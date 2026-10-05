Constantin Enceanu, despre cel mai mare regret legat de fiica lui. Ce regulă i-a impus soției: „Mă despart de tine” 

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Constantin Enceanu este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară. El a făcut sacrificii impresionante pentru cariera lui, iar acum a vorbit deschis despre unul dintre cele mai mai regrete ale sale, care este legat de fiica lui, Cătălina. Interpretul și-a deschis sufletul, invitat la emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță. Iată ce a dezvăluit acesta.

Constantin Enceanu, mărturisiri legate de fiica și soția lui

Artistul își iubește enorm fiica, pe Cătălina, pe care o numește „viața lui”. Cântărețul a povestit că a ratat multe dintre evenimentele importante din viața copilului său, inclusiv zilele de naștere, totul din cauza programului său încărcat din carieră.

Cătălina s-a născut pe 15 august, de Sfânta Maria, iar artistul a mărturisit că nu a reușit niciodată în aproape 40 de ani, să fie acasă de ziua fetei sale.

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„Cătălina este viața mea. Mi-a reproșat de atâtea ori că de ziua ei nu am fost acasă. Ea este născută de Sfânta Maria, pe 15 august. Cătălina mea are aproape 40 de ani și din nefericire, pentru mine și pentru ea, în toți acești ani nu știu dacă am fost o dată de ziua ei acasă.”

El a recunoscut că a fost absent din viața familiei, iar Cătălina i-a reproșat acest lucru în mai multe rânduri.

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Enceanu a mărturisit că a încercat să îi explice că a trebuit să facă sacrificii pentru cariera lui și pentru a îi oferi o viață lipsită de griji.

„Lucrul ăsta mi l-a reproșat. I-am explicat: ‘Tati, sunt momente în viață când trebuie să faci sacrificii’. Nu știu cât de mult m-a înțeles sau cât de mult am înțeles-o eu, dar asta am gândit eu că pot face în acele momente pentru a avea o viață liniștită și fericită”, a declarat Constantin Enceanu la „Furnicuțele”.

Ce regulă i-a impus soției sale

Artistul și-a dedicat viața carierei sale și i-a explicat clar soției sale de la început că nu ar trebui să îi ceară niciodată să renunțe la ceea ce face.

Constantin Enceanu și soția lui sunt împreună de 41 de ani, iar femeia a înțeles că muzica ocupă un loc foarte important în viața artistului.

„Să nu cumva să-mi ceri sau încerci să mă convingi să mă las de muzică, că mă despart de tine. Pentru mine, muzica este totul”, a explicat cântărețul.

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