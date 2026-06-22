Începe valul de reduceri pe mărci la Notino, 22-28 iunie. La ce să fii atentă înainte să cumperi

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Începe valul de reduceri pe mărci la Notino, iar perioada 22-28 iunie poate fi exact momentul în care lista ta de beauty trece de la „poate luna viitoare” la „ok, acum are sens”. Campania Black Friday ediția de vară continuă, iar de data asta miza nu e să cumperi repede orice apare redus, ci să știi ce urmărești înainte să intri pe site. Pentru că reducerile bune au și un mic efect secundar: te pot face să uiți ce-ți trebuia de fapt. Pe Notino.ro sunt deja coduri de reducere active, iar în aplicație ai beneficii suplimentare, le descoperi direct pe pagina campaniei.



Înainte să intri pe pagina campaniei, uită-te la produsele pe care le folosești deja. Parfumul de zi. Crema de față care se termină mereu mai repede decât crezi. Șamponul potrivit părului tău. Mascara pe care o recumperi fără să mai cauți review-uri. Produsul de corp de după duș. Astea sunt cumpărăturile inteligente în campanii, nu descoperirile făcute la miezul nopții, când coșul începe să arate ca o decizie luată de altcineva.

Trei lucruri la care să fii atentă

Primul: nu cumpăra doar pentru procent. Un produs redus pe care nu-l folosești e tot un produs în plus pe raft. Al doilea: urmărește produsele care se consumă constant, cleanser, cremă, șampon, mascara, balsam, parfum de zi, fiindcă acolo economia chiar se simte. Al treilea: folosește wishlist-ul. Dacă ai produse salvate, vezi mai repede ce s-a activat și ce poate aștepta, iar într-o campanie pe mai multe valuri asta te ferește de cumpărături din panică.

Un avantaj real, mai ales într-un val pe mărci, e dimensiunea catalogului. Cu peste 115.000 de produse de la peste 1.800 de branduri, Notino îți permite să compari rapid produse din categorii diferite, de la machiaj la skincare, parfumuri sau păr, fără să cauți prin zece magazine. Practic, pui totul într-un singur coș și vezi clar ce merită.



Ai timp până pe 28 iunie, apoi valul ăsta se închide. Intră acum pe Notino Black Friday ediția de vară, verifică mărcile care te interesează și salvează-ți favoritele, ca să prinzi notificarea în momentul în care intră la redus. Cumpără în ordinea corectă: întâi ce folosești, apoi ce îți lipsește, abia la final ce te tentează doar pentru că arată bine. Cine intră devreme alege din tot stocul, nu din ce a rămas.

Sursa foto: Notino.ro

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