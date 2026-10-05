 Monica Bârlădeanu, mesaj emoționant pentru Valeriu Gheorghiță, la doi ani de la nuntă: „Viață lungă împreună, până la capăt”

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Monica Bârlădeanu și Valeriu Gheorghiță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împlinit doi ani de la nunta de poveste pe care au organizat-o la Palatul Snagov. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant soțului său.

Monica Bârlădeanu, declarație de dragoste pentru soțul ei

La doi ani de la marele eveniment, Monica Bârlădeanu este la fel de îndrăgostită de soțul ei, medicul Valeriu Gheorghiță. Actrița a transmis un mesaj emoționant în mediul online, prin care i-a arătat partenerului său de viață cât de mult îl iubește. La împlinirea a doi ani de căsătorie, vedeta a publicat un mesaj special pentru soțul ei.

„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost declarația făcută de Monica Bîrlădeanu.

Cei doi și-au început povestea de dragoste discret, departe de ochii publicului. În timp ce Monica Bârlădeanu este foarte cunoscută, medicul Valeriu Gheorghiță a devenit cunoscut în perioada în care a coordonat Campania Națională de Vaccinare anti-COVID 19.

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Cei doi au vrut să păstreze discreția privind relația lor, la început, însă actrița a confirmat idila, după ce s-a speculat că Valeriu Gheorghiță ar fi căsătorit.

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„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”, spunea actrița în acea perioadă.

Cum s-au cunoscut cei doi

În iunie 2023, Monica și partenerul ei de viață au fost surprinși la un hotel de lux din Bulgaria. Ea a ieșit public să spună că nu își ascunde relația și că partenerul ei nu este căsătorit, așa cum se zvonea.

„Nu e o relație ascunsă. Doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Partenerul meu de viață e un bărbat ABSOLUT NECĂSĂTORIT, liber de orice obligație”, declara la acea vreme Monica Bârlădeanu pe contul său de Instagram, dorind să pună capăt speculațiilor legate de viața ei privată.

Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit anterior și are doi copii din fosta căsnicie.

El s-a căsătorit cu Monica Bârlădeanu pe 5 octombrie 2024, într-un cadru de poveste, la Palatul Snagov.

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