Mikaela Albu, la un pas de a urca în unul din trenurile care s-au ciocnit în Constanța. Primele declarații ale Iuliei Albu: „Este în stare de șoc”

Duminică, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, după ce două trenuri s-au ciocnit în Gara din Constanța. Printre pasagerii care urmau să urce în tren se afla și Mikaela Albu, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu. Adolescenta a fost în excursie cu colegii de la liceu și urma să revină la București.

Mikaela Albu, pasageră în unul din trenurile care s-au ciocnit la Gara Constanța

Mikaela Albu a plecat în excursie alături de colegii ei de la Liceul Kreșulescu, la Constanța. Duminică, aceștia urmau să revină acasă la București și, în timp ce se îmbarcau, trenul lor a fost lovit de o altă garnitură. O parte din colegii fiicei Iuliei Albu urcaseră deja în tren și au fost răniți în urma impactului.

„Fetele vomitau, le era rău. Multe au avut și atac de panică. La toaletă, nu au fost lăsate să intre fără să plătească intrarea, care era trei lei. Nimeni nu a empatizat cu ele. Copiii se află toți într-o stare de șoc. Mulți au suferit traumatisme și li s-a dat doar calmante, în loc să fie duși la spital, pentru radiografii și alte investigații”, a declarat mama unei eleve pentru Cancan.

Accidentul s-a produs pe 4 mai în jurul orei 14:00, pe linia 1 a Gării Constanța.

„În momentul în care trenul de călători IR 1586 se pregătea să plece din stație, acesta a fost lovit de trenul IR 1688, care efectua o manevră de regarare a garniturii la linia 1. În urma impactului, 14 persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportate ulterior către unități medicale din zonă, conform procedurilor de urgență coordonate de autoritățile competente”, a transmis CFR.

În urma impactului, șapte persoane au fost transportate la spital.

Iulia Albu, primele declarații după accident

Iulia Albu a dezvăluit că fiica ei, Mikaela Albu, a sunat-o imediat după accident. Adolescenta se afla în stare de șoc și nu se putea liniști, după ce și-a văzut mai mulți colegi răniți.

„Este absolut îngrozitor ce s-a întâmplat. Este ridicol să se întâmple aşa ceva în 2025. Ca mamă sunt profund îngrijorată atât pentru Mikaela care este în stare de şoc, cât şi pentru ceilalţi copii care au suferit lovituri destul de puternice. A fost un accident grav, norocul Mikaelei a fost că avea un bagaj foarte greu şi a rămas printre ultimii copii care urmau să urce. Nu ştiu foarte multe detalii, primul meu gând a fost să mă urc în maşină şi să plec, dar nu as fi ajuns niciodată la timp, am trimis pe cineva din Constanţa care îmi este un prieten foarte apropiat să stea cu ea, până o să plece cu următorul tren. Eu eram în timpul unei filmări, am oprit absolut tot”, a declarat Iulia Albu pentru publicația menționată anterior.

Mai mult, potrivit criticului de modă, Mikaela și-a văzut o colegă întinsă pe asfalt, lovită la cap, în momentul impactului.

„Mika era în spatele colegei sale, care-i este și bună prietenă. Aceasta se afla pe scară, gata să urce, în momentul impactului, când un alt tren a intrat în cel de pe peron. Fata a căzut și s-a lovit foarte rău. Mika și-a văzut prietena întinsă pe asfalt”, a mai povestit Iulia Albu.

Instagram

