Cauza morții fetei care a căzut de pe trotineta condusă de iubitul ei. Adolescentul de 16 ani consumase alcool

S-a aflat cauza morții fetei de 15 ani din județul Argeș care s-a stins din viață după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Vehiculul era condus de iubitul ei de 16 ani, care consumase alcool.

Valentina, o adolescentă din județul Argeș, s-a stins din viață luni, 21 aprilie, în a doua zi de Paște, de ziua de naștere a tatălui ei. Fata, care ar fi împlinit 16 ani joi, 24 aprilie, circula pe o trotinetă cu iubitul ei de 16 ani când, din cauza vitezei prinse pe o pantă, cei doi s-au dezechilibrat și au fost aruncați într-un șanț de pe marginea drumului.

Potrivit anchetei, în urma impactului deosebit de puternic, Valentina a suferit o fractură la baza craniului, leziune care i-a fost fatală. În ciuda eforturilor de a o salva, medicii au declarat decesul la scurt timp după producerea accidentului. Băiatul care conducea trotineta a scăpat cu răni ușoare, suferind zgârieturi și contuzii superficiale.

Iubitul fetei consumase alcool

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a aflat că tânărul care conducea trotineta electrică consumase alcool înainte de a urca pe vehicul. Analizele toxicologice au confirmat prezența alcoolului în sângele minorului, ceea ce complică și mai mult circumstanțele accidentului.

În România, legislația interzice utilizarea trotinetelor electrice de către persoane sub 14 ani, precum și conducerea acestora sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, adolescenții cu vârste sub 16 ani trebuie să poarte cască atunci când circulă cu aceste vehicule.

Trotinetele electrice, interzise în Brașov, Constanța și Timișoara

Potrivit Observatornews.ro, de la începutul anului 2025 au avut loc 133 de accidente care implicau trotinete electrice. O persoană a murit și zece au fost rănite grav.

Din cauza pericolului, trotinetele electrice de închiriat au fost interzise în Brașov, Constanța și Timișoara. În Europa, Parisul a fost primul oraș mare care le-a scos din circulație, din motive de siguranță. Modelul a fost urmat și de alte orașe mari precum Madrid sau Barcelona.

