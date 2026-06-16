  MENIU  
Home > Advertorial > Cum arată o seară de vacanță în familie la NIBIRU

Cum arată o seară de vacanță în familie la NIBIRU

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

NIBIRU este un nou tip de stațiune, construită ca un ecosistem complet de entertainment, cultură, sport, retail, food și artă. Stațiunea se deschide pe 16 iulie 2026, în Costinești, și aduce în fiecare zi concerte, spectacole, activități pentru copii, experiențe culturale, sport și zone de relaxare. Dacă biletul pentru accesul pe promenadă este achiziționat online până în ora 17:00 a zilei, viziatorii se bucură și de o consumație de 25 de lei pentru băuturi; copiii sub 5 ani au acces gratuit. Online, după ora 18:00, biletul rămâne 25 de lei, dar accesul este fără consumație inclusă, iar  la poartă, biletul costă 35 de lei și oferă doar acces.

Consumația oferă acces la o varietate de atracții și spectacole, iar zona centrală rămâne animată până târziu în noapte, transformând ieșirea de după plajă într-o experiență completă. Pentru turiști și locuitorii din Constanța, Promenada NIBIRU vine ca un răspuns direct la întrebarea: ce faci seara pe litoral?

Conceptul este gândit astfel încât aceeași destinație să ofere activități potrivite fiecărui membru al familiei. Copiii au la dispoziție locuri de joacă, experiențe interactive și activități educative, adulții se pot bucura de restaurante, shopping, spectacole de stand-up comedy și momente de socializare, iar familiile pot petrece timp de calitate. NIBIRU este o stațiune construită în jurul ideii că Vara se trăiește împreună. Promisiunea pentru familii este simplă: o seară cu opțiuni pentru toate vârstele, în care fiecare își poate construi propriul ritm al vacanței.

Un nou tip de stațiune pe litoral

NIBIRU este o stațiune de vară deschisă zilnic pe durata sezonului, cu un program care reunește concerte, spectacole, food, shopping, sport, activități pentru copii, experiențe culturale și zone de relaxare. În centrul acestei experiențe se află Promenada NIBIRU, spațiul care adună activitățile de seară pentru familii, grupuri de prieteni și turiști aflați pe litoral.

Ce veste! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam!"
Ce veste! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam!"
Recomandarea zilei

Festivalurile reprezintă o parte importantă din program, alături de Promenada NIBIRU, restaurante, NIBIRU Center Stage, Hype Play, Muzeul Planetelor, Galeria Suprainfinit, Fashion District, The Fool, zone sportive și numeroase alte experiențe. Împreună, acestea transformă stațiunea într-o destinație completă de vacanță.

NIBIRU propune un mod diferit de a petrece timpul la mare. În aceeași seară poți merge cu copiii la joacă și activități interactive, poți lua cina, poți descoperi artă contemporană, poți participa la activități sportive, poți vedea un spectacol sau poți continua seara la unul dintre marile show-uri programate în stațiune. Pentru familii, Promenada NIBIRU înseamnă un traseu simplu, variat și ușor de parcurs pentru o seară memorabilă. 

Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Recomandarea zilei

10 activități pe care le poți face cu familia la NIBIRU vara aceasta

1. Plimbarea pe Promenada NIBIRU

Promenada este locul care conectează toate experiențele din stațiune. Aici întâlnești artiști stradali, acrobați, dansatori, caricaturiști, pianiști, toboșari, mascote, astronauți, personaje tematice și momente spectaculoase care transformă fiecare plimbare într-o parte importantă a serii.  

Promenada NIBIRU se deschide zilnic la ora 18:00 și găzduiește spectacole live cu zeci de momente excepționale, activări și show-uri stradale încă din primele ore ale serii. De la ora 21:00 încep concertele de pe NIBIRU Center Stage, iar atmosfera continuă până târziu în noapte.

Serile tematice completează experiența Promenadei NIBIRU, programul de spectacole și oferta gastronomică, astfel încât fiecare vizită să ofere o experiență diferită. Fiecare zi înseamnă activități noi, activări specifice și momente construite în jurul unei teme distincte. Rezultatul este o experiență care se schimbă constant și care transformă fiecare seară într-o poveste inedită de vacanță.

Fashion District este una dintre zonele centrale ale Promenadei NIBIRU, dedicată shoppingului și brandurilor de lifestyle. Aici, vizitatorii descoperă atât branduri locale, cât și nume internaționale, într-un spațiu care completează experiența de seară alături de restaurante, concerte și spectacole. Fashion District adaugă o dimensiune urbană experienței NIBIRU, susține comunitatea creativă și oferă vizitatorilor încă un motiv de a petrece mai mult timp pe promenadă.

Pentru publicul adult și segmentul 30+, Promenada include și The Fool Comedy Club, un spațiu dedicat stand-up comedy-ului și serilor petrecute într-o atmosferă relaxată. Programul poate fi integrat ușor într-o seară care include cina, o plimbare pe promenadă sau participarea la alte activități din stațiune. O altă atracție este Berăria NIBIRU, concepută ca un loc de întâlnire pentru muzică live, socializare și seri petrecute împreună cu prietenii. Cele două concepte completează experiența Promenadei și contribuie la atmosfera de vacanță care definește stațiunea.

2. Parcul de Distracții

Parcul de Distracții aduce un plus de energie experienței de pe Promenada NIBIRU și oferă una dintre atracțiile centrale ale serii. Caruselele, luminile și atmosfera specifică unui parc de distracții transformă zona într-un spațiu dedicat aventurii și imaginației. Vizitatorii pot urca în Roata Panoramică NIBIRU, pot încerca RollerRing-ul și se pot bucura de experiența tirolienei, care oferă perspective spectaculoase asupra stațiunii. Pentru o stațiune pentru familii, parcul de distracții este una dintre atracțiile esențiale de pe Promenada NIBIRU.

3. Muzeul Planetelor

Muzeul Planetelor transformă curiozitatea copiilor într-o experiență de descoperire. Conceput ca un traseu educativ și vizual, muzeul prezintă Sistemul Solar într-un format accesibil și captivant pentru toate vârstele. Vizitatorii se pot plimba printre planete și pot descoperi informații despre acestea într-un decor spectaculos, care oferă una dintre cele mai impresionante experiențe tematice din cadrul stațiunii.

4. TaranTerra

TaranTerra aduce în cadrul stațiunii o expoziție dedicată reptilelor și speciilor exotice. Pentru mulți copii, este ocazia de a vedea de aproape animale pe care le cunosc din documentare, cărți sau filme. Experiența combină descoperirea, curiozitatea și interacțiunea directă cu lumea naturală, transformând vizita într-un moment memorabil al serii.

5. Stay Fit Gym

Stay Fit Gym completează experiența NIBIRU printr-un pop-up dedicat mișcării și stilului de viață activ. Vizitatorii pot participa la activități sportive și sesiuni de antrenament într-un spațiu integrat în traseul stațiunii. Zona aduce o componentă de wellness programului de seară și oferă o alternativă pentru cei care își doresc să combine relaxarea, divertismentul și activitatea fizică.

6. Terenurile de padel

Cele două terenuri de padel oferă familiilor și grupurilor de prieteni oportunitatea de a adăuga sportul în programul unei seri petrecute la NIBIRU. Activitatea completează experiențele de pe promenadă și aduce un plus de energie, competiție și interacțiune într-un format accesibil tuturor vârstelor.

7. Experiența gastronomică

La NIBIRU, masa face parte din experiența serii. Cu peste 30 de restaurante, cafenele și concepte culinare, familiile au la dispoziție opțiuni variate, potrivite pentru preferințe și momente diferite ale zilei. De la preparate rapide și branduri cunoscute până la restaurante à la carte și concepte gourmet, oferta gastronomică completează experiența unei seri petrecute pe Promenada NIBIRU.

Unul dintre momentele care atrag atenția este Pizza Show-ul, unde prepararea pizzei devine parte din spectacol. Pentru copii, experiența adaugă o componentă interactivă cinei, iar pentru părinți reprezintă o modalitate plăcută de a petrece timpul împreună în atmosfera specifică unei vacanțe la mare.

Oferta gastronomică include branduri apreciate precum FRYDAY, Cartofisserie, Splendid Chicken, Shaormeria Băneasa, Burger Factory și Trevi Pizza, alături de restaurante à la carte și concepte gourmet. În cadrul stațiunii sunt prezente și restaurante KFC și Taco Bell, amplasate în zone cu acces facil pentru vizitatori.

8. Proiecțiile imersive MINA și atelierele de artă pentru copii

Experiențele realizate de MINA aduc tehnologia, arta și storytellingul într-un format spectaculos și accesibil întregii familii. Show-ul „În Inima Oceanului” îi poartă pe vizitatori într-o călătorie prin lumea subacvatică, de la recife de corali și țestoase marine până la delfini, bancuri de pești și rechini. Experiența durează aproximativ 20 de minute și transformă fiecare secvență într-un moment de descoperire.

Galeria Suprainfinit completează oferta culturală a stațiunii printr-o expoziție de artă contemporană și prin ateliere creative dedicate copiilor. Activitățile sunt concepute pentru a încuraja imaginația, curiozitatea și explorarea artistică într-un mod accesibil și interactiv.

9. Hype Play

Hype Play este una dintre cele mai importante atracții dedicate familiilor din cadrul stațiunii. Cu o suprafață de aproximativ 5.000 mp, spațiul oferă zone de joacă, activități interactive și experiențe concepute pentru diferite categorii de vârstă. Copiii au libertatea de a explora, de a socializa și de a participa la activități care transformă fiecare vizită într-o experiență nouă.

În cadrul Hype Play, vizitatorii descoperă și universul Noriel, prezent printr-un magazin dedicat copiilor și familiilor. Pentru multe familii, Hype Play este unul dintre motivele pentru care Promenada NIBIRU devine o alegere clară după plajă. 

Zona indoor este echipată cu jocuri arcade de ultimă generație și simulatoare VR, extinzând experiența către adolescenți și adulți care își doresc activități interactive și tehnologii de divertisment de ultimă generație.

10. Show-urile de la NIBIRU Center Stage

NIBIRU Center Stage găzduiește pe tot parcursul sezonului concerte, spectacole și producții speciale create pentru experiența stațiunii. Scena principală completează programul de pe promenadă și oferă în fiecare săptămână motive noi de revenire.

Pe scenă vor urca artiști precum INNA, Smiley, Theo Rose, Alina Eremia și Alex Velea, în producții dezvoltate special pentru sezonul NIBIRU. Concertele completează o experiență de seară care poate include joacă, gastronomie, activități culturale, sport și divertisment pentru toate generațiile.

La NIBIRU, copiii au spații dedicate explorării și distracției, iar părinții găsesc o stațiune ușor de parcurs, construită în jurul experiențelor petrecute împreună. Fiecare seară poate fi diferită, în funcție de interesele și ritmul fiecărei familii. Vara se trăiește împreună pe Promenada NIBIRU, într-un spațiu care reunește divertismentul, relaxarea și activitățile pentru toate generațiile.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești, unde au loc zilnic concerte, festivaluri, activități sportive, experiențe culturale și programe dedicate publicului larg. Pe parcursul a 46 de zile, stațiunea reunește spectacole, atracții permanente, activități pentru copii, zone dedicate familiilor, restaurante, sport și divertisment într-un format care transformă fiecare seară într-o experiență diferită. Prin amploarea proiectului și varietatea activităților disponibile, NIBIRU contribuie la dezvoltarea litoralului românesc ca destinație de entertainment pentru toate generațiile. Detalii pe nibiru.net

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii: „Mama face întotdeauna mai mult”
Ce decizie au luat Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău în privința celor doi copii: „Mama face întotdeauna mai mult”
Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu, asociați pentru o afacere în Zanzibar. Ce pregătesc cei doi
Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu, asociați pentru o afacere în Zanzibar. Ce pregătesc cei doi
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Avantaje
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Elle
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Ispita de la Meteo. Ce fostă participantă la Insula Iubirii va putea fi văzută la Observator
Ispita de la Meteo. Ce fostă participantă la Insula Iubirii va putea fi văzută la Observator
Cum s-au afișat Monica Gabor și Irina Columbeanu în New York. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu radiază 
Cum s-au afișat Monica Gabor și Irina Columbeanu în New York. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu radiază 
Ce spune Elena Udrea despre Adrian Alexandrov, după ce acesta a fost tată singur mulți ani: „Alta e să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea”
Ce spune Elena Udrea despre Adrian Alexandrov, după ce acesta a fost tată singur mulți ani: „Alta e să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea”
Petre Roman și Silvia Chifiriuc, surprinși în ipostaze inedite, de la notar la mănăstire
Petre Roman și Silvia Chifiriuc, surprinși în ipostaze inedite, de la notar la mănăstire
Cum arată Oana Sîrbu, la 56 de ani. Actrița din „Liceenii” urcă din nou pe scenă într-un spectacol
Cum arată Oana Sîrbu, la 56 de ani. Actrița din „Liceenii” urcă din nou pe scenă într-un spectacol
Observator News
Cum îţi poţi cumpăra apartamentul cu zeci de mii de euro mai ieftin
Cum îţi poţi cumpăra apartamentul cu zeci de mii de euro mai ieftin
Libertatea pentru Femei
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Drepturile persoanelor cu dizabilități în România 2026: cele 10 facilități cumulabile conform legii
Drepturile persoanelor cu dizabilități în România 2026: cele 10 facilități cumulabile conform legii
Ce se întâmplă în corp după 36 de ore fără mâncare. Simularea virală arată schimbări spectaculoase
Ce se întâmplă în corp după 36 de ore fără mâncare. Simularea virală arată schimbări spectaculoase
Ce se întâmplă dacă ajungi la vârsta de pensionare, dar ai mai puțin de 15 ani vechime
Ce se întâmplă dacă ajungi la vârsta de pensionare, dar ai mai puțin de 15 ani vechime
Peste 11.000 de flacoane de medicamente pentru hipertensiune, retrase urgent! Despre ce substanță e vorba
Peste 11.000 de flacoane de medicamente pentru hipertensiune, retrase urgent! Despre ce substanță e vorba
TV Mania
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
A murit la o zi după aniversare. Milioane de fani ai serialului „O dragoste” sunt în șoc
A murit la o zi după aniversare. Milioane de fani ai serialului „O dragoste” sunt în șoc
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
Cum își menține Andreea Marin silueta după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Regula alimentară de la care nu se abate
Cum își menține Andreea Marin silueta după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Regula alimentară de la care nu se abate
Libertatea
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Cel mai periculos experiment rutier din lume a dus la moartea a 70.000 de oameni: pe orice drum se circula fără limită de viteză, în Germania
Cel mai periculos experiment rutier din lume a dus la moartea a 70.000 de oameni: pe orice drum se circula fără limită de viteză, în Germania
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton