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Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg

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.  Actualizat 22.06.2026, 16:07
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Mii de participanți au descoperit la București cele mai noi perspective despre longevitate, neuroștiințe, somn, sănătate emoțională și medicina viitorului, alături de unii dintre cei mai apreciați experți internaționali ai momentului.

Brain Event 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate longevității, sănătății creierului și medicinei viitorului organizate vreodată în România, a reunit pe 20 iunie, la Sala Palatului, mii de participanți și unii dintre cei mai influenți cercetători, medici și specialiști internaționali în neuroștiințe și sănătate.

Organizat de Neuros Europe, sub coordonarea Dianei Palotaș, psiholog, specialist în neuroștiințe și fondator al companiei, evenimentul a adus pentru prima dată în România nume de referință ale cercetării mondiale, oferind publicului acces direct la cele mai recente descoperiri despre procesul de îmbătrânire, sănătatea cognitivă, medicina personalizată, somn, neuroștiințe aplicate și optimizarea performanței mintale.

Tema centrală a ediției din acest an a fost modul în care noile descoperiri științifice pot contribui la creșterea calității vieții, prevenirea declinului cognitiv și extinderea perioadei de viață sănătoasă. De la funcționarea creierului și impactul somnului asupra sănătății, până la medicina longevității și conexiunea dintre minte, emoții și corp, participanții au avut acces la informații bazate pe cercetări de ultimă generație și aplicații practice pentru viața de zi cu zi.

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Conferința a adus pe scena Brain Event 2026 personalități care modelează astăzi direcțiile de cercetare și inovație în domeniile neuroștiințelor, longevității și medicinei preventive. Prin prezentări bazate pe cele mai recente descoperiri științifice, speakerii au oferit participanților o perspectivă amplă asupra modului in care sănătatea creierului, somnul, echilibrul emoțional și medicina personalizată influențează durata și calitatea vieții.

Diana Palotaș a deschis seria prezentărilor cu tema „Deblochează potențialul creierului tău”, evidențiind modul în care tehnologiile moderne de cartografiere cerebrală pot identifica tipare neurologice asociate stresului, anxietății, burnoutului sau scăderii performanței cognitive și pot contribui la valorificarea resurselor mintale individuale.

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Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg

În cadrul prezentării „Creier sănătos. Longevitate de excepție”, Prof. Dr. Alexandru Vladimir Ciurea a explicat de ce sănătatea creierului reprezintă fundamentul unei vieți lungi și active, subliniind importanța obiceiurilor zilnice, a echilibrului emoțional și a prevenirii factorilor care accelerează degradarea cognitivă.

Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg

Dr. Robert Nagourney a abordat tema „De la cancer la longevitate”, prezentând evoluția medicinei de precizie și modul în care cercetările dezvoltate inițial pentru tratamentul cancerului contribuie astăzi la înțelegerea mecanismelor biologice ale îmbătrânirii și la dezvoltarea unor strategii personalizate pentru menținerea sănătății pe termen lung. Prin prezentarea „Conexiunea dintre creier și inimă”, Niculina Gheorghiță a explorat relația profundă dintre procesele cognitive, emoții și starea generală de sănătate, oferind participanților perspective practice despre gestionarea stresului și cultivarea echilibrului interior.

Un interes deosebit a stârnit intervenția lui Matthew Walker, intitulată „De ce dormim”, în care cercetătorul a demonstrat rolul esențial al somnului în consolidarea memoriei, reglarea emoțională, protecția împotriva bolilor neurodegenerative și susținerea longevității.

Prof. Dr. Seung Wan Kang a prezentat cele mai recente direcții de cercetare din cadrul temei „Neuroștiința creierului”, explicând modul în care noile tehnologii permit o înțelegere tot mai profundă a funcționării creierului și a mecanismelor care influențează sănătatea cognitivă.

Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg

În cadrul sesiunii „Dialog despre creier”, Dr. Daniel Amen a adus în atenție impactul sănătății cerebrale asupra tuturor aspectelor vieții, de la performanță și relații până la starea emoțională și reziliența psihică, oferind soluții concrete pentru protejarea și optimizarea funcțiilor cognitive.

Evenimentul a fost completat de prezentarea susținută de Prof. Dr. David Sinclair – „Longevitatea în secolul XXI”, una dintre cele mai așteptate intervenții ale conferinței. Cercetătorul de la Harvard Medical School a vorbit despre progresele remarcabile din domeniul biologiei îmbătrânirii, terapiile aflate în dezvoltare și perspectivele unei medicine capabile să prelungească perioada de viață sănătoasă și să redefinească modul în care privim procesul de îmbătrânire.

Pe parcursul întregii zile, participanții au avut acces la informații și perspective de ultimă oră privind viitorul medicinei preventive, rolul geneticii și epigeneticii în longevitate, impactul somnului asupra sănătății, prevenirea declinului cognitiv, neuroplasticitatea, sănătatea emoțională și noile tehnologii de evaluare și optimizare a activității cerebrale.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate rară pentru publicul din România de a interacționa direct cu personalități care influențează în prezent direcția cercetării globale în domeniul sănătății și longevității.

„Brain Event 2026 a depășit toate așteptările noastre. Am avut peste mii de participanți prezenți la Sala Palatului, oameni veniți din toate colțurile țării pentru a înțelege mai bine cum își pot proteja sănătatea creierului și cum pot avea o viață mai lungă și mai sănătoasă. Faptul că am reușit să aducem la București personalități care dictează viitorul medicinei la nivel global, precum Dr. David Sinclair, Dr. Daniel Amen, Dr. Matthew Walker, Dr. Robert

Nagourney și Dr. Seung Wan Kang, alături de elitele noastre autohtone, demonstrează că România poate deveni un punct de referință pe harta europeană a educației și inovării în domeniul neuroștiințelor și longevității. A fost mai mult decât o conferință – a fost o experiență transformatoare și un semnal puternic că interesul pentru sănătatea creierului și medicina viitorului este mai mare ca niciodată”, declară Diana Palotaș, organizatorul Brain Event 2026 și fondator Neuros Europe.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale conferinței a fost prezentarea susținută de Prof. Dr. David Sinclair, care a vorbit despre revoluția cercetării în domeniul longevității și despre perspectivele fără precedent privind încetinirea procesului biologic de îmbătrânire. La fel de apreciate au fost intervențiile lui Dr. Daniel Amen despre sănătatea creierului și prevenirea tulburărilor cognitive, precum și cele ale lui Matthew Walker, care a explicat de ce somnul reprezintă unul dintre cei mai importanți factori pentru sănătate, performanță și longevitate.

Brain Event 2026: O zi în care știința longevității și sănătatea creierului au devenit accesibile publicului larg

Reacțiile primite după eveniment au confirmat amploarea și impactul Brain Event 2026 asupra publicului. Participanții au apreciat nivelul excepțional al speakerilor invitați, mulți dintre ei fiind personalități pe care nu și-ar fi imaginat că le vor putea vedea și asculta vreodată live în România. De asemenea, numeroase mesaje au evidențiat organizarea impecabilă a conferinței, atmosfera creată pe parcursul întregii zile și capacitatea evenimentului de a menține interesul și atenția publicului timp de ore întregi. Mulți dintre cei prezenți au descris experiența drept una inspirațională și transformatoare, apreciind nu doar informațiile valoroase oferite de specialiștii internaționali, ci și emoția, încrederea și motivația pe care le-au resimțit pe parcursul conferinței. Pentru mulți participanți, Brain Event 2026 a reprezentat dovada că România poate găzdui evenimente educaționale și științifice la cele mai înalte standarde internaționale. „Unul dintre cele mai frumoase feedbackuri pe care le-am primit a fost că oamenii au rămas conectați, implicați și dornici să afle mai mult pe parcursul întregii zile. Într-o perioadă în care atenția este una dintre cele mai valoroase resurse, faptul că mii de persoane au ales să petreacă o zi întreagă alături de noi pentru a învăța despre sănătatea creierului, longevitate și prevenție este o confirmare că aceste subiecte sunt mai relevante ca niciodată.”, a mai declarat Diana Palotaș, organizatorul Brain Event 2026 și fondator Neuros Europe.

Ediția Brain Event 2026 a confirmat interesul tot mai mare al publicului pentru prevenție, sănătate cognitivă și soluții bazate pe dovezi științifice, consolidând poziția României ca destinație relevantă pentru evenimente internaționale dedicate neuroștiințelor, longevității și medicinei viitorului.

Foto: Brain Event 2026

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