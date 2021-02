Marius Stamatin, alias Mark Stam, cântă și compune încă din adolescență. Tânărul a fost remarcat inițial după ce a participat în competiția Moldova are Talent. Acum, artistul are numeroase concerte și scoate o mulțime piese atât proprii, cât și în colaborare cu unii dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră.

Artistul Mark Stam și iubita lui, la un pas de despărțire? „Nu pot să zic că este roz când nu este”

În septembrie 2019, artistul s-ar fi logodit cu iubita lui, Nicolina Bucătaru. „Nicolina, nu vreau să mă bag unde nu trebuie, dar de ce nu te-ai [mai] afișat o perioadă cu Marius?”, a întrebat un urmăritor pe Instagram. Nicolina a răspuns: „Eu încerc pe cât posibil să evit subiectul. Mulți dintre voi îmi scrieți asta.

Și mulți dintre voi ne credeți un exemplu. Nu suntem. Nu pot să mint, să zic că-i roz când nu este. Mă simt aiurea să tac și să evit asta, pentru că m-am împărtășit o perioadă și acum încerc, dar nu știu dacă fac bine. Fac cum simt”, a scris Nicolina Bucătaru pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO ( 11 )

Pe contul personal de Instagram, Mark nu are fotografii cu chipul Nicolinăi. În schimb, în toamna anului 2019, solistul a publicat o imagine în care-și ține iubita de mână în timp ce aceasta poartă un inel care pare a fi de logodnă.

Fotografia cu inelul o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

În descrierea imaginii, artistul a scris patru dintre versurile piesei Night Changes ale fostei trupe One Direction: „We’re only getting older baby / And I’ve been thinking about it lately / Does it ever drive you crazy / Just how fast the night changes?”.

În secțiunea de comentarii, fanii artistului s-au înghesuit să-l felicite: „Este un pas mare, Marius, felicitări! / Iubiți-vă mult! / Felicitări! / Awwwww, prea drăguț să nu comentez”. O mulțime de fane au și glumit pe marginea subiectului: „Eu și alte fane de-ale tale plângem în acest moment. / Oficial, viața noastră nu mai are sens. / Mark, mă înșeli?”.

Cum s-a cunoscut perechea?

„Prima oară vorbisem cu Marius prin 2017, într-un grup pe Facebook, în care ne-am certat tare urât. Eram într-o perioadă în care credeam că curând nu voi întâlni un băiat care să-mi placă, nici să mă înțeleagă.

După ce a apărut piesa „Doar Noi”, mi-a cam plăcut și i-am zis asta. Mi-a răspuns mai rece decât m-aș fi așteptat. După am început să comunicăm mai des și, cred eu, ne-am plăcut reciproc. Prima întâlnire a fost la Valea Morilor.

Încă îmi amintesc cămașa în carouri a lui Marius și părul lui negru și creț care mă făcea să-mi amintesc de personajele din cărțile pe care le citeam atunci. Nu am ieșit cu mulți băieți. După prima mea relație m-am inhibat mult, fiind la o vârstă poate prea fragedă pentru a iubi.

Obișnuiam eu să intimidez băieții cu care ieșeam, iar cu Marius a fost invers. Îmi bătea inima ca la un iepure și priveam orice, doar nu ochii lui. M-am îndrăgostit de el și de felul în care mă făcea să mă simt …❣️”, scria Nicolina pe Instagram, în iulie 2020.

Mark Stam: „La 25 de ani, mi-aș spune să mă gândesc la o familie”

În vara anului 2019, pentru VIVA!, Mark a vorbit sincer despre el și despre dorințele sale: „Mie, la 25 de ani, mi-aș spune să mă gândesc la o familie. Încetul cu încetul, să mă gândesc la o familie …”

Vorbind despre cea mai mare dorință din copilărie, artistul a adăugat: „Trăiesc dorința, dar nu simt că am realizat-o complet. Să cânt, să compun, să mă manifest așa, să-mi creez propria artă. Asta a fost practic dorința mea”.

Foto: Instagram

Citește și:

Cine câștigă mai mulți bani, Cristina Șișcanu sau Mădălin Ionescu?

Claudia Pătrășcanu, noi acuzații la adresa fostului soț: „Mă amenință constant”

Ce părere are Delia despre fosta relație a soțului ei cu Andreea Marin?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro