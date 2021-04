Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit părinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. Recent, în mediul online, Gina le-a arătat urmăritorilor ei ce mănâncă într-o zi.

Prezentatoarea de televiziune a apelat la un serviciu care-i livrează zilnic 3 mese și 2 gustări. Meniul Ginei este unul de menținere, nu de slăbire, în prezent alăptându-și fiica. După doar câteva zile de la naștere, Gina a dezvăluit că a trecut de la mărimea M la S.

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanți compresivi post-partum)”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Ce meniu are Gina Pistol după naștere. A trecut de la mărimea M la S

La micul dejun, Gina a optat pentru o budincă din semințe de chia cu mango. Semințele de chia conțin substanțe nutritive precum fibre, proteine, grăsimi sănătoase, calciu, magneziu, fosfor, zinc, potasiu și vitaminele B1, B2 și B3.

Pentru a beneficia de aceste substanțe nutritive se recomandă consumul a cel puțin 30 de grame de semințe. Și fructul de mango conține numeroase substanțe nutritive precum proteinele, fibrele, vitamina C, vitamina A, acidul folic, vitamina B6, vitamina K, potasiu, calciu și fier, precum și antioxidanți.

Prima gustare a Ginei a constant într-o limonadă de cătină cu sirop de arțar. Cătina este foarte bogată în vitamina C, având aproximativ de zece ori mai multă decât citricele. Fructele de cătină sunt foarte valoroase din punct de vedere nutrițional.

Citește și:

Cu cine seamănă fiica lui Smiley și a Ginei Pistol: „Atunci când zâmbește..”

Gina Pistol, fotografie rară cu fiica ei și a lui Smiley, Josephine Ana

Gina Pistol, noi detalii despre viața de mămică: „Mă declar o femeie fericită”

Care este secretul relației dintre Smiley și Gina Pistol. Artistul a dezvăluit

Acestea mai conțin vitamina A, complexul de vitamine B (B1, B2, B6, B9, colină, inositol), vitaminele E, K, P și F, celuloză, beta caroten – în concentrație mai mare decât se regăsește în morcovi –, microelemente precum calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier, sodiu, acizi grași polinesaturați, uleiuri volatile, flavonoide, pectine, taninuri, serotonină, aminoacizi, fitosteroli și enzime.

La prânz, vedeta TV a mâncat file de șalău pane la cuptor și un piure de mazăre. Șalăul conține un număr redus de calorii și reprezintă o sursă importantă de proteine, calciu, acizi grași omega 3 (care nu pot fi produși de organismul nostru), fosfor, potasiu, magneziu, fier și vitamina B.

A doua gustare a constant în mai multe fructe de sezon și cina în chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry. Hrișca aduce numeroase beneficii organismului.

Ajută la stabilizarea tensiunii arteriale; contribuie la curățarea ficatului; ajută bila să se curețe de toxine; elimină excesul de apă din organism; ajută celulele să se regenereze; îmbunătățește funcționarea sistemului digestiv și îmbunătățește funcțiile cognitive, precum capacitatea de concentrare și memoria.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro