  MENIU  
Home > Advertorial > Ediţia 2026 a „DUELULUI TENORILOR”, cu ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii,-  pe 14 septembrie la TNB – Sala Studio, în deschiderea stagiunii Musical Extravaganza

Ediţia 2026 a „DUELULUI TENORILOR”, cu ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii,-  pe 14 septembrie la TNB – Sala Studio, în deschiderea stagiunii Musical Extravaganza

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ediţia 2026 a “Duelului Tenorilor”, eveniment devenit deja o tradiţie anuală, va avea loc la Teatrul Naţional – Sala Studio şi va marca deschiderea stagiunii de toamnă Musical Extravaganza. Solistul-gazdă, Ștefan von Korch, va împărți scena cu invitații săi de marcă: tenorii Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana.  Alături de pianistul Alexandru Burcă, cei trei vor prezenta o selecție sclipitoare din lucrări în care au cules aplauze furtunoase, pe mari scene din ţară sau de peste hotare. 

Tenorul Ştefan von Korch, coordonatorul concertelor Musical Extravaganza spune: “În această deschidere de stagiune, vă invităm să descoperiţi sau redescoperiţi o selecţie de piese foarte cunoscute, pe care vrem să le dăruim publicului şi dincolo de scena pe care ele au fost consacrate.  Îi aşteptăm în egală măsură pe cei ce iubesc opera şi opereta, cât şi pe cei care încă nu i-au cunoscut încă bogăţia.”

Cei trei solişti ale căror voci încântă publicul pe scene lirice din ţară şi de peste hotare, vor oferi publicului o călătorie sonoră strălucitoare prin repertoriul de operă și operetă, de la arii celebre și pline de energie la momente lirice emoționante. Publicul va fi răsfățat cu un spectacol somptuos, spumos și plin de emoție, în care bogăția muzicii clasice se va împleti cu personalitatea scenică a celor trei artiști.

Programul serii va cuprinde lucrări iubite de public, precum „La donna è mobile”, „O sole mio,” fiind o incursiune printre arii reper, dar şi printre canzonete foarte iubite şi piese celebre ce trezesc sentimente înalte.  

Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Recomandarea zilei

„Duelul Tenorilor” a avut deja ediţii de succes găzduite la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, Grădina de Vară Herăstrău, dar şi în ţară la Sibiu şi Craiova.  

Ediţia din 2026 fusese iniţial planificată la Grădina de Vară Herăstrău, dar ca urmare a intrării spaţiului în reabilitare va avea loc la Teatrul Naţional I. L Caragiale, Sala Studio. 

Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Recomandarea zilei

Biletele sunt deja disponibile pe Tickeetstore.ro, Biletlateatru.ro, DynamicTicket.ro şi Startickets.ro, iar până pe 15 iulie este valabilă o ofertă de lansare 3 + 1 bonus, ce permite cumpărătorilor să selecteze 4 bilete şi să plătească 3. 

Stagiunea Musical Extravaganza, coordonată artistic de tenorul Ştefan von Korch, se reia în luna septembrie, după următorul program:

„Duelul Tenorilor” – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada” – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals” – 6 noiembrie – Bucureşti, Teatrul Constantin Tănase

„Invitaţie la Vals” – 8 noiembrie – Filarmonica Sibiu – Sala Thalia

„Invitaţie la Vals” – 12 noiembrie – Filarmonica Oltenia Craiova

„Invitaţie la Vals” – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

„Invitaţie la Vals” – 22 noiembrie – Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti

„Zaraza” – 25 noiembrie – Sala Dalles

„Christmas Extravaganza” – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„CARMINA BURANA ” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana, dar şi pentru rolurile din „I Puritani,” „Bărbierul din Sevilla”, „Rigoletto”, „Elixirul Dragostei,” sau „Falstaff”, încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Andrei Mihalcea– Tenor

Cu un repertoriu divers, Andrei Mihalcea are la activ atât apariţii în musicaluri – cel mai recent succes al său fiind rolul Romeo din musicalul „Romeo & Julieta” producţie de mare notorietate din stagiunea singurului teatru de operetă şi musical din Bucureşti, cât şi titluri sonore din genul operei sau lucrări celebre din genurile vocal-simfonice și camerale.

Pe scena Operei Comice pentru Copii îi încântă pe cei mici şi mari deopotrivă în „Bărbierul din Sevilla,” „Cenușăreasa,” ambele de Gioachino Rossini, „Elixirul dragostei,” „Răpirea din Serai,” sau „Flautul Fermecat”, de W.A. Mozart dar şi în musicalul „Sunetul Muzicii,”, în regia lui Răzvan Mazilu.)

În anul 2024 a debutat internațional, în rolul Don Ottavio din opera Don Giovanni – Clyde Opera Group Glasgow, Scoția, iar în anul 2023 a debutat internațional în rolul Contelui Almaviva din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini Clyde Opera Group, în aceeaşi instituţie. 

Mihai Urzicana- Tenor

Ca solist de operă, tenorul Mihai  Urzicana a câștigat numeroase premii naționale și internaționale: Premiul I la Concursul Național de Interpretare Muzicală  Mihail Jora, Premiul I la Concursul Național Opera Start,  Premiul II și Premiul Publicului la  L’Assoluta Virginia Zeani – The International Grand Prix of Romania – Tg. Mureș,  Premiul II – Concursul Internațional Vox Artis – Sibiu și  este o prezență constantă pe scenele de concert și pe scenele teatrelor muzicale  din țară și străinătate.

Tenorul Mihai Urzicana se bucură de îndrumarea unor personalități ale artei lirice mondiale, precum:  Liora Maurer și Lucy Arner – Metropolitan Opera New York, baritonul George Petean și regizoarea Sharon Mohar – Les Maîtres Sonneurs – Franța.

Solist al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București, tenorul Mihai Urzicana este  absolvent de master la Universitatea  Națională  de Muzică București, al Seminarului Teologic Ortodox Constanța și al Facultății de Teologie, Secțiile Artă Sacră și Pastorală.

Mihai Urzicana este totodată solist al Coralei Armonia din Constanța, ansamblu alături de care a susținut concerte în toată lumea (Anglia, Irlanda, Franța, Italia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Serbia, Bosnia, Polonia, Elveția, Israel etc.) și a câștigat Medalii de Aur la competiții mondiale corale din S.U.A, Letonia, Austria, Germania, Rusia. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliștii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea, Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, pianistul Marius Groza şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

Foto: Musical Extravaganza

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”
Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”
Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”
Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia
Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei
Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei
Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 
Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 
Observator News
Staţiunea cu cele mai ieftine preţuri: 8 lei porţia de mici, 12 lei saramura de peşte
Staţiunea cu cele mai ieftine preţuri: 8 lei porţia de mici, 12 lei saramura de peşte
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
A fost cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Patru zodii intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 12 ani. Jupiter în Leu le poate aduce bani, faimă și succes după 30 iunie
Patru zodii intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 12 ani. Jupiter în Leu le poate aduce bani, faimă și succes după 30 iunie
Schimbarea din somn care poate anunța un risc mai mare de demență. Ce au observat cercetătorii la peste 53.000 de adulți
Schimbarea din somn care poate anunța un risc mai mare de demență. Ce au observat cercetătorii la peste 53.000 de adulți
Cele trei beneficii majore ale metforminului în afară de scăderea glicemiei
Cele trei beneficii majore ale metforminului în afară de scăderea glicemiei
Tratamentul care blochează inflamația și durerea din genunchi. Unii pacienți cu artroză pot scăpa de proteză
Tratamentul care blochează inflamația și durerea din genunchi. Unii pacienți cu artroză pot scăpa de proteză
TV Mania
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
CSID.ro
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Libertatea
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton