Cel mai nou cuplu din showbiz. Fiica lui Adrian Ilie s-a cuplat cu fostul unei cântărețe celebre de la noi

Fiica lui Adrian Ilie, Milana, s-a cuplat cu un artist celebru de la noi, care a fost iubitul unei cântărețe foarte cunoscute. Cei doi formează cel mai nou cuplu din showbiz și recent au plecat într-o escapadă romantică. Iată despre cine este vorba.
Milana Ilie s-a cuplat cu fostul iubit al Erikăi Isac
Milana Ilie este iubita lui Adi Istrate, fostul partener al celebrei Erika Isac. Cei doi nu pot sta departe unul de celălalt și sunt extrem de îndrăgostiți.
Mai mult, tinerii au ales să fugă într-o escapada romantică într-o destinație pe care au ales să nu o dezvăluie. Totuși, ei au postat pe internet câteva fotografii cu activitățile lor imediat după aterizare.
Adi Istrate este un artist cunoscut printre tinerii de vârsta lui și a devenit și mai celebru odată cu despărțirea de Erika Isac. El a activat în trupa MAXIM, ca apoi să își construiască o carieră solo de succes. În plus, el a colaborat și cu Andra, lucru care l-a propulsat în carieră.
Relația lui cu Erika Isac nu s-a încheiat deloc în liniște, ci a venit la pachet cu un val de controverse. Cei doi s-au despărțit în 2024, iar ulterior Adi a lăsat de înțeles că artista l-ar fi înșelat. El a spus că el a fost „cel mai sincer și asumat” în relație.