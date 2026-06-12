Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial 2026

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Shakira a electrizat deschiderea Campionatului Mondial 2026 în Mexic cu interpretarea piesei oficiale „Dai Dai”. Într-o ținută galben-albă spectaculoasă, artista a cucerit publicul și a dat startul unui eveniment istoric.

Shakira, apariție electrizantă la deschiderea Campionatului Mondial

Shakira a strălucit la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal 2026, eveniment desfășurat în Mexic, Statele Unite și Canada.

Cu energia sa inconfundabilă, artista columbiană a ridicat publicul în picioare cu interpretarea piesei oficiale a competiției, „Dai Dai”.

Alegerea sa vestimentară – un costum spectaculos în nuanțe de galben și alb, accesorizat cu o pereche de ochelari de soare – a fost la fel de memorabilă, subliniindu-i stilul unic.

Un show global de excepție a precedat meciul inaugural dintre Mexic și Africa de Sud. Alături de Shakira, alte mari nume din industria muzicală, precum Burna Boy, J Balvin, Tyla, Maná, Alejandro Fernández și Los Ángeles Azules, au contribuit la spectacolul din Mexic, dar momentul cântăreței a fost cel care a atras toate privirile. Fanii prezenți pe stadion au cântat și dansat împreună cu ea, creând o atmosferă vibrantă și plină de entuziasm.

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Artista a scris istorie la Campionatele Mondiale

„Dai Dai” nu este doar un hit incendiar, ci și o piesă cu un mesaj puternic. Melodia combină ritmuri latino și influențe Afrobeats și are ca scop susținerea Fundației FIFA Global Citizen Education Fund, dedicată îmbunătățirii accesului la educație la nivel mondial. Astfel, Shakira nu doar că impresionează prin talentul său, ci și contribuie activ la cauze nobile.

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Pentru îndrăgita artistă, serile de deschidere ale Campionatelor Mondiale de Fotbal nu sunt o noutate. În 2010, ea a făcut istorie cu „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul oficial al Cupei Mondiale din Africa de Sud, care a devenit un fenomen global.

Patru ani mai târziu, artista a revenit cu „La La La (Brazil 2014)” cu ocazia Campionatului Mondial din Brazilia, consolidându-și statutul de regină a muzicii internaționale dedicate fotbalului.

Cupa Mondială 2026 marchează o premieră istorică, fiind pentru prima dată organizată în trei țări diferite.

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Sursă foto: Profimedia

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