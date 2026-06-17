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Ce spune Emilia Ghinescu despre diferența de vârstă dintre ea și iubit: „Eu asta îmi doresc”

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Emilia Ghinescu și partenerul său, Viorel Neagoe, sărbătoresc un an de relație. În ciuda diferenței de vârstă de două decenii dintre ei, artista declară că se înțeleg perfect și că își doresc un viitor împreună.

Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre relația cu iubitul mai tânăr cu 20 de ani

Emilia Ghinescu (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Emilia Ghinescu sărbătorește un an de relație cu partenerul ei, Viorel Neagoe. Artista a vorbit într-un interviu pentru Spynews despre parcursul lor de până acum, bucuriile și provocările întâmpinate, dar și planurile lor de viitor.

„Da, sărbătorim, în curând, un an de relație. Într-adevăr, nu ne-am afișat de la început. Este ideal să lași un pic timpul să-și spună cuvântul, să te cunoști cu omul respectiv, pentru că nu poți, de la început, așa, să spui: «Vai, noi o să fim nu știu pentru toată viața împreună» sau «chiar ne potrivim»”, a mărturisit Emilia pentru Spynews.

Deși diferența de vârstă dintre cei doi i-a dat inițial de gândit, Emilia a descoperit că acest aspect nu a fost un obstacol, ci mai degrabă o oportunitate de a construi o relație bazată pe respect și înțelegere reciprocă. „Dar uite că am rezistat un an de zile și sper din tot sufletul să rezistăm mulți ani. Eu asta îmi doresc, așa își dorește și Viorel, pentru că ne înțelegem foarte bine și suntem… contrar faptului că există diferență de vârstă între noi, ne înțelegem extraordinar”, a spus artista.

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„Am trecut proba timpului”

Ca în orice relație, începutul nu a fost lipsit de provocări. Artista recunoaște că primul an este cel mai dificil, mai ales atunci când unul dintre parteneri nu este obișnuit cu viața publică și cu presiunea constantă a atenției din partea presei și a fanilor.

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„Am trecut proba timpului. Primul an e cel mai greu. Da, a fost destul de greu, să știi, da. A fost destul de greu pentru că eu vin dintr-o lume… eu sunt într-o lume în care hate-ul este la el acasă și face parte din meniul zilnic. Și atunci, un om care nu a trăit în lumea asta și nu vede chestia asta și nu se lovește zilnic de asta, este destul de greu să accepte că este hăituit tot timpul, constant, în online”, a explicat Emilia.

Relația lor a fost, de asemenea, supusă criticilor din partea celor care i-au judecat fără să-i cunoască. Partenerul cântăreței a trebuit să facă față unor etichete nedrepte, cum ar fi aceea de „întreținut”, ceea ce l-a afectat profund. Totuși, Emilia a fost mereu acolo pentru a-l susține: „L-am înțeles și am fost lângă el, așa cum și el a fost lângă mine în momentele în care eu aveam nevoie”.

Deși conștientă de diferența de vârstă, Emilia a ales să-și urmeze inima, chiar dacă la început se temea de suferință. „Pe măsură ce a trecut timpul, omul de lângă mine a avut grijă să mă asigure că nu mă va face să sufăr niciodată. La rândul meu, la fel l-am asigurat și eu”, a adăugat ea.

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Secretul relației lor

Când vine vorba despre rețeta succesului în relația lor, Emilia pune accent pe comunicare. „Secretul relației este, în primul rând, comunicarea. Atâta timp cât ai cu cine să vorbești și ai cui să-i spui ceea ce te doare, ceea ce te supără și te nemulțumește, poți repara ceva și poți merge mai departe”, explică artista, subliniind importanța sincerității și a sprijinului reciproc.

Aniversarea primului an de relație îi găsește pe Emilia și Viorel la un eveniment, dar artista promite că vor găsi un mod special de a sărbători această etapă importantă. „Cu siguranță o să sărbătorim undeva, da. O să sărbătorim lucrul ăsta pentru că e ceva important pentru noi. Și vrem să marcăm cumva”, a declarat cântăreața pentru Spynews.

Deși amândoi își doresc o familie, cuplul preferă să ia lucrurile pas cu pas. „Până la urmă trebuie să te înțelegi cu omul de lângă tine. Evident că și eu îmi doresc să trăiesc într-o familie, și el la fel, dar dacă vom simți vreodată nevoia de lucrul ăsta, cu siguranță o vom face. Deocamdată ne gândim să stăm cât mai mult timp împreună și să fim cât mai mult timp unul lângă celălalt”, a spus Emilia.

În prezent, artista se declară fericită și speră ca această stare să dureze cât mai mult. „Acum chiar pot spune că sunt fericită, în perioada asta sunt fericită și mă rog la Dumnezeu să o țină așa (n.r. râde)”, a adăugat ea cu optimism.

Foto: Instagram

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