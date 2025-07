Eugen Cristea a povestit ce i-a spus soţia lui, regretata Cristina Deleanu, în ultimele clipe de viață: „Vă dați seama ce stomac a trebuit să am”

Eugen Cristea şi-a deschis inima și a povestit despre ultimele clipe petrecute alături de soția sa, regretata actriță Cristina Deleanu. Actorul a rememorat cu durere ultimele cuvinte ale partenerei sale, care i-a fost alături timp de peste patru decenii.

„Vă dați seama ce stomac a trebuit să am”

Într-un moment tulburător, înainte de moarte, Cristina Deleanu și-a exprimat regretul și a cerut iertare pentru „toate necazurile” pe care le-ar fi provocat. Aceste ultime cuvinte i-au marcat profund viața lui Eugen Cristea, care a recunoscut că a fost o perioadă extrem de dificilă pentru el.

Actorul a vorbit cu emoție despre aceste momente în cadrul emisiunii „Online Story by Camelia Ionescu”, lăsându-și publicul fără cuvinte.

Eugen Cristea a povestit cu durere despre ultimele zile alături de soția sa, menționând că Cristina Deleanu, în ciuda stării de sănătate, nu a încetat niciodată să își exprime iubirea pentru el. Actorul a mărturisit că, în ultimele luni, soția lui își presimțea sfârșitul, iar semnele erau clare.

„Ea gătea foarte bine, deci… ca să intru așa în amănunte, mai mult sau mai puțin gastronomice, era specialistă într-o ciorbă de linte care era preferata mea și în musaca, făcea o musaca pentru care sunt convins că orice turc ar fi invidiat-o. Am tot rugat-o în ultimele 2 luni, zic: „Când faci și tu o musaca?’, n-a apucat s-o mai facă și mai mult decât atât, probabil presimțind ceva rău, n-a mai vrut să meargă.

Noi eram, cum îmi place mie să repet denumirea, noi eram doi molari, adică amatori de vizite dese la mall. N-a existat în ultimul an, zic: „Uite, haina asta…’, „Nu, nu mai cumpăra că n-o să mai am vremea s-o port; „Uite, au apărut cărțile astea.’, „Nu mai cumpăra că nu mai am timp să le citesc’. Deci, vă dați seama ce stomac a trebuit să am că să…”, a povestit actorul în emisiunea „Online Story by Camelia Ionescu’

Aceste cuvinte au fost un semn clar al presimțirilor sale, iar Eugen Cristea a recunoscut că acele momente i-au rămas adânc întipărite în minte.

„Noi eram doi molari, amatori de vizite dese la mall. N-a existat în ultimul an această dorință de a cumpăra, de a face planuri de viitor. A fost o atmosferă grea, dar totul s-a derulat cu o rapiditate care ne-a lăsat fără cuvinte. Mă întreba: «Nu mai cumpăra, că nu o să mai am timp să le port», iar aceste semne ne-au lăsat amândurora o senzație de iminență”, a povestit Eugen Cristea, aducând în discuție starea precară a soției sale înainte de tragedie.

„Te rog să mă ierți”

Unul dintre momentele cele mai emoționante din ultimele zile ale Cristinei Deleanu a fost momentul în care, în ciuda stării sale de sănătate, a reușit să-i spună lui Eugen Cristea ultimele cuvinte.

„S-a ridicat din pat și mi-a spus: «Iartă-mă!»”, a mărturisit actorul cu voce tremurândă. „De ce?», am întrebat eu. «Nu, nu, nu. Te rog să mă ierți pentru toate necazurile». Iar eu am spus: «Stai liniștită…», pentru că am fost acolo tot timpul, la fiecare pas al ei. Este foarte greu și nu doresc nimănui să treacă prin asta, dar se pare că nu putem face nimic pentru a schimba acest curs al lucrurilor”, a continuat Eugen Cristea, rememorând momentele dureroase în care soția lui și-a luat rămas bun de la viață.

Presimțirile Cristinei Deleanu înainte să moară

Eugen Cristea a povestit că, înainte de a încheia ochii pentru totdeauna, Cristina Deleanu și-a presimțit sfârșitul.

„În ultima perioadă, nu mai voia să meargă cu mine la mall. Mi-a spus că nu va mai avea timp să poarte hainele pe care le cumpărasem pentru ea. Și eu am simțit că ceva nu este în regulă. De multe ori, i-am spus că trebuie să meargă la doctor, dar am realizat că ceva rău se întâmpla și nu mai aveam cum să fac nimic”, a spus actorul.

În ciuda acestor semne, nimeni nu s-a așteptat ca tragedia să se petreacă atât de repede. Eugen Cristea a mărturisit că și el a avut un vis premonitor, care i-a arătat ce urma să se întâmple.

„Am visat-o într-o rochie albă, alături de un bun prieten care și el a dispărut. Erau semne clare care mă anunțau că ceva se va întâmpla”, a spus Cristea despre viziunea care l-a bântuit înainte de tragedie.

După despărțirea tragică de Cristina Deleanu, Eugen Cristea a rămas cu o durere adâncă și cu o lecție dureroasă despre viață și moarte. Actorul a declarat că este mult mai atent acum la semnalele pe care le trimite propriul corp și că nu va mai ignora niciodată semnele fizice și emoționale.

„Am învățat o lecție despre fragilitatea vieții și despre cât de important este să nu ne luăm niciodată sănătatea de la sine înțeles”, a mai spus el.

