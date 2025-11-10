Nidia Moculescu, detalii noi despre starea de sănătate a tatălui ei, Horia Moculescu: „Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune”

Nidia Moculescu a oferit detalii noi despre starea de sănătate a tatălui ei, Horia Moculescu. Compozitorul se află de săptămâna trecută internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” din București.

Nidia Moculescu, detalii noi despre starea de sănătate a tatălui ei, Horia Moculescu

Horia Moculescu este internat de săptămâna trecută la terapie intensivă la Institutul „Matei Balș” din București, deși, potrivit fostei lui soții, Mariana Moculescu, ar fi avut programate mai multe spectacole luna aceasta. Fiica lor, Nidia Moculescu, a oferit detalii noi despre starea de sănătate a tatălui ei.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, se află tot internat, la ATI”, a declarat Nidia Moculescu, pentru Click!.

Nidia este singurul copil în viață al compozitorului, după ce fiul lui, Ionuț Moculescu, a murit în 2008, la vârsta de 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al unei clădiri de locuințe din Berlin, unde locuia alături de familia lui. Din partea lui Ionuț, compozitorul are un nepot, Leon.

Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital

Horia Moculescu nu a rămas în relații bune cu mama Nidiei, fosta știristă Mariana Moculescu. Acesta din urmă este convinsă că fostul ei soț este bine, deși se află în stare gravă la spital.

„Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa, și în alți ani. Părerea mea, din ce m-am interesat, că noi doi nu vorbim, este că viața lui nu este în pericol, nu acum îi este sfârșitul, așa cum cred mulți. Așa e bătrânețea. Să nu se mai agite atâta lumea, de grija lui, că mai are de trăit, mult și bine. Se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Sper să nu fie și un joc de scenă, pentru a atrage lumea la spectacolele lui, din această lună. Medicii au zis că se ocupă de el, dar, din anunțul lor, nu mi s-a părut că e vorba despre ceva fatal”, a spus Mariana Moculescu, pentru Click!.

Horia și Mariana Moculescu au divorțat cu scandal în anul 2000, după aproximativ 11 ani de căsnicie. După despărțire, Mariana l-a acuzat pe compozitor de violență domestică. Fosta știristă spune că din cauza lui a rămas fără fiică, fără casă și s-a confruntat cu depresia. Din aceste motive, Mariana nu vrea să-l viziteze pe compozitor în spital, deși surse medicale au declarat că „situația este delicată” în ceea ce-l privește.

