face la 24-48 de ore după rapel, mi-ar ieși pozitiv”, a spus vedeta TV.

În aceeași zi, Alina nu a avut simptome, ci în ziua următoare. „Au trecut 3 ore de la rapel. Sunt ok, nu mă doare capul, mă doare doar mâna, așa cum s-a întâmplat și la primul vaccin. Am luat un paracetamol preventiv. Sunt ok, momentan. Să vedem”, a spus în ziua în care a făcut rapelul.

„Am revenit cu acest jurnal post-rapel. Am o durere musculară destul de puternică. Dureri de cap, dar supraviețuiesc. Am uitat să menționez și amețeala, dar nu știu dacă să o pun la simptomatologie, poate e o chestie pe care mi-am indus-o. Am reușit să iau un algocalmin. Durerea de cap a dispărut, cea musculară nu”, a dezvăluit Alina, la o zi de la rapel.

