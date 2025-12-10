Eugen Cristea, mărturisiri dureroase la 7 luni de la moartea soției. „De Crăciun, voi pune pe masă încă o farfurie, pentru Cristina. Nu sunt Sărbători fericite!”

Actorul Eugen Cristea, în vârstă de 73 de ani, va petrece Crăciunul și Revelionul singur, acasă, după moartea soției sale, actrița Cristina Deleanu, care s-a stins din viață pe 15 mai 2025. Îndurerat, artistul a mărturisit că nu este pregătit pentru petreceri și că sufletul îi este încă răvășit de dorul femeii iubite.

Eugen Cristea nu a trecut peste pierderea soției

Pentru Eugen Cristea, sărbătorile din acest an nu aduc veselie, ci un amestec de dor și amintiri. Cu credința că soția îl veghează și cu sprijinul micilor bucurii cotidiene, actorul încearcă să găsească puterea de a merge mai departe, păstrând vie memoria Cristinei Deleanu.

Eugen Cristea mărturisește că nu se simte pregătit pentru a sărbători vreun eveniment, fiind încă marcat de pierderea soției sale. De altfel, în ultimii ani, cei doi obișnuiau să își petreacă sărbătorile singuri, acasă, într-un cadru discret și liniștit.

„M-au invitat prietenii, dar refuz. Eu am făcut un pact, după ce doamnei mele i s-a declanșat boala în Noaptea de Înviere, când nici la biserică nu am ajuns. În clipa aceea am zis că nu mai serbez Paștele și nici ziua ei, care era pe 22 decembrie, nici Crăciunul și nici Revelionul. Iar de Revelion chiar am o motivație. Nu e motiv de bucurie că a mai trecut un an și că mai îmbătrânim cu un an”, a povestit Eugen Cristea, potrivit click.ro.

Actorul a rememorat clipele din anii ’90, când petrecea sărbătorile alături de prieteni la Breaza:



„Oricum, eu și Cristina, în general, în ultimii ani, am petrecut numai în doi. Prin anii 90, aveam însă o gașcă faină, la Breaza, au fost clipe cu adevărat minunate, serbam pe tradițional, nu am spus nu la o țuiculiță fiartă, la un cârnăcior” – a mai precizat actorul.

„Credința că soția mea este într-o lume mai bună îmi dă putere!”

Deși singur, actorul simte că soția lui îl însoțește în continuare: „De data asta nu sunt Sărbători fericite, însă credința că soția mea este într-o lume mai bună îmi dă putere. O visez aproape în fiecare noapte, îi simt prezența în casă, trebuie să am puterea să o iau singur de la capăt. De Crăciun, voi pune pe masă încă o farfurie, pentru Cristina.”

Eugen Cristea va fi acasă alături de pisoiul său, Motanschi, primit cadou de la medicul de familie: „Este ca o poezie, o bucurie, e isteț, elegant, curat, cuminte, o ființă uluitoare.” Actorul a ales un brad artificial, împodobit deja, și și-a făcut singur câteva cadouri: o pereche de bocanci și un ibric pentru cafea. „Astea sunt micile mele bucurii, de Sărbători”, a adăugat el.

