Liliana Ruse trage un semnal de alarmă. Jurnalista luptă cu cancerul, dar și cu lipsa medicamentelor: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Liliana Ruse, jurnalistă Digi24 care luptă cu cancerul, atrage atenția asupra crizei citostaticelor care afectează mii de pacienți oncologici.

Liliana Ruse trage un semnal de alarmă. Jurnalista luptă cu cancerul, dar și cu lipsa medicamentelor

Liliana Ruse, jurnalistă și pacientă oncologică, duce o luptă pe două fronturi: împotriva cancerului și a crizei de medicamente. Într-o perioadă extrem de vulnerabilă, când pacienții au nevoie de stabilitate și acces la tratament, ea se confruntă cu o criză care îi testează limitele emoționale și financiare. „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres”, a declarat Liliana Ruse, potrivit Digi FM.

O luptă dublă: boala și sistemul

Pentru mulți pacienți diagnosticați cu cancer, tratamentul ar trebui să fie o ancoră de speranță. Dar, atunci când medicamentele vitale lipsesc, aceasta devine o luptă în plus. Este și cazul Lilianei Ruse, care a fost nevoită să caute tratamentul necesar în afara României. Jurnalista are nevoie de lomustină, un citostatic esențial pentru schema sa de tratament, dar care nu se mai găsește în farmaciile din țară de cel puțin un an. „Ăsta este un tratament de care ne depinde viața, nu există altă variantă”, a spus ea.

Prețuri amețitoare pentru o șansă la viață

Pentru a-și continua tratamentul, Liliana a fost nevoită să comande medicamentul din Germania, ceea ce implică un cost de aproximativ 1.000 de euro pe cutie. În cazul ei, o astfel de cutie ajunge pentru patru luni, dar alți pacienți pot avea nevoie de o nouă doză după doar o lună. Situația este cu atât mai dificilă pentru cei care nu dispun de resursele financiare necesare. „Nu mi se pare normal să mai suport o asemenea povară financiară”, afirmă Liliana, care, deși beneficiază de sprijinul familiei și al prietenilor, nu poate să nu se întrebe cum reușesc alți pacienți aflați în situații similare.

„Doar 17 cutii disponibile? Este o glumă proastă!”

Conform unui ordin al Ministerului Sănătății emis în 2026, România a importat doar 17 cutii de lomustină prin CN Unifarm, în baza unei autorizații pentru nevoi speciale. Liliana Ruse spune însă că aceste cutii nu au ajuns efectiv în farmacii și că cererea este de mii de unități. „Știți câte există? 17. Dar ele există doar fictiv, pentru că nu există în momentul acesta farmacie în România care să aibă Lomustină”, a declarat ea.

Citește și: Ella Vișan a căzut de 100 metri în gol, pe munte. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a trecut prin clipe de groază

Răspunsuri care stârnesc revoltă

Declarațiile președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, cum că nu ar exista o criză a citostaticelor, au fost picătura care a umplut paharul pentru jurnalistă. „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng. Mi-au dat pur și simplu lacrimile și am început să plâng de neputință, de frustrare”, a mărturisit ea pentru sursa citată. La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut existența unor „sincope de aprovizionare”, dar a minimalizat problema, susținând că aproape toți pacienții au acces la tratamentele necesare.

Cuvintele premierului au provocat o reacție vehementă din partea Lilianei Ruse: „Păi, și ce să facem? Am avut de ales fiecare dintre noi atunci când ne-am îmbolnăvit? Faptul că nu există un număr suficient de mare de pacienți care să aibă nevoie de acel citostatic îți dă dreptul ție ca stat să nu-l aduci, sau să-l aduci cu țârâita?”.

Mii de mesaje, o problemă generalizată

Pentru a demonstra că lipsa citostaticelor nu este „o problemă punctuală”, Liliana a lansat un apel pe rețelele sociale, cerând oamenilor să-i povestească despre dificultățile întâmpinate în procurarea medicamentelor. Rezultatul? Peste o mie de mesaje, în care pacienții au raportat lipsa a sute de medicamente, nu doar pentru cancer, ci și pentru alte boli cronice.

„Fiecare viață are aceeași valoare. Eu și alții ca mine valorăm toți la fel. Statul are aceleași obligații față de noi toți, punct”, a subliniat jurnalista. Deși a reușit să își procure tratamentul până acum, Liliana Ruse nu vrea să renunțe la lupta pentru drepturile pacienților. „Se va rezolva poate cu Lomustina, dar n-o să mă opresc și pentru fiecare dintre medicamentele astea care vor lipsi, o să duc o bătălie așa cum pot eu și cât pot eu.”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News