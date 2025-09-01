Festivalul de Film de la Veneția din acest an a fost unul plin de vedete. Nume mari precum Cate Blanchett, George și Amal Clooney, Alicia Silverstone, Heidi Klum sau Emma Stone au pășit pe covorul roșu. Și ediția din acest an a fost una plină de glamour și eleganță.

Georgina Rodriguez, cu bijuterii de 2.77 milioane euro

Georgina Rodriguez a purtat bijuterii în valoare de peste 2.77 milioane euro în momentul în care a pășit duminică pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția. Modelul în vârstă de 31 de ani logodită cu Cristiano Ronaldo, a avut grijă să-și etaleze imensul diamant de 30 de carate, despre care se spune că valorează aproximativ 2.5 milioane euro, în timp ce poza pe covorul roșu ca o adevărată divă.

Pe lângă superbul inel de logodnă, Georgina Rodriguez a purtat mai multe bijuterii din argint, toate lucrate manual de designerul italian Pasquale Bruni, pentru care Georgina este ambasador.

Îmbrăcată din cap până în picioare într-o gamă uluitoare de accesorii din argint, Georgina a etalat patru inele cu pietre prețioase, un choker gros și strălucitor și cercei cu șurub.

Logodnica lui Cristiano Ronaldo a ales o ținută personalizată Roberto Cavalli.

Pe lângă colecția strălucitoare, ea a purtat un inel și un colier din cea mai recentă colecție Rosina a lui Pasquale Bruni, care este realizată din aur alb și este incrustată cu diamante, rubine și safire roz.

Heidi Klum, Julia Robert și Cate Blanchett, apariții spectaculoase la Festivalul de Film de la Veneția

Cate Blanchett a ales o ținută semnată Maison Margiela pentru apariția sa pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția din acest an. Piesa avangardistă face parte din colecția de haute couture de toamnă 2025 a Maison Margiela, prima propunere a designerului belgian Glenn Martens, în calitate de noul director de creație al casei.

Bazată pe un corsaj simplu din poliester reciclat, fusta lungă până la podea, cu pene, rochia a iețit rapid în evidență, mai ales să actrița a optat pentru o coafură simplă și bijuterii atemporale.

Heidi și Leni Klum au atras toate privirile când au călcat pe covorul roșu de la La Grazia, în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, purtând rochii roz și negre cu corset de la Intimissimi.

Deși ambele rochii aveau aceeași croială, aveau caracteristici unice și erau croite pentru a se potrivi fiecărui model. Rochia roz pal a lui Heidi avea mâneci decupate și un corset cu panouri de plasă acoperite parțial cu detalii din papură.

Rochia neagră a lui Leni era, de asemenea, lungă până la podea, cu un corsaj tip corset expus, cu bretele. Ea a adăugat o pată de culoare cu un colier verde smarald de la Lorreine Schwartz și a completat ținuta cu pantofi cu toc Roger Vivier.

Emma Stone a impresionat pe covorul roșu la premiera celui mai recent film al său, „Bugonia”, la Festivalul de Film de la Veneția, într-o rochie Louis Vuitton personalizată. Rochia albă avea bretele incrustate cu bijuterii și paiete argintii, prezente în modele diagonale.

Julia Roberts a strălucit pe covorul roșu de la Veneția, la premiera noului ei film, „After The Hunt”, într-o rochie bleumarin cu mânecă lungă și model în carouri.

North West a fost și ea prezentă la prima sa ediție a Festivalului de Film de la Veneția alături de mama ei, Kim Kardashian. Tânăra în vârstă de 12 ani a purtat o ținută cu dungi gri și albe, împodobită cu ace de siguranță, pe care a asortat-o ​​cu cizme negre groase.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum s-au îmbrăcat vedetele la Festivalul de Film de la Veneția

