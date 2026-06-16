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Rockstadt Extreme Fest 2026 este deja vândut în proporție de 82%

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Există festivaluri care ocupă un loc pe hartă pentru câteva zile. Și există festivaluri care transformă acel loc într-o destinație. După 12 ediții și o comunitate construită cu răbdare, Rockstadt Extreme Fest a ajuns în acest punct.

În vara lui 2026, noua casă a festivalului este Ghimbav, care va deveni unul dintre cele mai dinamice locuri din România. Aflat la câteva minute de Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și la poarta Transilvaniei, Ghimbav nu va fi doar locul unde se desfășoară festivalul, ci punctul de întâlnire al uneia dintre cele mai puternice comunități muzicale din Europa.

Cu peste 100 de trupe pe trei scene, într-un lineup care include The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Helloween, Lamb of God, Godsmack, In Flames și Arch Enemy, ediția din 2026 se anunță cea mai mare din istoria festivalului.

Mai mult decât un festival, Rockstadt a devenit un punct de atracție pentru întreaga regiune. Mii de participanți din întreaga lume ajung anual în Transilvania pentru muzică, dar descoperă aici și Brașovul, patrimoniul săsesc, cultura locală și peisajele montane care definesc zona. În acest fel, Ghimbav și Brașovul intră tot mai puternic pe harta europeană a marilor destinații de festival. Iar cifrele vorbesc de la sine: cu mai puțin de două luni înainte de start, Rockstadt Extreme Fest 2026 este deja sold out în proporție de 82%.

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Între 27 și 31 iulie, toate drumurile comunității rock și metal duc la Ghimbav. Biletele încă disponibile sunt disponibile pe rockstadtextremefest.ro.

Mai mult decât un festival. O vacanță în Transilvania

Ediția din 2026 înseamnă și mii de turiști internaționali care descoperă Brașovul, Ghimbavul și Transilvania. Dincolo de muzică, Rockstadt contribuie la promovarea regiunii și generează beneficii directe pentru economia locală, de la hoteluri și restaurante până la muzee și operatori turistici.

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Brașovul, scena secundară a festivalului

În 2026, Rockstadt aduce patrimoniul cultural al Brașovului în experiența festivalului, prin tururi ghidate și acces la importante obiective și instituții culturale ale orașului. Inițiativa reflectă direcția în care festivalul continuă să se dezvolte: dincolo de muzică, către o experiență culturală completă.

În fiecare zi a festivalului, din Piața Sfatului pornesc tururi ghidate dedicate participanților. În limba română și engleză, acestea oferă o introducere în istoria unuia dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa Centrală și de Est.

Traseul include repere precum Biserica Neagră, Poarta Ecaterinei și Strada Sforii, dar și acces la șapte instituții culturale importante ale orașului: Casa Sfatului și Muzeul Județean de Istorie, Casa Mureșenilor, Muzeul Civilizației Urbane, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Olimpia, Casa Ștefan Baciu.

Este o inițiativă rar întâlnită în zona festivalurilor de profil și una care spune multe despre direcția în care Rockstadt continuă să se dezvolte: nu doar ca eveniment muzical, ci ca experiență culturală completă.

Detaliile despre tururile ghidate se pot găsi accesând link-ul: https://rockstadtextremefest.ro/brasov-museums-rock/  

Foto: Rockstadt Extreme Fest

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