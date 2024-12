Andreea Esca, despre ofertele primite din partea altor televiziuni: „Extrem de tentante, fără nicio legătură cu salariul meu de legendă”

Andreea Esca a dezvăluit detalii fascinante despre propunerile primite de-a lungul timpului din partea altor televiziuni. În cadrul podcastului The Expert Hour, celebra prezentatoare a povestit despre tentațiile financiare care nu au reușit să o convingă să renunțe la locul unde s-a simțit cel mai bine: PRO TV.

Ce a spus Andreea Esca despre ofertele primite din partea altor televiziuni

Este cunoscut faptul că au existat fel şi fel de speculaţii referitoare la salariul primit de Andreea Esca la PRO TV, spunându-se că este vorba de o sumă lunară de zeci de mii de euro. Recent, vedeta de televiziune a mărturisit că de-a lungul timpului a avut de-a face cu propuneri care ar fi fost greu de refuzat pentru orice persoană, din punct de vedere financiar, dar care nu ar fi avut nicio legătură cu „salariul ei de legendă”.

„Tentante au fost doar din punct de vedere material. Extrem de tentante pentru orice om. Doar că o să râzi, au fost oferte fără nici o legătură cu salariul meu de legendă. Nu m-a interesat nicio ofertă materială, dacă eu am simțit că nu mă va face mai fericită”, a spus vedeta în cadrul podcastului The Expert Hour.

Andreea Esca este sinonimă cu PRO TV, televiziunea unde activează de aproape trei decenii. Însă începuturile sale în televiziune nu au fost deloc ușoare. A lucrat la postul SOTI fără să fie remunerată timp de luni de zile, ceea ce i-a testat cu adevărat pasiunea pentru meseria de jurnalist

„Și când stăteam la părinții mei și n-aveam niciun leu, că nu-mi dădeau părinții bani de buzunar, și când am lucrat la SOTI trei luni, șase luni, nici nu mai știu câte luni, fără niciun leu, și când am luat primul salariu la SOTI, care era ceva, ce să-ți zic, să-ți iei două, trei chestii, și când am avut un salariu civilizat, eu am gândit la fel. Pe mine nu m-au schimbat banii și nu datorită banilor mi-am permis să zic, să nu accept asta, că am destui, nu. Și când nu aveam destui, aș fi făcut la fel”, a mai spus Andreea Esca.

De ce nu a plecat de la PRO TV până în prezent

Unul dintre motivele principale pentru care Esca a rămas la PRO TV constă în echipa sa și mediul de lucru. Vedeta a mărturisit că sentimentul de apartenență și bucuria de a lucra alături de oameni care împărtășesc aceleași valori au cântărit mai mult decât orice ofertă financiară.

„M-am simțit bine, m-am simțit respectată, m-am simțit, cum să zic, apreciată. Am simțit că am o echipă cu care pot să fac ce îmi place, cum îmi place, să fim, să ne bucurăm împreună când avem, când facem ceva. Nu m-ar fi interesat pentru niciun bani din lume”, a mai spus Andreea Esca.

În cadrul podcastului, Andreea Esca a dezvăluit şi cum, într-un parc de distracții, soțul său i-a oferit ipotetic un milion de euro pentru a încerca un tobogan extrem. Răspunsul său a fost un „NU” tranșant.

„Eram într-un parc de distracții și… Ne-am dat pe tot felul de nebunii din alea, nu știu ce. Și, la un moment dat, era un tobogan din ăsta de apă care era absolut… nu știu, mi se părea că e la 90 de grade. Habar n-am, nu știu ce să spun. Și eu mă dau pe tot felul de nebunii. La ăla chiar mi-era foarte frică.

Și soțul meu a zis: „Bă, nu se poate, nu-i posibil! De ce nu vrei să te dai?” Și nu știu ce. „Bă, nu vreau, nu vreau, nu mai am chef. Mi-e frică, nu știu.” Și a zis: „Îți dau un milion de euro. Uite, cumva, nu știu, dacă te-ar da cineva un milion de euro, te-ai da?”

Nu pot să cred pe cuvântul meu dacă m-aș da. Adică pentru mine banii… și repet, nu spun asta acum pentru că pare că, vai, nu știu ce. Nu, nu mi se pare că sunt o motivație pentru mine, punct.

A, dacă mi-ai spus: „Asta poate să facă și tu nu poți”, asta e o motivație. Dar dacă îmi spui: „Îți dau un milion de euro să-l faci”, și nu mă interesează sau nu mă atrage pe mine ăla, nu mă interesează”, a mai povestit Andreea Esca.

