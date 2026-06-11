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Vara 2026 începe acasă: reinventează-ți spațiul și garderoba celor mici cu noile colecții de pe Answear.ro

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.  Actualizat 11.06.2026, 10:22
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Vara este anotimpul schimbărilor și al energiei pozitive. Este momentul perfect să aduci un nou vibe în casa ta și să actualizezi garderoba celor mici cu piese confortabile și versatile, ideale pentru sezonul estival. Pe Answear.ro, noile colecții de vară 2026 oferă inspirație pentru întreaga familie.  

Cu o selecție impresionantă de branduri premium și sute de produse atent alese, Answear oferă soluții pentru cei care își doresc un stil de viață modern, funcțional și estetic. Answear pune la dispoziție obiecte home & deco care transformă orice încăpere, dar și articole pentru copii, confecționate din materiale confortabile și responsabile.

Vara 2026 începe acasă: reinventează-ți spațiul și garderoba celor mici cu noile colecții de pe Answear.ro

Tendințe home & deco pentru vara 2026: spații minimaliste și mai multă lumină

În acest sezon, trendurile home & deco pun accentul pe spații aerisite, texturi naturale și accente de culoare. Fie că preferi un decor minimalist sau unul plin de culoare, câteva elemente bine alese pot transforma complet atmosfera unei camere.

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Vara 2026 aduce în prim-plan:

  • forme organice și linii fluide;
  • materiale naturale și finisaje inspirate din natură;
  • accente colorate care energizează spațiul;
  • obiecte decorative cu design contemporan;
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De la perne decorative și corpuri de iluminat până la accesorii pentru living și dormitor, fiecare detaliu contribuie la crearea unui ambient relaxat și sofisticat. 

3 branduri Home & Deco reprezentative pe Answear.ro

Printre cele mai apreciate branduri din categoria Home & Deco se numără:

Ferm Living, recunoscut pentru designul scandinav contemporan, HAY, apreciat pentru obiectele moderne care îmbină funcționalitatea cu designul inovator și Bloomingville, care aduce un mix echilibrat între stil nordic, confort și accente decorative actuale.

Cu ajutorul acestor colecții, orice locuință poate căpăta rapid o identitate nouă, perfectă pentru sezonul cald.

Vara 2026 începe acasă: reinventează-ți spațiul și garderoba celor mici cu noile colecții de pe Answear.ro

Kids 2026: confort, libertate de mișcare și materiale organice

În categoria Kids, accentul cade pe confort, versatilitate și sustenabilitate. Părinții caută tot mai des haine versatile pentru copii, care să poată fi purtate atât la joacă, cât și în vacanțe sau la activitățile de zi cu zi.

Unul dintre cele mai importante criterii în alegerea articolelor pentru cei mici îl reprezintă utilizarea de materiale organice, plăcute la atingere și potrivite pentru pielea sensibilă. 

Vara 2026 începe acasă: reinventează-ți spațiul și garderoba celor mici cu noile colecții de pe Answear.ro
  1. branduri Kids reprezentative pe Answear.ro

Printre brandurile apreciate de părinți pentru calitate și design se remarcă: Konges Sløjd – cunoscut pentru estetica nordică și materialele atent selecționate, Liewood – oferă produse funcționale, inspirate de stilul scandinav și Mini Rodini – apreciat pentru designul creativ și orientarea către materiale organice.

Aceste colecții răspund perfect cerințelor actuale privind confortul, stilul și responsabilitatea față de mediu.

Cu selecții atent curate de branduri premium, produse pentru casă inspirate de cele mai noi trenduri și articole pentru copii realizate din materiale naturale, vara poate începe cu schimbări mici, dar importante. Pentru că, uneori, câteva detalii bine alese sunt suficiente pentru a aduce un aer fresh, mai mult confort și acel sentiment de „acasă” reinventat.

Sursa foto: Answear.ro

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