Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, dezvăluiri despre carieră, primul an de căsnicie și dorința de a avea un copil împreună: „Au fost momente de cumpănă” / Exclusiv

Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria, ne-au dezvăluit, la Unica Urban Party 2025, ce planuri mărețe și-au creionat pentru viitor. Perechea se pregătește pentru o vacanță exotică, pentru proiecte noi pe plan profesional, dar și pentru o mutare într-o casă mai mare și, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru un bebeluș.

Ana Maria și Daniel Pavel, dezvăluiri despre carieră, primul an de căsnicie și dorința de a deveni părinți

Ana Maria și Daniel Pavel au acceptat invitația noastră la Unica Urban Party 2025, unde ne-au dezvăluit că au calendarul plin! Cei doi se pregătesc pentru o vacanță într-o destinație exotică, pentru proiecte care se vor lansa în această toamnă, pentru o mutare, dar și pentru un bebeluș. Până să-și extindă familia, Ana și Daniel ne-au spus la ce proiecte noi lucrează.

Pro TV încă nu a luat o decizie în ceea ce privește Survivor 2026, însă Daniel Pavel rămâne vedetă a postului, cu un proiect nou din această toamnă.

„Ideea este că după fiecare reality de acest gen ne luăm timp pentru a-l procesa, pentru a-l evalua și pentru a vedea cum îl facem pe următorul. Deci cam asta e situația acum. Va fi un proiect nou, se poate să fie corelat cu acesta, și va fi o transformare, dar ideea-i așa, dacă este aventură, dacă este explorarea limitelor umane, eu sunt acolo!”, a spus Daniel Pavel, pentru Unica.ro.

La rândul ei, Ana Maria Pavel lucrează la mai multe proiecte care se vor lansa tot în toamnă. „Sunt trei proiecte surpriză care vor apărea în toamnă. Nu aș putea să vorbesc foarte mult despre ele, dar, cu prima ocazie când pot să spun ceva, va fi la voi”, ne-a asigurat.

„Un an dintr-o serie de supraViețuire”

Pe 8 iunie, Ana Maria și Daniel Pavel au aniversat un an de la nuntă. Tot la petrecerea Unica, perechea ne-a spus cum a decurs primul an de căsnicie.

„A fost foarte frumos, ne-a întărit, poți să zic așa. Ne-a unit și cred că suntem mult mai bine decât la început”, ne-a spus Ana Maria Pavel.

„Strict legat de un an, am avut o incredibilă surpriză. Ana se pricepe să facă surprize. Ana știe să pună în context energia, emoția și a fost formidabil. Și eu zic că este un an dintr-o serie de supraViețuire cu V mare. Doamne ajută!”, a completat prezentatorul de la Pro TV.

Daniel Pavel s-a referit la surpriza pe care Ana Maria i-a făcut-o cu ocazia aniversării unui an de mariaj. Ana a organizat o ședință foto în ținute de mire și mireasă, pe apă, la Cazanele Dunării.

„Au fost momente de cumpănă”

Daniel și Ana ne-au spus și ce cumpene au fost nevoiți să depășească împreună.

„Au fost momente de cumpănă, dar nu ca relație între noi. Au fost momente grele pe plan profesional, să zicem. A fost totul mai greoi și mai intens, mai ales când lucrează Daniel. (…) El este focusat pe ce face întotdeauna și distanța e un pic mai mare, dar în rest nu pot să zic că m-a deranjat nimic în tot timpul ăsta”, s-a destăinuit Ana.

„Când faci un show de tipul ăsta, on and off, ai bucuria și energia oamenilor, care sunt foarte pătimași. Energia asta se transferă în online, de multe ori e dură, noi iubim pătimoșenia, spiritul ăsta pipotos al românilor și, într-adevăr, asta aduce o duritate. Dar ce mă bucur și îi mulțumesc Domnului e că o ducem foarte bine. Nu ne afectează și atunci rezistăm”, a explicat Daniel.

Își doresc un copil împreună

Am mai vorbit cu perechea și despre următorii pași din relația lor. Ana și Daniel se pregătesc pentru o vacanță în Creta, pentru proiecte noi din toamnă, pentru mutarea într-o casă mai mare și, Doamne-ajută, pentru un bebeluș.

„Prima va fi vacanța, după care o să ne dorim și un bebeluș, cum am mai spus, și, în același timp, să ne își mutăm într-o casă mai mare.

Mergem în Creta, în Elounda. Este o destinație superbă. Eu am mai fost și mi-a plăcut foarte mult. Are o istorie incredibilă, sunt peisaje superbe și mâncare foarte bună, iar pentru Daniel sper să fie o experiență plăcută”, a mai spus Ana Maria Pavel, pentru Unica.ro.

„Eu n-am mai fost în Creta. Am trecut cu nava, când eram ofițer de marină, pe lângă, mă uitam așa și mă gândeam cum ar fi să… Așa că sunt super curios. Întotdeauna avem această bucurie de a ne mira de lucruri”, a continuat prezentatorul emisiunii Survivor.

Ana Maria și Daniel Pavel, sfat pentru cuplurile aflate la începutul relației

În căsnicia dintre Ana Maria și Daniel Pavel, libertatea este fundamentală. Cei doi își oferă unul altuia spațiu și au și un sfat pentru cuplurile aflate la începutul relației.

„În primul rând ar trebui să existe o compatibilitate. Asta nu ține de ei, probabil, dar altfel nu s-ar atrage. Ar trebui să existe multă flexibilitate, înțelegere, pentru că fiecare are drumul lui în viață și vine cu lecția lui de viață. Și dacă nu-l înțelegi pe celălalt și nu-i dai spațiu, asta este lecția mea. Am învățat să-i dau foarte mult spațiu. Are toată libertatea posibilă, astfel încât să se simtă bine și să plece când vrea, unde vrea, cât timp se-ntoarce acasă”, a spus Ana Maria Pavel.

„Ana a surprins perfect. E bucuria libertății. Eu m-am căsătorit mai târziu. Și atunci evident că apar probleme. Până unde apare libertatea, unde dispare libertatea, pot să spun că nu e vorba absolut deloc de așa ceva. Un sfat aș avea, să-și ia timp într-adevăr să se cunoască. Prea ușor, prea repede, oamenii se mută împreună înainte să mănânce împreună, să facă o călătorie împreună, să treacă de un test al supraviețuirii împreună, și apoi să se mute împreună. Ăsta ar fi sfatul”, a spus și Daniel.

Ce visuri încă neîmplinite au Ana Maria și Daniel Pavel

Ana și Daniel ne-au spus și care sunt visurile lor încă neîmplinite.

„Visul meu este să am un bebeluș și să-mi iasă proiectele pe care o să le vedeți în toamnă. Mi-aș dori să avem și un proiect împreună, dar nu să apar eu în față”, a spus Ana.

„Sunt tată de băiat de 20 de ani, e student la Drept la Viena. Dar această ipostază de tată o primesc și o aștept ca pe o binecuvântare. Iar visul meu personal este să întreprind acea călătorie pe care o proiectăm acum și să filmez un anume subiect. Este un secret. Tot în sfera asta, wild, adventure. Am făcut toate demersurile, sper să se întâmple”, a răspuns și prezentatorul TV.

Foto: Instagram

Imagine: Robert Nițoi

Montaj: Ștefan Buzoianu

