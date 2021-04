În mediul online, prezentatoarea TV Alina Pușcaș a dezvăluit că și-a spart unul dintre dinții din față. Aflată în mașină, vedeta a mărturisit că se îndrepta către cabinetul soțului ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, pentru a se trata.

Alina și soțul ei, Mihai, au împreună trei copii, un fiu și două fiice, Alexandru (5 ani) și, respectiv, Melissa (2 ani) și Iris (1 an). Alina filmează în prezent sezonul al 16-lea al emisiunii Te cunosc de undeva, difuzată de Antena 1.

Așadar, vedeta de televiziune nu se poate prezenta la filmări cu dintele spart. Alina moderează emisiunea alături de actorul și omul de televiziune Cosmin Seleși. Din juriul competiției fac parte Ozana Barabancea, Aurelian Temișan, Cristian Iacob și Andreea Bălan.

Alina Pușcaș și-a spart unul dintre dinții din față. Ce s-a întâmplat

Despre dintele ei spart, Alina a mărturisit: „Ei, cred că este pentru prima dată când mă bucur de această modă forțată, să zic așa, cu măștile [de protecție], pentru că aseară mi s-a spart un dinte. Dintele din față, îngrozitor! Trebuie să mă duc la soț să mi-l repare.

Cum să mănânci, nu mai știu ce fruct am mâncat aseară, și să-ți înfigi dintele în sâmbure. Bine, nici nu l-am înfipt foarte serios și totuși mi s-a spart dintele. Mi-e rușine. V-aș arăta, dar totuși mi-e rușine”.

În martie 2021, răspunzând curiozității unui urmăritor, Alina a dezvăluit că nu-și prea dorește să se vaccineze. „Nu, încă nu m-am vaccinat. Sincer, nu mi-aș dori să mă vaccinez, dar, din ce observ, asta va fi probabil singura variantă prin care voi mai putea călători vreodată undeva în afara țării. Dar deocamdată nu l-am făcut”, a spus prezentatoarea pe Instagram.

În luna iunie a anului 2020, Alina a fost infectată cu noul coronavirus. Prezentatoarea TV s-a testat după ce a aflat că artistul Marcel Pavel, la vremea aceea concurent în emisiunea Te cunosc de undeva [sezonul 15], a fost internat în spital cu COVID-19.

„Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat pentru că nu ai nicio vină”, a declarat Alina la vremea aceea. După două săptămâni petrecute în izolare în spitalul militar mobil din incinta „Ana Aslan”, Alina s-a vindecat și a revenit acasă.

