Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Iulia Albu (39 de ani) a dezvăluit dacă este sau nu însărcinată cu al doilea copil. Fashion editorul are o fiică, Mikaela, în vârstă de 11 ani, din primul ei mariaj cu designerul Mihai Albu (58 de ani). Fostul cuplu s-a separat în 2013, după opt ani de mariaj.

Iulia Albu, însărcinată pentru a doua oară? Fashion editorul a clarificat

Iulia și iubitul ei, Mike, formează un cuplu de aproximativ 5 ani. „Prima dată am remarcat că purta șosete extrem de colorate. A ajutat și faptul că este un bărbat extrem de cult și manierat. Și faptul că a studiat vioară clasică.

Și, în general, faptul că zâmbesc cu adevărat doar atunci când mă ține în brațe În momentul întâlnirii noastre, cred că era singurul român care nu știa absolut nimic nici despre televiziunile din România, nici despre celebra mea găină.

A fost puțin amuzant. Dar acesta a fost unul dintre lucrurile care m-au fascinat. Niciodată nu am agreat pupătorii de moaște mondene. Și nici catedralele dedicate lor. Nu am fost niciodată ușor de cucerit.

Cu siguranță am o personalitate care este ușor de suportat doar de către un bărbat puternic. El se încadrează perfect în fișa postului. Cu succes chiar”, spunea Iulia în trecut, vorbind despre cum a fost cucerită de Mike.

„Nu sunt însărcinată. Am postat o fotografie de când eram însărcinată cu Mikaela pentru că Mikaela a dorit lucrul acesta. Mi-a spus: «Mami, vreau să văd și eu o fotografie cu tine de când erai însărcinată cu mine!». Am zis ok.

Apoi a spus: «Dar de ce nu o postezi pe Instagram?». Iar eu am postat-o. N-am spus că sunt însărcinată sau ceva, în schimb, voi fi însărcinată. Când? Veți afla în episodul următor”, a declarat Iulia.

Iulia Albu își dorește o nuntă restrânsă

„Da, mă mărit, dar nu știu să vă spun când. Când se va da drumul la organizat petreceri. Eu am și foarte mulți prieteni și nu pot să fac o nuntă restrânsă (râde). Îți dai seama că voi face o nuntă restrânsă, foarte.

Nu sunt sigură dacă o să fie în țară. Poate fac două, una în străinătate, una aici. Să știi că nu avem de gând să facem o nuntă tipic românească. Spre exemplu, niciunul dintre noi nu agreează acest obicei de a pune bani în plic.

Vom face alt gen de nuntă. La noi este o problemă mare pe cine să punem nași, căci nu știm pe cine să punem. E prea complicat. Oare nu aș putea să fac fără nași?”, declara Iulia vara aceasta, pentru Libertatea.

