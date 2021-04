Viviana Sposub (22 de ani) și George Burcea (32 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare ale competiției Ferma, unde și-au și început relația, în toamna anului 2020. Înaintea acestei relații, asistenta TV a format un cuplu cu un cunoscut vlogger/comediant român.

Atât Viviana, cât și fostul ei iubit au fost discreți. Vloggerul a fost cel care a confirmat, în vara anului 2020, că formau un cuplu. Despre relație, bărbatul a făcut o singură declarație.

Cu cine a format Viviana Sposub un cuplu înaintea relației cu George Burcea

„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra. Suntem OK, nu ne vedem prea des. Nu sunt gelos. Ea este o femeie frumoasă și curtată, iar eu sunt idolul multor femei. Trăiesc un adevărat vis”, dezvăluia Ionuț Rusu în vara anului 2020, pentru Cancan.

Perechea s-a despărțit chiar înainte ca Viviana să înceapă filmările pentru Fermă. „Nu am venit aici să mă cuplez”, a spus Viviana în timpul unui testimonial. Cu toate acestea, asistenta TV încă formează un cuplu cu George Burcea.

În noiembrie 2020, în emisiunea Vorbește Lumea, întrebată dacă, aflată la cinema cu George, s-ar întâlni cu un fost iubit, ce ar face, Viviana a răspuns: „Le fac cunoștință. (…) De obicei m-am ascuns, dar pentru că George este foarte deschis, atunci față de el nu trebuie să mă ascund. Deja știe aproape totul despre mine”.

Viviana a mărturisit în trecut că mama ei îl „apreciază” pe George. „Mama e fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță că îl apreciază foarte mult pe George”, mai spunea Viviana anul trecut, în emisiunea Vorbește Lumea.

George a divorțat de artista Andreea Bălan (36 de ani) la începutul anului 2020. Fostul cuplu are împreună două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (2 ani).

De ce a dormit George Burcea două luni în fața blocului Vivianei Sposub

George Burcea a dezvăluit că la doar 15 ani a fost „păcălit” de către un prieten. După ce amicul respectiv „i-a dat țeapă”, actorul a fost nevoit să doarmă într-o mașină veche, care se afla în fața blocului Vivianei Sposub.

„Din întâmplare, m-am întâlnit cu un băiat, vreo 20 de ani și cărare pe mijloc. El venea la bunica în fiecare vară. Mi-a spus că are o garsonieră, pentru care cerea aproape cât un salariu de la vremea aia.

În fiecare seară furam pepeni, dimineața furam pâine. I-am spus că am nevoie de un loc de muncă. M-am angajat cu 250 de lei pe lună la pavaje. După ce făceai pavajele alea, dacă se crăpau dalele, îți scădeau banii și nu mai luai niciun ban.

Am stat la el, îi plătisem și mi-a dat țeapă. Mi-a luat și casetele pe care le aveam cu mine. Am locuit iar pe stradă. Un alt prieten mi-a zis că are o mașină veche și am stat două luni de zile în mașina aia, chiar în fața blocului Vivianei”, a declarat George Burcea.

