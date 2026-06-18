Concertul de la metrou la care nu te-ai așteptat și ustensilele pe care le vrei acum acasă

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Kaufland România a anunțat într-un mod inedit că brandul de electrocasnice și ustensile de bucătărie Silvercrest se găsește acum pe rafturile magazinelor sale.

Duminică dimineață, în stația de metrou Piața Unirii, Damian Drăghici împreună cu artiști talentați improvizau cu oale, tigăi și ustensile marca Silvercrest. Aceștia compuneau ritmuri muzicale din obiecte pe care le ai și tu acasă, în sertarul de lângă aragaz.

Nu a fost un concert anunțat. Nici un flashmob organizat cu săptămâni înainte și promovat pe toate rețelele, ci improvizație pură, într-o zi obișnuită de duminică, într-unul dintre cele mai aglomerate locuri din București. Două momente muzicale de câte 20-30 de minute fiecare, fără partituri, fără repetiții, fără un plan prestabilit. Doar Damian Drăghici și echipa sa, energia caracteristică și ritmuri alerte, captivante, născute din obiecte pe care, până acum, nu le-ai fi privit altfel decât ca parte din decorul familiar al bucătăriei tale.

Oamenii s-au oprit. Cei care mergeau spre peron au încetinit, s-au uitat, au rămas. Cei care așteptau trenul au fost atrași de ritmurile captivante. Trecătorii s-au strâns în număr mare, au scos telefoanele, au filmat, au râs, au intrat cu totul în momentul acela colectiv și rar în care un spațiu public se transformă în ceva complet diferit față de ce era cu zece minute înainte. Câțiva chiar au ratat trenul și au ales să se bucure de momentul neașteptat.

Există ceva profund familiar în obiectele folosite de artist pe post de instrumente muzicale. Le știi greutatea. Le știi sunetul când le pui pe foc. Le știi locul în bucătăria ta. Și totuși, în mâinile lui Drăghici, au sunat altfel. Au arătat altfel. Au devenit altceva.

Nu e o metaforă forțată – e un memento că obiecte pe care le folosești zilnic în bucătărie merită mai multă atenție decât le acordăm deobicei. O tigaie de calitate îți schimbă complet experiența gătitului. Un aparat care funcționează bine îți redă, discret, timp și liniște. Iar parte din momentul acela când pui farfuriile pe masă și toată lumea se bucură de preparate delicioase se datorează și calității ustensilelor pe care le folosești. Silvercrest înțelege asta. E un brand european de electrocasnice și ustensile de bucătărie construit pe o filozofie pe care o recunoști imediat: produsele din jurul tău trebuie să fie fiabile, intuitive și să lucreze pentru tine, nu invers. Performanță reală, design gândit pentru uz zilnic, calitate pe care o simți la fiecare utilizare. Și vestea bună e că le găsești acum la Kaufland. Unde ești deja, cu lista în mână, pregătit de cumpărăturile săptămânale.

Foto: Kaufland

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