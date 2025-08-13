Fostă colegă la Insula Iubirii cu Teodora Marcu, tânăra împușcată în plină stradă, face dezvăluiri. Încă din 2022 erau semnale de alarmă

Tragedia crimei din Cosmopolis, unde un bărbat a ucis în plină stradă o tânără gravidă, a șocat întreaga țară. Teodora Marcu avea deja un copil și îl aștepta pe al doilea, în momentul în care un bărbat obsedat de ea încă din copilărie i-a luat viața fără nicio remușcare, apoi s-a sinucis. Acum, o fostă colegă cu Teodora Marcu de la Insula Iubirii face dezvăluiri șocante.

O fostă participantă la Insula Iubirii face dezvăluiri despre ucigașul Teodorei Marcu

Teodora Marcu a fost ucisă cu sânge rece pe 31 mai de către un bărbat care a vânat-o încă de pe vremea când aceasta era doar un copil. A încercat să aibă o relație cu ea când fata era minoră, iar apoi, când adolescenta a vrut să se despartă de el, acesta a început să o amenințe și să o hărțuiască ani de zile la rând.

Citește și: Ce a apărut pe ecran după primul episod Insula Iubirii. Antena 1 a oferit un tribut pentru Teodora Marcu

Între timp, Teodora Marcu și-a văzut de viață, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit și a avea un copil, fiind însărcinat cu cel de-al doilea, în momentul tragediei.

Acum, Eda Csoregi, ispita care a participat în sezonul 6 la Insula Iubirii, emisiune la care au participat Teodora și soțul ei, face dezvăluiri despre cum cei doi erau hărțuiți încă din 2022.

Eda a vorbit despre cum aceștia erau amenințați înainte să plece în Thailanda și atât ea, cât și alți concurenți, au întrebat cine este omul care lasă comentarii la toate postările în care apărea Teodora Marcu.

Citește și: Cazul Teodorei Marcu. Ce au găsit anchetatorii în telefonul lui Robert Lupu, ucigașul tinerei, la două luni de la moartea ei

”Înainte să apară emisiunea pe post, au început să se posteze informații despre concurenți și ispite, pe Internet. El deja comenta la toate postările cu ea și cu noi. Știu că aveam grup cu toate fetele de la Insulă și ne întrebam cine este omul care tot comentează urât la postările noastre. A spus cineva că e fostul ei iubit și că are niște probleme și nu acceptă că ei nu mai sunt împreună. Vedeam cu ochii noștri că omul nu este ok. Știam că ea e pusă într-o situație incomodă. Nimeni nu s-ar fi gândit că ar ajunge până aici, mai ales că era ok cu Alex, trecuseră 4-5 ani de la Insulă. În România, nu poți cere măsuri mai mari de siguranță până nu se întâmplă ceva mai grav. Nimeni nu făcea nimic”, a dezvăluit Eda la Cancan.

Eda: „Am cunoscut-o pe Teodor”

Eda a continuat să vorbească despre experiența ei pe insula băieților, unde era și Alex. În plus, tânăra a mărturisit că a cunoscut-o pe Teodora și că mai târziu au ieșit împreună la o cafea.

Citește și: Un bărbat a fost înjunghiat în Cosmopolis, în ziua în care s-au împlinit 2 luni de la uciderea Teodorei Marcu

”La început, nu-mi plăcea de Alex, era foarte sălbatic, nu stătea cu noi, stătea la cinci scaune distanță, dar apoi s-a acomodat. Pe final, mi s-a părut o persoana foarte ok. Pe Teodora am cunoscut-o chiar înainte să ajungem în România, când am mai stat câteva zile în Thailanda. La un moment dat, Alex avea un show la Cluj și m-a rugat să îl ajut. A venit atunci cu Teodora și am ieșit la o cafea. Era o fată foarte finuță și drăguță. Eu încă nu realizez. Mi se pare ca o poveste, nu pot să cred ce s-a întâmplat”, a continuat tânăra.

Urmărește-ne pe Google News