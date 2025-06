Ce vor face Mark Stam și Cristian Porcari, câștigătorii „Te cunosc de undeva”, sezonul 21, cu premiul de 15.000 de euro / Exclusiv

Mark Stam și Cristian Porcari, câștigătorii „Te cunosc de undeva”, sezonul 21, au fost norocoșii care au plecat acasă cu premiul în valoare de 15.000 de euro, dar și cu trofeul emisiunii.

„Te cunosc de undeva”, sezonul 21: Premiul de 15.000 de euro a ajuns la Mark Stam și Cristian Porcari

Sezonul 21 al show-ului găzduit de Alina Pușcaș și Pepe a fost unul plin de surprize, distracție și momente unice. Juriul a fost format, în acest an, din Ilona Brezoianu, Mihai Petre, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan. Câștigătorii acestui sezon al show-ului de transformări au fost Mark Stam și Cristian Porcari.

Când au acceptat provocarea „Te cunosc de undeva”, niciunul dintre cei doi nu se aștepta să ajungă atât de departe în emisiune și chiar să reușească să și pună mâna pe premiul în valoare de 15.000 de euro. Iată ce declarații au făcut Mark Stam și Cristian Porcari, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Primul show la care participați împreună a fost egal cu prima victorie. Ce înseamnă pentru voi această competiție?

Mark: Pentru mine, „Te cunosc de undeva!” a fost mai mult decât un show de televiziune. A fost o călătorie. O formă de redescoperire. Un spațiu în care am fost nevoit să renunț la control și să mă las modelat de provocări. Faptul că am trăit această experiență alături de Cristian, și că am câștigat împreună, a fost o confirmare că vulnerabilitatea și munca sinceră au întotdeauna un ecou.

Nu ne-am propus să câștigăm, ci să fim reali, să simțim, să transmitem. Iar reacția publicului ne-a arătat că emoția ajunge mereu acolo unde trebuie.

„Mă mir și până acum de toate travestiurile pe care le-am făcut”

Cristian: Primul show la care participăm împreună și cu care păstrăm niște amintiri și emoții unice. Un sezon plin de provocări la care nu ne-am așteptat nici unul dintre noi. Mă mir și până acum de toate travestiurile pe care le-am făcut.

Dar indiferent de orice, am depus maxim efort și seriozitate, indiferent de personaj. Pentru mine, această competiție e o școală în care ai tot felul examene pe care vrei să le treci cu brio. Un maraton emoțional, la care am depus foarte mult suflet și le mulțumesc mult celor de la „Te cunosc de undeva!” pentru această experiență!

Citește și: De ce i-ar fi cerut bani Iustin Petrescu lui Marilu după despărțire. A scos dovezile la iveală: „Nu regret că am protejat-o. Asistați la cel mai mare abuz live”

Mark Stam și Cristian Porcari, câștigătorii „Te cunosc de undeva“: „Cred că, de fapt, cheia colaborării noastre a fost încrederea”

Cât de bine v-ați cunoscut în această perioadă? Ce lucruri noi ați aflat unul despre celălalt?

Mark: Pe Cristian îl cunoșteam ca artist, dar în aceste luni am descoperit omul. Cu sensibilitatea lui, cu simțul umorului, cu generozitatea pe care o aduce în fiecare repetiție și în fiecare gest de camaraderie. Ne-am sprijinit reciproc în momentele grele și am râs mult.

Cred că, de fapt, cheia colaborării noastre a fost încrederea. Am învățat că suntem două energii care se completează bine, iar autenticitatea noastră a creat o chimie reală pe scenă.

Cristian: Am devenit frați peste noapte. S-a creat o prietenie frumoasă, care sper să țină toată viața. Având în vedere că suntem din aceeași industrie artistică, ne este mult mai simplu să ne înțelegem reciproc și să ne dăm o mână de ajutor, atunci când avem nevoie. Ce am aflat despre Mark e că e o persoană foarte familistă, care iubește să petreacă timp cu cei dragi.

Are foarte multă dragoste pe care o răspândește în această lume, ceea ce m-a făcut să-l admir și mai mult. Sunt și eram un admirator secret al acestui tânăr artist minunat, iar acum am plăcerea să-l cunosc mai bine, ba chiar să lucrăm împreună.

„E greu să ieși din pielea ta și să te lași locuit de altcineva. Dar tocmai acolo e și frumusețea acestui show.”

Care a fost momentul vostru preferat? Și cel care v-a dat mari bătăi de cap?

Mark: Cred că cel mai drag moment rămâne transformarea noastră în Radiohead cu piesa „Creep”. A fost un risc și șansa noastră la câștig. Am simțit că ne-am expus complet acolo. Fără măști, fără artificii. Doar voce, emoție și o liniște apăsătoare care ne-a cuprins pe amândoi în timpul momentului.

Cea mai mare provocare? Poate a fost chiar începutul. Primele repetiții, acomodarea cu un format atât de complex, emoțiile. E greu să ieși din pielea ta și să te lași locuit de altcineva. Dar tocmai acolo e și frumusețea acestui show.

Cristian: Momentul preferat de care ne-am bucurat în fiecare secundă, atât pe scenă în timpul prestației, cât și la orele de repetiții a fost Prince – Cream. Acest moment a avut de toate: actorie, voce, dar și un show plin de coregrafie pe care l-am repeta indiferent când și la ce oră.

În schimb, momentul la care am avut cele mai mari bătăi de cap a fost cel în care l-am interpretat pe Adrian Enache, unde am stat mult să-i studiem personalitatea, dar și momentul din care până la urmă am scurs tot ce e mai bun și i-am lăsat și pe ceilalți concurenți și jurați profund surprinși. Pepe a confirmat că a fost cea mai bună transformare a lui Adrian Enache, din toate sezoanele.

Citește și: Artistul Mark Stam și iubita lui, la un pas de despărțire? „Nu pot să zic că este roz când nu este”

În ce vor investi Mark Stam și Cristian Porcari premiul câștigat, în valoare de 15.000 de euro

V-ați gândit ce veți face cu banii câștigați?

Mark: Pentru mine, banii nu au fost niciodată motivația din spatele a ceea ce fac. Dar, sigur, sunt bine-veniți. Încă nu am decis concret, dar știu că o parte vor merge spre muzică, spre visurile care așteaptă să prindă viață în studio. Cealaltă parte… poate ceva frumos, simbolic, care să-mi amintească de acest drum. Poate și o vacanță, de ce nu?

Cristian Porcari: „Nu am intenția de-ai cheltui pe mofturi de moment, emoții de scurtă durată”

Cristian: Banii câștigați vor fi reinvestiți în mine și în dezvoltarea mea profesională. Nu am intenția de-ai cheltui pe mofturi de moment, emoții de scurtă durată. Consider că adevărata bucurie vine atunci când rezultatele și succesul sunt construite pe o bază solidă, iar invențiile vor susține un parcurs mai durabil.

Ce urmează vara aceasta pentru voi? Planuri de vacanță?

Mark: Tocmai am lansat „Problematic”, o piesă care îmi place enorm și în perioada următoare mă voi concentra pe promovarea ei… chiar îmi doresc să ajungă la cât mai mulți ascultători. Apoi, cel mai probabil, mă întorc în studio pentru noi piese și idei. Voi fi prezent, cu entuziasm, la concertele programate și, dacă prind câteva zile libere, fug într-o țară caldă. E păcat să treacă vara, fără puțină plajă.

Cristian: Vara o să ne bucurăm de soare. Momentan avem mult de lucru, concerte și proiecte la care se consumă foarte mult timp și atenție. Nu am nimic prestabilit. De obicei, sunt o persoană foarte spontană, nici eu nu știu la ce să mă aștept. Vin foarte multe surprize pe care abia aștept să le vedeți și piese bune pe care să le ascultați.

Foto: Antena 1

Urmărește-ne pe Google News