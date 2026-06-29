Cuvinte Nerostite: Cum redefinim frumusețea, feminitatea și vitalitatea pielii la menopauză

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Odată cu instalarea menopauzei, corpul femeii traversează una dintre cele mai profunde transformări biologice și emoționale. Pielea, fiind cel mai mare organ și oglinda echilibrului nostru intern, resimte direct aceste schimbări hormonale. Într-un dialog sincer și deschis, punem în oglindă perspectiva jurnalistică a Cristinei Stănciulescu, gazda podcastului „Cuvinte Nerostite” de la Vichy, și expertiza dermatologică a Dr. Diana Plăcintescu. Împreună, decodificăm știința din spatele gamei Neovadiol și descoperim cum putem transforma această etapă într-o celebrare a maturității, a rezilienței și a frumuseții asumată cu grație.

Perspectiva Cristinei Stănciulescu: vocea care dă putere trăirilor nespuse

Cristina, care sunt cele mai frecvente „cuvinte nerostite” sau temeri pe care le auzi de la femei atunci când vine vorba despre menopauză și maturitate?

Femeile au multe temeri, mai ales legate de ce o să se întâmple cu corpul lor de acum înainte și ce anume o să mai urmeze. Multe se tem să le spună partenerilor lor de viață prin ce trec, de frică de a nu mai fi acceptate. Menopauza este o etapă complet nouă în viața unei femei, de aceea vine cu stări neexperimentate până atunci, aflate mereu în schimbare. Acest lucru este deseori bulversant și generator de profunde nesiguranțe.

Cum s-a schimbat propria ta percepție despre această etapă a vieții după ce ai ascultat atâtea experiențe sincere în cadrul podcastului?

Mi-am dat seama că femeile sunt puternice, nu că nu aș fi știut… Dar nu vreau să sune a clișeu și nu mă refer la acea putere-concept-de-marketing, ci la acea capacitate de a înțelege și de a căuta răspunsuri la întrebările lor cele mai intime. Femeile pe care le-am avut invitate în podcast au ales să trăiască ascultându-și corpul.

Una dintre marile provocări ale maturizării este acceptarea schimbărilor fizice. Cum fac față invitatele tale schimbărilor pe care le văd în oglindă fără să își piardă încrederea în sine?

Au învățat să se accepte. Nu a fost ușor; în fond, nimeni nu este perfect, iar schimbările trupești, ale pielii și ale minții nu sunt ușor de gestionat. Deseori acestea ne sperie. Dar înțelepciunea de a accepta vârsta, curgerea timpului și a vieții dărâmă toate barierele.

Ce mesaj de solidaritate și încurajare ai transmite femeilor care trec acum prin această tranziție și care încă se simt singure sau neînțelese?

Că nu sunt „cazuri izolate”. Că suntem sute de milioane de femei la menopauză, că toate trecem prin asta, așa cum cu toatele am trecut prin celelalte etape: de adolescență, de prima menstruație etc. Că există surse de informare, sunt medici specializați la care se pot programa. Sunt evenimente dedicate menopauzei, produse create special pentru ele. Deci nu, nu sunt singure, iar menopauza este un subiect abordat azi mai mult ca oricând de către endocrinologi, ginecologi, dermatologi, psihologi, sociologi, chiar și de aparatul legislativ…

Dacă ai putea să te întorci în timp și să îi oferi un singur sfat versiunii tale de la 35 de ani despre ce înseamnă trecerea timpului și feminitatea, care ar fi acela?

Să se bucure mai mult de timpul dat. De familie, de prieteni. Să fie mai fericită și să nu se mai piardă în activități și lucruri fără importanță. Să aibă mai multă încredere în ea și să nu uite că va veni o vreme când se va bucura de ceea ce a adunat.

De multe ori, societatea pune o presiune imensă pe femei să rămână „tinere fără bătrânețe”. Cum putem schimba această narațiune colectivă pentru a celebra, în schimb, înțelepciunea, libertatea și frumusețea maturității?

Prin abținerea de la comentarii de genul: „ce rău arată”, „putea să-și facă și ea ceva la față, să nu mai semene cu o babă”, „ia uite ce bătrână este”… Un respect mai mult afișat față de senectute ar fi un prim pas în schimbarea percepției colective asupra vârstei. De la media, la social media, narativul legat de vârstă trebuie să se schimbe, să capete valențe mai luminoase.

Care a fost acel moment „nu am mai spus asta niciodată” din podcast care te-a emoționat cel mai tare sau care ți-a rămas cel mai adânc întipărit în suflet?

Acela când o invitată mi-a spus că nu se mai luptă agresiv cu greutatea și kilogramele în plus, acceptând realitatea și luând la „pas” problema, cu înțelepciune și cu suport din partea medicilor, fără stres, fără anxietate și fără să mai încerce toate dietele de pe net. Luase în greutate odată cu menopauza și asta o deprimase, făcând-o să accepte orice soluție de a slăbi pe care o găsea sau care i se prezenta drept miraculoasă. Când a schimbat abordarea, anxietatea și frustrarea au dispărut.

Ascultă podcastul Cuvinte Nerostite și descoperă povești inspiraționale: Spotify – Web Player

Perspectiva dermatologică: Știința care susține frumusețea asumată (Medic primar dermato-venerolog Diana Plăcintescu)

Ascultând nevoile reale ale femeilor din comunitate – care reclamă adesea o piele ternă, uscată și lipsită de strălucire la menopauză – care este explicația dermatologică din spatele acestor fenomene?

În cabinet aud frecvent expresii precum: „nu știu ce se întâmplă cu pielea mea”, „am îmbătrânit brusc, nicio cremă nu mă mai ajută” sau „pielea mea e atât de uscată și nu mă mai înțeleg cu produsele de până acum”.

Transformarea pielii este un proces progresiv, dar devine vizibilă mai abrupt în momentul în care scade nivelul de hormoni estrogeni, care sunt adevărații dirijori ai reînnoirii celulare cutanate. Acest declin hormonal reduce producția de sebum și încetinește regenerarea, ducând la acumularea celulelor moarte la suprafața epidermei, ceea ce se traduce printr-o piele aspră, lipsită de luminozitate.

Totodată, în primii 5 ani de la instalarea menopauzei, pielea pierde aproximativ 30% din cantitatea de colagen și elastină, devenind mai subțire și mai flască. În postmenopauză, pielea își pierde capacitatea de a secreta lipide (uleiuri naturale), devenind vulnerabilă. În plus, încetinirea reînnoirii celulare favorizează acumularea neuniformă de melanină, ducând la apariția petelor pigmentare și la pierderea reflexiei naturale a luminii pe chip.

Gama Neovadiol de la Vichy este special creată pentru a răspunde schimbărilor cutanate induse de menopauză. Cum reușesc aceste formule să compenseze impactul variațiilor hormonale asupra pielii?

Formulele din gama Vichy Neovadiol compensează aceste efecte prin ingrediente multiple care acționează sinergic și permit personalizarea îngrijirii. Cercetarea de peste 20 de ani în îmbătrânirea hormonală a validat aceste formule, care acționează pe patru direcții esențiale:

Reconstrucția densității și fermității (Efect anti-lăsare): Proxylane: Stimulează sinteza de pro-colagen (tip I și III) și de glicozaminoglicani (GAGs), redensificând dermul din interior.

Stimulează sinteza de pro-colagen (tip I și III) și de glicozaminoglicani (GAGs), redensificând dermul din interior. Extract de Cassia: Inhibă acțiunea cortizolului (hormonul stresului, care crește la menopauză și distruge colagenul) și stimulează producția naturală de acid hialuronic, contracarând vizibil efectele fluctuațiilor hormonale. Refacerea barierei lipidice (Combaterea uscăciunii severe): Acizi Grași Omega 3-6-9: Extrași din uleiuri vegetale prețioase (cum ar fi uleiul de orez), aceștia compensează instantaneu reducerea sebumului, hrănesc în profunzime, elimină senzația de piele care „strânge” și redau flexibilitatea stratului cornos. Redarea strălucirii și uniformizarea nuanței (Efect anti-tern): Niacinamidă (Vitamina B3): Blochează transferul de pigment către celulele de suprafață, estompând petele pigmentare induse hormonal și calmând micro-inflamațiile.

Blochează transferul de pigment către celulele de suprafață, estompând petele pigmentare induse hormonal și calmând micro-inflamațiile. Vitaminele Cg și E: O combinație puternică de antioxidanți care neutralizează radicalii liberi, revigorează tenul tern și oferă o luminozitate imediată. Reumplere și hidratare ntensă: Acid Hialuronic: Reține apa în țesuturi și netezește ridurile fine cauzate de deshidratare.

Reține apa în țesuturi și netezește ridurile fine cauzate de deshidratare. Apă Vulcanică Vichy: Bogată în 15 minerale esențiale, reechilibrează pH-ul pielii și îi fortifică bariera naturală de protecție.

Ce înseamnă o rutină corectă de zi și de noapte pentru o piele aflată la menopauză? Care sunt pașii peste care nu ar trebui să trecem niciodată?

O rutină corectă se bazează pe două obiective clare: protecție, hidratare și luminozitate în timpul zilei, respectiv regenerare celulară, relipidare și stimulare de colagen în timpul nopții. Pașii peste care nu trebuie să trecem niciodată sunt curățarea și fotoprotecția.

Rutina de Dimineață (AM) – Focus pe protecție și vitalitate: Scopul este protejarea pielii de factorii de mediu (UV, poluare) care accelerează degradarea colagenului. Începem cu o curățare blândă, cu produse relipidante, urmată de o tonifiere cu loțiuni fără alcool. Aplicăm apoi un ser bogat în vitamina C și acid hialuronic pentru luminozitate, pe care îl sigilăm cu o cremă de zi hidratantă cu ingrediente nutritive (precum Proxylane) și neapărat cu SPF, pentru a proteja tenul pe parcursul zilei.

Rutina de Seară (PM) – Focus pe regenerare și nutriție: Noaptea este momentul în care pielea se repară și se oxigenează. După curățarea obligatorie a tenului, recomand alternarea serilor în care facem o exfoliere foarte blândă, cu cele dedicate nutriției intense sau utilizării retinolului (esențial pentru regenerarea celulară). Pentru a combate deshidratarea accentuată de bufeurile nocturne, aplicăm o cremă de noapte extrem de hrănitoare, bogată în ceramide, squalane și acizi grași Omega 3-6-9, fără a uita de produsele dedicate pentru conturul ochilor și al buzelor.

Cum ajută deschiderea acestor conversații publice (precum podcastul și campaniile Vichy) la educarea femeilor în privinta sănătății și frumuseții pielii lor?

Campaniile educaționale și podcasturile (precum platforma „Cuvinte Nerostite” dezvoltată de Vichy) joacă un rol crucial în demistificarea menopauzei, un subiect istoric considerat tabu. Mamele și bunicile noastre nu au știut că pot întreba medicul despre tot ce le deranja și au lăsat adesea să se instaleze probleme serioase de sănătate din simpla rușine de a vorbi.

Prin mutarea conversației din cabinetele medicale direct în spațiul public, transformăm un stigmat într-o necesitate biologică clară, validată științific. Oferim un acces deschis și transparent la noutățile științifice, explicate de medici pe înțelesul tuturor. În plus, abordarea multidisciplinară (endocrinologi, ginecologi, dermatologi, psihologi) ajută la o înțelegere holistică și integrată a femeii aflate la menopauză, oferindu-i acesteia soluțiile personalizate de care corpul și pielea ei au cu adevărat nevoie.

Doamna doctor, dincolo de tratamentele recomandate, cum definiți dumneavoastră conceptul de self-care (grijă de sine) pentru o femeie la menopauză? Cum poate deveni aplicarea unei creme un ritual de reconectare emoțională?,

La menopauză, conceptul de self-care încetează să mai fie un lux ocazional și devine o necesitate biologică și emoțională non-negociabilă. Nu mai este vorba despre a „repara” defecte, ci despre a gestiona proactiv și cu blândețe o tranziție hormonală majoră care implică dieta, mișcarea, somnul și echilibrul emoțional.

Înseamnă să reînveți să te pui pe tine pe primul loc. Asta poate însemna să înveți să spui „NU”, după ce o viață întreagă ai avut grijă doar de ceilalți, să fii mai blândă cu tine și să înlocuiești autocritica cu valorizarea personală. În ceea ce privește pielea, încurajez trecerea de la „trebuie să” la „îmi place să”. Aplicarea cremei poate deveni o celebrare a feminității, a atingerii, a senzorialității texturilor și a victoriei de a fi ajuns până aici, devenind ceea ce ești. Înseamnă că nu doar te vezi în oglindă, ci te înțelegi și te accepți.

Multe femei simt că își pierd o parte din feminitate odată cu instalarea menopauzei, iar pielea este primul loc unde resimt asta. Ce le spuneți în cabinet pentru a le reaminti că frumusețea lor nu se evaporă, ci doar evoluează?

Este complet firesc și profund uman ca atunci când pielea devine oglinda transformărilor hormonale, când conturul feței se schimbă, să ne copleșească spaimele sau regretele. Într-o societate care confundă adesea feminitatea cu fertilitatea și tinerețea biologică, este ușor să simți aceste schimbări ca pe o pierdere.

Ceea ce le reamintesc mereu pacientelor mele este că menopauza nu este un apus al frumuseții, ci o ocazie unică de recalibrare a ei. Strălucirea adevărată vine din interior, iar feminitatea și frumusețea nu sunt dictate exclusiv de estrogeni, ci de experiență, demnitate și forță interioară. Nu ne definește un singur rid; toate ridurile noastre la un loc suntem, de fapt, noi, ca întreg. Menopauza este momentul în care frumusețea exterioară se echilibrează cu maturitatea interioară.

Care este cel mai frumos compliment pe care l-ați primit de la o pacientă matură după ce ați ajutat-o să își redescopere sănătatea și luminozitatea pielii?

Cel mai frumos compliment a venit de la o pacientă care mi-a spus cu zâmbetul pe buze: „Mă bucur că sunt la menopauză, pentru că astfel am ajuns să vă cunosc pe dumneavoastră și să mă cunosc mai bine pe mine!” Acesta este succesul real: când dincolo de recăpătarea vitalității pielii, ajutăm femeile să se înțeleagă, să se accepte și să se iubească mai mult.

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