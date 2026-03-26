Cel mai nou cuplu din showbiz. Fiica lui Adrian Ilie s-a cuplat cu fostul unei cântărețe celebre de la noi

Fiica lui Adrian Ilie, Milana, s-a cuplat cu un artist celebru de la noi, care a fost iubitul unei cântărețe foarte cunoscute. Cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz și recent au plecat într-o escapadă romantică. Iată despre cine este vorba.

Milana Ilie s-a cuplat cu fostul iubit al Erikăi Isac

Milana Ilie este iubita lui Adi Istrate, fostul partener al celebrei Erika Isac. Cei doi nu pot sta departe unul de celălalt și sunt extrem de îndrăgostiți.

Mai mult, tinerii au ales să fugă într-o escapada romantică într-o destinație pe care au ales să nu o dezvăluie. Totuși, ei au postat pe internet câteva fotografii cu activitățile lor imediat după aterizare.

Citește și: Reacţia lui Mario Fresh, după ce Erika Isac a dezvăluit că i-a făcut avansuri la scurt timp după despărţirea de Alexia Eram: „N-a fost suficient de mult ca să fie problematic”

Cei doi se afișează împreună fără rețineri, semn că sunt pregătiți să oficializeze relația și în fața urmăritorilor.

Chimia dintre ei este vizibilă și par foarte apropiați, semn că formează un cuplu de ceva vreme.

Adi Istrate este un artist cunoscut printre tinerii de vârsta lui și a devenit și mai celebru odată cu despărțirea de Erika Isac. El a activat în trupa MAXIM, ca apoi să își construiască o carieră solo de succes. În plus, el a colaborat și cu Andra, lucru care l-a propulsat în carieră.

Relația lui cu Erika Isac nu s-a încheiat deloc în liniște, ci a venit la pachet cu un val de controverse. Cei doi s-au despărțit în 2024, iar ulterior Adi a lăsat de înțeles că artista l-ar fi înșelat. El a spus că el a fost „cel mai sincer și asumat” în relație.

Citește și: Erika Isac, despre piesa „Macarena” și controversele provocate: „Am încercat să expun realitatea abuzurilor”

Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații decente, mai ales că fac parte din aceeași breaslă.

Cu ce se ocupă fiica lui Adrian Ilie

Milana Ilie are doar 24 de ani, însă deja s-a lansat pe piața de business. Tânăra este implicată în mai multe tipuri de afaceri, din trei domenii diferite.

Prima este zona de horeca, unde fiica lui Adrian Ilie deține o cafenea cu un concept urban. Locul este gândit ca un spațiu modern, frecventat de tineri.

A doua afacere este în zona de beauty, unde Milana are un salon de bronz organic, inspirat din tendințele din afară cu care a luat contact cât timp a studiat în Barcelona.

Cea mai importantă afacere este însă în domeniul energiei. Fiica lui Adi Ilie este implicată într-un proiect de energie verde, unde deține 25% dintr-un parc eolian.

Proiectul este estimat la aproximativ 800 de milioane de euro și este realizat împreună cu investitori din Turcia.

